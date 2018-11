"Hay dos izquierdas en Andalucía y la nuestra es la izquierda responsable"

-Veo al PSOE muy tranquilo de cara a estas elecciones. Y no sé si eso es bueno o malo.

–Sí, quizás sea cierto. Pero es que nosotros hemos hecho nuestra tarea y por eso ahora acudimos a rendir cuentas ante el electorado con la conciencia tranquila porque nos hemos volcado en intentar mejorar la calidad de vida de la gente con políticas sociales, económicas, de empleo y de servico público.

–¿Cuál es la principal novedad de esta campaña electoral?

–En 2015 Podemos y Ciudadanos eran un misterio y ahora ya se sabe que ambas fuerzas han venido para quedarse. Por eso la principal diferencia en esta campaña es que los andaluces ya saben qué han hecho por esta tierra los cuatro partidos políticos. Y a todo esto le unimos otros elementos, como que está cerca el fin de la crisis económica o que ha habido un cambio de Gobierno en España que ha acabado con siete años y medio de contención obligada del gasto en Andalucía, desoyendo incluso las recomendaciones de Bruselas para que se abriera algo el grifo de las inversiones.

–¿Usted tiene el convencimiento absoluto de que PP y Ciudadanos cerrarían un acuerdo de gobierno en Andalucía si les dieran los escaños para desbancar al PSOE?

–No tengo la menor duda de eso, a la vista de lo que están diciendo sobre todo los líderes de Cs. Pero, vamos, que eso no va a pasar. Segurísimo. No hay una sola encuesta que vaticine esa posibilidad.

–¿Por qué piensa usted que Cs ha cambiado tanto en tan pocos meses? Porque no han sido un obstáculo para el Gobierno andaluz durante tres años y medio.

–Cierto, pero todo cambió cuando se llegó al acuerdo sobre financiación autonómica en Andalucía y ellos fueron los únicos que se quedaron fuera. Ahí se demostró que Ciudadanos es un partido muy centralista y que en Andalucía son una simple franquicia. Por eso se inventaron lo de los aforamientos, para romper definitivamente. Además, Albert Rivera quiere convertir Andalucía en un campo de batalla para ver qué partido lidera la derecha en este país de cara a las próximas elecciones generales.

–¿Se atreverá Ferraz a marcarle el ritmo al PSOE andaluz para la composición del nuevo gobierno si pudieran ustedes elegir socio?

–En absoluto. Ferraz ha respetado la convocatoria electoral y no dará orden alguna. Tenga en cuenta que somos el partido más federal que hay. Los otros, incluido Podemos, son muy centralistas.

–En política ya hemos visto de todo, pero a mí me cuesta imaginarme una reunión entre Susana Díaz y Teresa Rodríguez para cerrar un pacto.

–Susana Díaz se sentará con todo el mundo. Así lo ha dicho y así lo hará. Lo que yo no sé es qué Podemos nos encontraremos en esa mesa, si el Podemos que no quiso a principios de 2016 que Pedro Sánchez fuera presidente, porque se negaron simplemente a abstenderse, o el de ahora, donde parece que Pablo Iglesias ha bajado a la tierra y ha cambiado de estrategia tras ver que se estaba quedando solo y que así no iba a ningún lado. En Andalucía hay dos izquierdas y el PSOE representa la izquierda responsable, la de que defiende la igualdad de oportunidades y la educación y la sanidad públicas, y la dependencia...

–¿Teme que en esta campaña se hable en exceso de Cataluña?

–Va a ser inevitable. Nosotros no queremos hacerlo porque creemos que éste es el momento para hablar de Andalucía y porque Susana Díaz ha sido muy clara posicionándose siempre a favor de la unidad de España y de la Constitución. El mensaje de Inés Arrimadas será muy importante en Cataluña, pero aquí no hace falta porque ya está Susana Díaz.

–Desde su prisma de senador, ¿cómo se ven estas elecciones andaluzas en Madrid?

–Lo que me llama la atención es descubrir cómo ven algunos líderes de algunos partidos a los andaluces. Nos ven como unos analfabetos, como unos muertos de hambre, como si esto fuera Etiopía. Es algo que detesto profundamente, como cuando se ríen de nuestro acento. Cuando eso sucede no se trata de un error. Ese político no se equivoca sino que dice eso porque le sale de dentro, porque es algo natural. Son supremacistas porque se creen una raza superior.