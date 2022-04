Josele Aguilar: "El esfuerzo es que se conozca más a Juan Espadas en Málaga"

Es usted el número 1 por Málaga en una lista que ha dado un vuelco completo.

Era el compromiso que tenía Juan Espadas, que la renovación que el había empezado en el partido se viera en todas las listas electorales. En todas las provincias se ha visto ese cambio y en Málaga me ha tocado a mí encabezar la lista, con mucho orgullo.

Llama la atención la ausencia de Beatriz Rubiño, ¿no entraba en los planes de Espadas, estaba haciendo un mal papel de oposición…?

Yo creo que Beatriz es una persona con una gran valía, una parlamentaria excelente y estaba haciendo un buen trabajo. En el momento en que Juan Espadas quiere que se visualice ese cambio en las listas, le ha tocado un papel provisionalmente aparte. Aunque Juan tiene el compromiso de recuperar a todo el mundo. Yo creo que es un gran activo del partido Beatriz Rubiño y estoy seguro de que desempeñará otras funciones muy acertadas.

Las anteriores elecciones recibieron 150.000 votos y cuatros escaños siendo la lista más votada en Málaga, ¿cuál es el horizonte este 19 de junio?

El objetivo es volver a ser la lista más votada en Málaga. Después hay que recuperar parte del electorado perdido en 2018. En abril del 19 hubo 70.000 personas que nos dieron su confianza que en diciembre del 18 se quedaron en casa, el objetivo es que vuelvan con nosotros todos.

Estamos viendo cada vez más izquierdas a la izquierda del PSOE, ¿les preocupa?

A mí me preocupa la disgregación del voto de izquierda. Al final son votantes de una opción progresista que no tienen representación en el Parlamento. Hemos saludado con optimismo el que haya un principio de acuerdo en la mayoría de fuerzas de izquierda para que se presenten en una única lista porque entendemos que es la única forma de que no se pierdan esos votos de progreso. Dicho esto, el único voto de izquierda que garantiza la representación parlamentaria es el socialista.

Juan Espadas hasta hace poco era alcalde de Sevilla, estando en Málaga y conociendo la rivalidad que ha habido históricamente entre las ciudades, ¿piensa que es algo que les pueda perjudicar?

No, porque sin ninguna duda los que estamos en la lista de Málaga somos muy malagueños y, algunas veces hasta malaguitas algunos. No nos preocupa, porque además Juan siendo alcalde de Sevilla, tenía muy claro que había que superar esa rivalidad. Es más, yo le revelo un secreto, si esa rivalidad empezó en algún momento porque en Málaga nos sentíamos maltratados con respecto de Sevilla, ahora eso se ha invertido y si existe esa rivalidad es más por envidia de los sevillanos que por que los malagueños no hayamos sentido maltratados. El que Juan Espadas haya sido alcalde de Sevilla demuestra que tiene conocimiento de la gestión pública, que sabe llegar a acuerdos, que sabe sacar proyectos adelante y eso también lo va a hacer en la Junta de Andalucía.

El último barómetro del Centra reflejaba que el 50% de los encuestados no conocen a Espadas, ¿están trabajando ya en que se le conozca más en la provincia?

El objetivo prioritario de todo candidato es ganar en conocimiento. Los datos del Centra, también los pongo un poco en cuestión. A veces me gusta ser un poco sarcástico y lo llamo la Bendoencuesta, por el consejero de Presidencia que puso en marcha el barómetro. Es indudable que el esfuerzo que se ha estado haciendo desde que llega a la Secretaría General es ampliar su conocimiento. Como alcalde de Sevilla se le conocía en su provincia, pero eso hay que extenderlo al resto de las provincias y en ello estamos. Sobre todo, no más reconocido, sino más apreciado.

Juanma Moreno está sacando mucho pecho desde la Junta asegurando que ellos han vuelto a mirar a Málaga después de que el anterior gobierno se olvidase de la provincia.

Yo tengo una pregunta: ¿qué ha hecho Juanma Moreno por Málaga? Es decir, ¿cuál es el proyecto nuevo que Juanma ha traído a Málaga? Ninguno. Todo lo que ha hecho ha sido continuar con los proyectos que ya había en el gobierno socialista.

A la derecha del PP está Vox que acaba de presentar a Macarena Olona como candidata, ¿cree que va a movilizar al voto de izquierdas?

El voto de izquierdas lo tenemos que movilizar los socialista y no por la amenaza de quién vaya a venir, sino porque seamos capaces de ofrecer un proyecto nuevo y renovado y de recuperar la confianza de nuestros votantes. Yo no voy a pensar en que mi electorado lo va a movilizar otro, porque sería una frustración para mí. El problema de Andalucía no es Vox, el problema de Andalucía es el PP de Juanma Moreno que es capaz de dejarse arrastrar por una formación como Vox. Esto va a desencadenar en un pacto de PP y Vox, pero no es una responsabilidad de Vox, es una responsabilidad de un Partido Popular que se aleja de los parámetros europeos.

¿Cuáles son las propuestas del PSOE para Málaga?

En principio, tenemos grandes líneas por las que apostamos. Estamos apostando por una Andalucía en progreso, frente a una revisión de avances que se han tenido desde el negacionismo por parte de las derechas. Queremos una Málaga sostenible de verdad, verde, feminista, digital… Málaga tiene mucho potencial en dos ámbitos: uno el de la innovación y otro en las energías renovables. Las grandes empresas digitales del mundo se están fijando en Málaga por sus cualidades y ahí tenemos que estar. Yo creo muchísimo en los jóvenes emprendedores, pero un emprendedor no puede ser el que tenga como objetivo abrir bares de copas o restaurantes, que están bien, tenemos que buscar a los que estén ligados a las nuevas tecnologías. Málaga también es un enclave paradisiaco para las energías renovables, pero hagámoslo ordenadamente. La Junta de Andalucía ha renunciado a ordenar las energías renovables, vemos que vienen muchos inversores que quieren apostar por las renovables y sin embargo se están encontrando que no hay una ordenación por parte de la Junta.

Si tuviese delante a un votante indeciso, ¿qué le diría?

Que aquí estamos, que aquí está ese PSOE que él recordaba: comprometido con los valores tradicionales pero dispuesto a dejarse la piel por esta Andalucía que tanto queremos. Que Andalucía está en un momento histórico, en el que tenemos que optar por seguir progresando en Andalucía o revisar los progresos de Andalucía. Tenemos una derecha que va a pactar con una ultraderecha que niega las comunidades autónomas. Yo creo que las comunidades autónomas son la base del estado del bienestar y cuando la ultraderecha las niega está negando el estado del bienestar.