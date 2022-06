Jose Piña (Por Andalucía): "Nosotros aspiramos a gobernar y no a ser la coalición perfecta"

En el Parque Huelin, Jose Piña se abraza a una escultura con cuatro figuras. Casi como en coalición, sonríe para la foto que encabeza esta entrevista. Es el número 2 de Por Andalucía, primera figura de Podemos en la provincia en la lista al Parlamento y lleva como número 1 a la candidata a la presidencia de la coalición, Inmaculada Nieto.

Menudo guirigay para inscribir la coalición, ¿no?

La verdad que es complicado poner de acuerdo a tanta gente. Es un acuerdo histórico, seis fuerzas de izquierda progresistas se ponen de acuerdo con mucho esfuerzo y ahora toca sacar pecho y luchar y proteger este acuerdo que es muy bonito.

Hay quien puede dudar de que si les costó tanto ponerse de acuerdo para presentaros en conjunto, sean capaces de gobernar en conjunto.

El acuerdo político existe. Somos seis fuerzas políticas que vamos de la mano con un diagnóstico común y con un programa de Gobierno con medidas comunes a corto, medio y largo plazo. Si algo hemos demostrado es que hemos pasado del sí se puede al sí se hace. Le hemos podido cambiar la vida a la gente como hemos demostrado en el Gobierno central con las medidas de Yolanda y de Irene. Son medidas que han protegido mucho a todos los colectivos, que han protegido a los trabajadores en la crisis más grave de nuestra economía y nuestra salud.

Hay dos partidos de un corte similar que se presentan, ustedes y Adelante Andalucía. Con ellos no hay acuerdo. ¿Qué le diría a los ciudadanos que ven que la izquierda acaba siempre escindiéndose por algún sitio?

Hemos estado dos meses trabajando en un proceso de confluencia y también se invitó a Adelante Andalucía. En la primera parada decidieron bajarse del tren, la pregunta debería hacérsela a ellos, ¿por qué se bajaron del tren? Entiendo que cuando uno parte de un proyecto conjunto tiene que ver más las cosas que unen que las que separan.

Por ello le pregunté a Carmen Máximo y me dijo que habían dos líneas que no iban a pasar: Poner a Andalucía por delante de España y no gobernar en coalición con el PSOE.

Nosotros somos un proyecto nítidamente andaluz. En cómo está siendo la campaña se ve clarísimamente, Yolanda Díaz nos ha apoyado y ella entiende la autonomía andaluza. Nosotros somos una fuerza política que aspira a gobernar y no a ser la oposición perfecta. Eso significa, según los resultados que se den, hacer esfuerzos por llegar a acuerdos con fuerzas progresistas y andalucistas e intentar hacer un programa de gobierno, sean las fuerzas que sean.

Los dos programas son similares en temas fundamentales como pueden ser educación, sanidad o medidas progresistas. ¿Cómo convencería al votante indeciso entre votar a uno u otro?

Si hay una fuerza progresista y andalucista que sabe llegar a acuerdos, lo que es entender los problemas de los andaluces y las andaluzas y poner medidas concretas y aspira a dar soluciones de forma real para los andaluces, esa es Por Andalucía.

En caso de que acabaseis gobernando en Andalucía, ¿cómo mejoraría la vida de un malagueño?

Tenemos un programa de gobierno con más de 500 medidas para Andalucía y provincializadas tenemos más de 100. Los malagueños tienen muchas necesidades muy concretas, principalmente tenemos un problema muy importante con el empleo y con la vivienda. Eso se concreta en un empobrecimiento de los vecinos malagueños y malagueñas. Planteamos invertir más de 500 millones de euros en un plan de empleo especializado, más de 170 millones de euros, para el interior de la provincia. Y, también, la construcción de vivienda pública, que hace años que la Junta de Andalucía no hace vivienda pública en Málaga. También planeamos ayudas al alquiler a los jóvenes, una serie de medidas que ayudaran a dinamizar el sector. Además, hacer que se cumpla la ley estatal de los alquileres porque estamos viendo que los malagueños destinamos gran parte de nuestros ingresos se van a la vivienda y eso te limita para hacer otras cosas.

Otro de los problemas de Málaga es el paro juvenil.

Hay medidas concretas en un marco laboral nuevo tras la ley de Yolanda Díaz, con contratos más estables. También se ha subido el salario mínimo. Y nosotros apostamos por un programa que incentive la contratación de gente joven. Apostamos por diferentes modelos productivos, que pueden estar relacionados o no con el Parque Tecnológico, pero también apostamos por nuevos modelos energéticos, la energía verde y la transición ecológica para depender menos del turismo.

Uno de sus referentes es Manuela Carmena. En las últimas elecciones perdió gran parte de su apoyo en los barrios y es una crítica que se hace a la izquierda, que está más en los debates de redes sociales que de bajar a los barrios.

Creo que es una crítica mediática interesada. Si algo tenemos en la izquierda es mucha implementación territorial. Esta campaña hemos ido a casi todos los pueblos de Málaga, y en la propia Málaga se ha dinamizado muchísimo la capital. Creo que es una crítica mediática y no tiene nada de verdad.

Más allá de llenar actos, me refería a volver al barrio y proponer medidas para la gente de a pie.

Nosotros no hemos dejado de estar en los barrios. Si algo nos caracteriza es que tenemos un pie en los barrios y otro en las instituciones que nos permite vehiculizar todas las demandas vecinales en medidas concretas y por otro lado no nos permite perder el pulso de la realidad en las calles. ¿O los Ertes por Covid no tienen los pies en la tierra? Se salvaron muchos trabajos. Son medidas concretas y reales que protegen a la gente.

Antes de formalizar la listas se hicieron unas primarias en las que salió Paqui Macías tercera y usted doceavo. Ella no está al final y usted es número 2 en la lista.

Nosotros hacemos primarias en Podemos en Andalucía. La candidatura de Málaga estaba representada en primer lugar por Paqui y en segunda instancia por mí. Nosotros estamos en el proyecto. Entendimos que Inma debería encabezar el proyecto y que en segundo lugar, por alternancia de género sería un hombre y se corrigió el orden de las primarias y se me puso a mí. Algo completamente normal.

Hay a quien le puede extrañar que Inmaculada no comenzase la campaña en Málaga y lo hiciese en Cádiz, pese a presentarse aquí.

Ella hizo un acto en su municipio. Ha estado muy activamente en Málaga y en otras provincias de Andalucía, el día anterior del inicio de la campaña ella estaba en Málaga en un acto con Garzón y para nosotros fue el pistoletazo del inicio de la campaña.

Como imagen hay quien puede pensar que usa Málaga como paracaídas para asegurarse un asiento en el Parlamento.

Que la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía se haga en Málaga es una puesta en valor de huir del centralismo de Sevilla y una apuesta por Málaga.