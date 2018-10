García Egea: "Los andaluces no tienen culpa de tener un Gobierno que se gasta más en prostitución que en educación"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que los andaluces "no tienen culpa de tener un Gobierno" en la Junta de Andalucía que "se gasta más" en prostitución que en educación. Según ha recalcado, el dinero público empleado en "prostíbulos" daría "para pagar 20 becas" a estudiantes andaluces.

García Egea ha comparecido en el Congreso para cargar contra el Ejecutivo regional de Susana Díaz y salir en defensa de la exministra Isabel García Tejerina, quien había señalado que "en Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León", unas palabras que han provocado un fuerte revuelo en medio de la precampaña electoral para las andaluzas del 2 de diciembre.

Después de que Susana Díaz haya pedido al PP que no siga "insultando" a los andaluces, García Egea ha señalado que con esa reacción quiere "ocultar" las "políticas fracasadas" del PSOE en Andalucía. Es más, ha acusado a la presidenta de la Junta de estar "utilizando a los menores andaluces como escudo a su propia gestión" y para "tapar" sus "políticas fracasadas".

Los niños como "escudo"

"Es una vergüenza que tengamos una presidenta que utiliza a los menores como escudo cuando se atacan sus políticas y se ponen de manifiesto sus fracasos", ha manifestado en una rueda de prensa en el Congreso, para añadir que los andaluces "no tienen la culpa" de tener un Gobierno al frente de la Junta que "se gasta más en tema de prostitución que en educación".

Por eso, ha dicho que el PP lo que le pide al Gobierno de Díaz es que "lo que se ha gastado en prostitución", unos 32.000 euros según ha dicho, "se lo gaste en educación". "Lo que se gasta en prostitución, según hemos conocido, que se lo gaste en educación y les iría mejor a los andaluces", ha enfatizado, para resaltar que ese dinero público en "prostíbulos daría para pagar 20 becas de estudiantes andaluces".

Susana Díaz: "El grado de desesperación de la derecha está llegando a ser infame"

A raíz de estas declaraciones, la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado este jueves que la "derecha", cuando "tiene expectativa de no ganar" las próximas elecciones autonómicas del 2 de diciembre, "intenta manchar a Andalucía".

Ante las palabras de García Egea, Susana Díaz ha respondido que, "cuando la actitud de alguien que está pidiendo representar a los ciudadanos es esa, habla por sí misma", y ha señalado que "el grado de desesperación de la derecha en Andalucía está llegando a ser infame".

Ha incidido además en que "insultar a esta tierra, ofenderla, no es la manera de pedir la confianza de nuestra tierra", y ha agregado, en alusión a los dirigentes 'populares', que "si de verdad no conocen" Andalucía, y "no tienen interés en saber cómo es" esta comunidad, "al menos que no insulten, que no ofendan" a una tierra que "afortunadamente es lo que los andaluces han trabajado", según ha comentado.