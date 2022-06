Espadas: "Las derechas no creen en un servicio básico como es la sanidad"

El PSOE incide en la recta final de campaña en el que es un punto clave de su programa: el refuerzo de los servicios públicos básicos, sanidad, educación y dependencia. El lunes por la noche el candidato, Juan Espadas, acusaba al presidente de la Junta de Andalucía de haber recibido "más recursos que nunca" por parte del Gobierno "por los fondos Covid para sanidad, educación y dependencia", y no haberlos sabido gestionar. Y este martes, ha apostado por resolver los problemas de la “Andalucía real”, advirtiendo de que “cuando la sanidad se pone en jaque, se demuestra que las derechas no creen en un servicio básico como es la sanidad”.

“El gobierno de Moreno Bonilla ha recibido del Gobierno de España más fondos que nunca, sobre todo para sanidad, pero ha hecho una gestión ineficaz y ha priorizado la sanidad privada a la pública, transfiriéndole recursos públicos”, ha insistido en un acto sectorial de sanidad en Las Gabias (Granada).

Por ello, ha instado a las y los ciudadanos a que piensen en la sanidad cuando acudan a votar y recuerden que fue “un gobierno de progreso el que ha construido la infraestructura que sostiene el sistema sanitario y que ahora apuesta por su refuerzo, recuperando a los profesionales sanitarios, tras años en los que no se ha invertido lo suficiente en ellos”.

En este sentido, ha lamentado que Moreno Bonilla, a pesar de tener recursos, despidiera a 8.000 sanitarios. Ha llamado la atención sobre los 400 millones de "regalo fiscal" que Moreno Bonilla le hizo al 1% de las rentas más altas de Andalucía, un dinero con el que se podría haber mantenido a esos sanitarios. “No ha invertido lo que se le transfirió y no sabemos dónde ha mandado los recursos que le llegaron”, ha apostillado el líder socialista.

Juan Espadas ha insistido en los diferentes modelos de las derechas y la izquierda, “con un compromiso claro por la sanidad pública frente al modelo Ayuso de Moreno Bonilla, con la peor sanidad de España”. “Hacer un Ayuso en sanidad es cargarse el servicio público, pasando en una sola legislatura a que Andalucía sea la penúltima en gasto por habitante y la última en camas. Los votantes tienen la oportunidad de votar por una sanidad pública mejor o una sanidad mediocre con una derecha que nunca creyó en ella”, ha concluido.

Entidades bancarias

El PSOE de Andalucía apuesta, en el marco de sus compromisos de cara a los comicios del 19 de junio, por "primar" desde la Junta el "trabajar con entidades financieras comprometidas con la sociedad" y con "la población que queremos fijar en el mundo rural, en esa red de ciudades de menos de 10.000 habitantes".

Así lo ha explicado Espadas en la previa al acto sobre sanidad. El candidato socialista ha defendido que "ha llegado la hora de pedirles realmente a las entidades financieras que se comprometan, como dicen, por cierto, en su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, con la Agenda 2030". En esa línea, Espadas ha advertido de que "cuando un municipio rural se queda sin un cajero automático, sin apoyo de una asistencia financiera, sin la posibilidad de tener servicio, no estamos cumpliendo esos objetivos", y él apuesta por un Gobierno de Andalucía "comprometido con esa agenda del planeta" que es "la agenda de los seres humanos, de los que menos tienen, de los que necesitan un gobierno de verdad comprometido".

Ha concretado que su partido se plantea "primar las ofertas y las propuestas que, cuando la Administración licita para trabajar con entidades financieras, tengan en cuenta ese compromiso social", y ha explicado que es lo que él hizo en su etapa de alcalde de Sevilla "con los llamados pliegos de cláusulas sociales y medioambientales".

Tras apuntar que esto "está previsto en las normativas de contrato, de procedimientos administrativos, pero lo mismo todavía hay que ampliarlas más", Espadas ha indicado que también le "gustaría que las empresas andaluzas se comprometieran con el patrimonio histórico y natural de Andalucía, con la cultura, con lo que significa el talento creativo, y que aquellas que inviertan, también entidades financieras, las incentivemos".

El candidato socialista ha concluido subrayando que lo que no quiere hacer son "regalos fiscales sin nada a cambio y, encima, a quienes no lo necesitan y tienen patrimonios tan ingentes que esos regalitos" que, en su opinión, brinda el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "se inmovilizan en la cuenta de un banco, no se genera riqueza" con ellos y "no se revierte en la sociedad".

Caza

El candidato socialista también ha reafirmado su compromiso con la caza en Andalucía y apuesta por “una estrategia más amplia de economía, sociedad y vida del territorio. Es fundamental que se invierta en los montes, para que la gente que vive en los pueblos tenga oportunidades, tenemos que definir bien los objetivos con argumentos y dando solidez técnica a los proyectos”.

Espadas, que ha firmado el pacto andaluz por la caza, tras reunirse en Santa Fe con la Federación Andaluza, ha agradecido el “trabajo riguroso” de este colectivo, que conoce bien porque “trabajamos en la protección de los espacios naturales protegidos de Andalucía para buscando el equilibrio entre protección y desarrollo, con planificación y gestión”.

El líder socialista ha incidido en que el PSOE es un aliado para la caza, como lo son los alcaldes y alcaldesas de muchos pueblos, y se ha comprometido a que hay agenda para trabajar juntos. Frente a los bulos y a los engaños, “la actividad cinegética no está en cuestión en ninguna normativa estatal”, aseveró.