Elecciones Andalucía: Espadas critica que el PP "no haya sido capaz de ejecutar los fondos europeos"

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha reclamado este jueves la implicación de la Junta de Andalucía en las políticas activas de empleo frente a la “inactividad y brazos caídos” de Moreno Bonilla, que “prefiere confrontar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en vez de arrimar el hombro desde Andalucía con inversión pública. “Es una auténtica lástima que Moreno Bonilla no haya sido capaz de ejecutar el montante llegado de Europa, es su talón de Aquiles. Tenemos un nivel de ejecución del 40% de los fondos europeos, vitales para provincias como Málaga”, ha recordado.

“Hay 350.000 nuevos votantes que esperan una estrategia del gobierno de Andalucía en materia laboral y el PSOE va a conseguir revertir la situación de desempleo de Andalucía, poniendo proyectos sobre la mesa para que los jóvenes se puedan quedar en esta tierra”, ha afirmado Espadas a las puertas del Museo de Málaga, junto a las personas que integran la candidatura del PSOE en Málaga al Parlamento andaluz, en el marco de la jornada de trabajo que ha tenido en la provincia con distintos colectivos.

El secretario general del PSOE considera que el "gran problema del PP es su falta de gestión", incidiendo en "que han sido la puerta de entrada de la ultraderecha". Además, ha dejado claro que "la alternativa no pasa por renunciar a lo conquistado, pasa por mejorarlo". "Nuestra apuesta está clara, seguir avanzando en derechos, en igualdad entre mujeres y hombres y seguir apostando por el empleo y sobre todo en aquellas personas o colectivos más vulnerables, que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral, especialmente, los jóvenes y mujeres".

El candidato ha insistido, por tanto, en que estas elecciones andaluzas van a ser unos comicios donde los ciudadanos "tienen que pensar muy bien si quieren una orientación hacia la derecha y la ultraderecha o una orientación hacia el progreso y la izquierda".

Espadas se ha referido a unas recientes declaraciones del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que decía que "esto va de avanzar y retroceder", asegurando que "ya por copiar nos copia incluso las reflexiones", pero, "en este caso, acierta". "Lo llevo diciendo mucho tiempo esto va de avance o retroceso. La cuestión es qué entiende él por avance y qué entendemos nosotros por retroceso", ha agregado, al tiempo que ha dicho que para el PSOE es "avanzar en derechos, no restringir derechos; para nosotros es avanzar y consolidar las libertades, o avanzar en la capacidad de autogobierno; no limitar y restringir capacidad de autogobierno o, sencillamente, fomentar determinados tipos conductas en la sociedad de confrontación y otras cuestiones", como las que se ven "en los que han sido sus socios de gobierno y al que no ha sabido parar el PP".

"Ante eso solo queda la reacción de la izquierda, explicando a los ciudadanos, informando de manera honesta, sincera, que la alternativa no pasa, sencillamente, por renunciar a lo que hemos conquistado estos años, pasa por ser capaz de mejorarlo, de hacerlo mucho mejor, y por supuesto no hacerlo, por ejemplo, restringiendo la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, cuestión sobre la que no estamos dispuestos a retroceder ni un ápice", ha señalado.

Así, ha insistido en que el PSOE se va a centrar en el empleo "como principal objetivo de Andalucía" y en los servicios públicos, "porque no podemos querer generar riqueza sin tener en cuenta, primero, una distribución más justa de la misma, y segundo, la igualdad de oportunidades en lo que son servicios básicos de los ciudadanos", aludiendo a sanidad, educación o cuidado de mayores.

Por ello, ha incidido en la apuesta por los servicios públicos: "El compromiso, el del PSOE, desde luego, tiene que ser volver a recuperar el que tu médico de familia te atienda como máximo en 48 horas y que las listas de espera y sobre todo de algunas pruebas diagnósticas que deben ser rápidas se hagan en los tiempos que deben" para que los ciudadanos "no acaben en urgencias, colapsándolas, o en la sanidad privada aquellas que se la pueden pagar", al igual que en educación o cuidado de mayores y resto de políticas públicas.