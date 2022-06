Rafael Segovia: "En Huelva si lo hacemos bien y con muy poco dinero podemos llegar al pleno empleo"

-¿A qué votantes quiere captar Vox?

-Queremos captar a todo tipo de votantes. Somos un partido transversal. Vox es más un movimiento nacional que un partido. Estamos a favor de la actividad cinegética, de la tauromaquia, de nuestros agricultores y cualquier persona que crea en el futuro de España y, sobre todo, que anteponga los intereses de España a los de Europa o de cualquier estructura supramunicipal, nos parece perfecto que se venga con nosotros.

-¿Por qué debe tener Huelva representantes de Vox en el Parlamento andaluz?

-De momento llevamos ya cuatro años allí y creo que lo hemos demostrado. Hemos tenido muchísimas iniciativas, como por ejemplo en el proyecto CEUS. En febrero de 2021 presentamos una Proposición no de Ley para que la Junta librara dos millones de euros e iniciara las obras antes de que caducara la Declaración de Impacto Ambiental y PP y Ciudadanos votaron en contra.

La Junta sí cumplía con la parte administrativa pero no con la económica, no estaba dispuesta a poner ni un solo euro y la Declaración de Impacto Ambiental caducó. Afortunadamente por otra instancia, tanto del INTA y de la Universidad, se movieron bien y consiguieron que Europa pusiera el dinero necesario para que el proyecto saliera adelante. Nosotros estuvimos siempre detrás.

Un proyecto que ha sido totalmente nuestro es el de los regadíos de la Corona Norte de Doñana. La normativa salió en el año 2014 pero aplicando una foto que se había hecho en 2004, con lo cual muchos terrenos que se habían puesto en regadío entre 2004 y 2014 fueron declarados de secano, los agricultores se vieron en una situación rocambolesca, habían invertido mucho en sus tierras y se encontraron que no podían regar y recurrieron a la justicia.

El PP en 2016 presentó una Proposición no de Ley para que hubiera una nueva recalificación de esos terrenos, no se aprobó pero luego llegó al Gobierno en 2018 y en 2021 no había hecho absolutamente nada. Los agricultores recurrieron a Vox, presentamos una Proposición no de Ley parecida a la del PP con la intención de que se viera obligado a apoyarla. Sabíamos que ellos iban a tomar una iniciativa superior estando en el Gobierno presentando una Proposición de Ley, que nosotros aprobamos desde el primer momento, siempre de acuerdo con los agricultores.

-¿Y las infraestructuras?

-Hemos jugado un papel importante. Sabemos que muchas de las infraestructuras son competencia del Estado central, el desdoble de la N-435, que nos convertiría en puerto y costa de Extremadura; el ferrocarril con Extremadura; la Alta Velocidad con Sevilla, pero la Junta tiene competencia en materia de sanidad y una de las promesas electorales del PP era el chare de Aracena, que no se ha hecho; el chare de Lepe tampoco se ha puesto en funcionamiento y con el Materno Infantil nos han intentado colar un Materno Infantil en la Blanca Paloma, que desde Vox nos opusimos por razones técnicas, porque un Materno Infantil requiere de un Hospital General al lado porque tiene que tirar de especialistas del hospital, un Materno Infantil requiere de muchos especialistas.

En la Blanca Paloma para empezar no cabía, tiene 8.000 metros cuadrados, el último que se ha inaugurado es del de Almería, que tiene 23.000 metros cuadrados. Ahora nos intentan colar una reforma dentro del Juan Ramón como Hospital Materno Infantil, un Materno Infantil tiene que ser un hospital individualizado, anexo a un Hospital General pero fuera de este Hospital General y nosotros ahí también hemos jugado un papel importante. Tanto PP como PSOE han estado en el Gobierno central y no han hecho ninguna de las grandes infraestructuras que Huelva necesita y nosotros sí estamos por hacerlas.

He contado con el apoyo de mi partido en cada una de las iniciativas que hemos tenido tanto en Sevilla como en Madrid.

-¿Cuáles considera que son las prioridades para Huelva?

-Desde las competencias de la Junta de Andalucía, un Materno Infantil, el chare de Lepe y el chare de Aracena. Ahora se está hablando de que hay problemas estructurales en el edificio, en tal caso había que plantearse si hay que hacer un edificio nuevo, si ponerlo en Aracena o ponerlo donde se tendría que haber puesto, que era en El Repilado, que es donde está el cruce de carreteras. Hay una máxima en medicina que es que un paciente debe estar a menos de treinta minutos de un hospital. Si se abre el chare de Aracena hay zonas de la Sierra que están a más de una hora, pero si el edificio está bien no se debe desaprovechar la estructura.

La Junta tiene que instar al Gobierno central a llegar a pactos para hacer el desdoble del Túnel de San Silvestre, el Gobierno central lo ha anunciado para el final de este año o principio del que viene pero los onubenses estamos hartos de que se hagan promesas y no se cumplan después; el AVE ha estado varias veces en estudio y tampoco se ha hecho. También nos parece fundamental terminar la Presa de Alcolea, que está al 33% de su construcción, si se finaliza se pueden poner en regadío 24.000 hectáreas, y la Corona Norte son 9.300 hectáreas, con lo cual habría agua de sobra. En Huelva se va a instalar la mayor Planta de Hidrógeno Verde de Europa, que va a traer a mucha industria, y va a requerir agua también.

La Presa de Alcolea garantizaría la existencia de esa industria, que podría proporcionar unos 20.000 puestos de trabajo; las 24.000 hectáreas que se pueden poner en regadío podrían suponer otros 20.000 puestos de trabajo en el campo, más el proyecto CEUS. En Huelva si lo hacemos bien y con muy poco dinero podemos llegar al pleno empleo, y ese es el objetivo de Vox.

-¿Qué otras medidas habría que plantear para la sanidad en Huelva?

-Huelva es la provincia de Andalucía con menos hospitales, con menos camas por habitante y también la que menos unidades móviles tiene. Lo más importante para la sanidad andaluza es fidelizar al profesional sanitario, porque no hay médicos, cuando acaban el MIR se van a otras autonomías e incluso fuera de España porque están mejor pagados. Si no mejoramos las condiciones sociolaborales de los médicos con contratos dignos y estables y mejor remunerados, Andalucía va a tener un problema tremendo, aproximadamente el 47% de los médicos andaluces se van a jubilar en los próximos cinco años y no hay para reponerlos.

-Se ha referido a las oportunidades en el sector agrícola e industrial y con el proyecto CEUS, pero aparte de ello, ¿qué haría falta para impulsar la creación de empleo en la provincia de Huelva?

-Con esos proyectos tendríamos empleo de sobra, se generarían muchos puestos de trabajo, pero hay más, el futuro minero de Huelva, la faja pirítica es impresionante, hay empresas que quieren investigar y empezar a trabajar y se les están poniendo muchas pegas. Hay que exigir estudios medioambientales pero hay que hacer compatible la preservación del medio ambiente con el trabajo de los onubenses. Muchos jóvenes tienen que emigrar y nos gustaría que pudieran volver y que se den las condiciones para ello.

-¿Qué necesidades detectan en Educación?

-A nivel andaluz se está produciendo un adoctrinamiento en las escuelas, hay libros en los que se habla mal de la cacería, por ejemplo; la historia está muy manipulada, se da actividades extraescolares en tema LGTBI, que el padre que quiera nos parece fabuloso, pero tanto la Constitución como la Carta Fundamental de los Derechos de Europa como la Carta de las Naciones Unidas favorece que los padres puedan escoger la educación de sus hijos en función de sus principios morales y religiosos.

Somos partidarios de mantener todas las líneas posibles en los colegios, si hay menos alumnos, mejor, porque así los profesores podrán dedicarse más a los alumnos, que hace falta. Para nosotros la educación es fundamental, la educación en libertad, la calidad de la educación y que todos los niños andaluces accedan a esa educación y que la manera de disminuir el fracaso escolar no sea aprobarlos con muchos suspensos, hay que volver al mérito y estimular la capacidad de los niños.