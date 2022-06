Elecciones andaluzas: A mitad de Gobierno

Juanma Moreno y Juan Espadas comparten el mismo problema: quieren gobernar en solitario y apoyarse puntualmente en los otros partidos. El diagnóstico parte del candidato socialista pero los dos contrincantes son conscientes de la dificultad de cumplir su deseo. Claro que para alivio de uno, esa preocupación desaparecerá dentro de nueve días, cuando se celebren las elecciones. Y el aspirante popular está convencido de que será "el preferido" de los votantes andaluces.

Transcurrido el ecuador de la campaña electoral, el debate sobre las formaciones que se sentarán en el Palacio de San Telmo continúa en bucle. El candidato popular pasó por Granada y Almería y marcó distancias con Vox. Aseguró que resulta "incoherente" su deseo de formar parte del Ejecutivo de la Junta cuando no cree en la autonomía. Y volvió a pintar en el terreno sus líneas rojas. El cambio climático, la lucha contra la violencia de género y Canal Sur, a la que pretende reforzar. Así que Macarena Olona deberá encontrar "la fórmula" si pretende sortear esos obstáculos.

Su hasta ahora socio, Juan Marín se marchó a departir con los periodistas a Madrid. Y un cenáculo en la capital de España implica declaración oficial, prescindible, y of the record publicable, siempre más jugoso. Así que trascendió que, en teoría, presidente y vicepresidente ya han hablado de las condiciones de reeditar el pacto. Es más Moreno le habría ofrecido incluso formar parte del gabinete aunque no consiga su acta. Pero el dirigente de Ciudadanos evitó ese cáliz y le respondió que él no era un independiente.

La principal reflexión del ecuador de campaña llegó de Juan Espadas. "Mis problemas para gobernar son los mismos" que Juanma Moreno, explicó. "Él sabe que tiene que gobernar con Vox" y, el aspirante del PSOE deberá apoyarse en "otras fuerzas de izquierda".

Sí Moreno acudió a la Ser a marcar distancias a su derecha, Espadas rememoró y reivindicó en la Cope la fórmula para vivir cuatro años sin sobresaltos al frente de la Alcaldía de Sevilla. Cuestiones de paralelismo. Claro que deslizó que gobernar "con fuerzas que no quieren destruir Andalucía es más sencillo". Comprensión con el adversario pero con mensaje de campaña.

Los socialistas han recobrado la esperanza tras conocer que el voto por correo prácticamente se ha duplicado con respecto a la convocatoria anterior y la interpretación es que están consiguiendo movilizar al electorado. Lo que desconocen es el sentido de las papeletas. Si fuera por ministros ya habrían ganado. En las últimas horas la de Hacienda María Jesús Montero, el de Agricultura, Luis Planas y la Portavoz, Isabel Rodríguez.

En Jaén la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, se comprometía a terminar con la especulación y frenar la deriva que lleva el olivar. Aunque los agricultores no están precisamente disconformes este año con los precios del aceite. La dirigente de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, desde Cádiz animaba a convertir el reto climático en el centro de los debates electorales. El próximo lunes tendrá una nueva oportunidad.