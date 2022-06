Elecciones andaluzas: Moreno teme la playa y Espadas apela a la remontada

Calor y playa. Un complicada combinación si por medio se cruzan las urnas. Con todas las encuestas con viento de cola, el único temor de Juanma Moreno es que una fuerte abstención le arruine los pronósticos. Su principal contrincante optó por un símil futbolístico reciente para levantar la moral de su gente. Como si ya se hubiera celebrado el partido de ida, Juan Espadas confía en la "remontada". Amor a los colores es el que demuestra Juan Marín. Delante de la lideresa Inés Arrimadas, aseguró que su equipación será siempre la naranja aunque sufra una goleada.

Último domingo de campaña y los principales candidatos recibieron refuerzos a derecha a izquierda. Todos los presidentes autonómicos para arropar al candidato del PSOE. Moreno y su líder nacional, por rutas separadas. El primero paseó por el Parque de María Luisa, un espacio para contraprogramar el calor de Sevilla. Feijóo por Cádiz, con el número 3 del partido, Elías Bendodo como su sombra.

Moreno envió a todos a disfrutar de la playa. Incluso "hasta altas horas", así se quitan la ansiedad y dentro de una semana si tienen intención de coger la sombrilla y buscar la costa, que lo hagan después de pasar por las urnas. A un día del último debate en televisión sigue apostando por la tranquilidad y evitar sobresaltos. Dice que toca seguir con las propuestas y anunció que su Gobierno, si continúa en San Telmo, aprobará una hora de extraescolar gratis para todos los alumnos, con el objetivo de practicar deporte.

El aspirante del PP asegura que quiere huir de las críticas, "no hago más que oírlas por parte del PSOE", y se dedica a llamar a los indecisos para que se vayan con él. Considera que es "muy importante" que el 19 de junio se registre una "participación adecuada, una alta participación". Incluso habló sobre él en tercera persona: "todo parece indicar que Juanma Moreno va a ser presidente, ahora queremos que tenga necesidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas, o no", planteó como dicotomía. La proximidad a una mayoría absoluta, está en la mente pero el término está proscrito.

A distancia pero con coincidencia en el mensaje, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba a los andaluces que no se confíen con las encuestas y que acudan con "valentía" a las urnas para proteger a Andalucía de la "fragmentación política, el populismo" y de "la falta de confianza" que traslada un Gobierno "roto y dividido". Y como hiciera en Málaga, mensaje también para Pedro Sánchez al que reclamó que el Gobierno no visualice sus diferencias en público porque "España no se merece este carnaval político".

Juan Espadas además del calor de Córdoba también disfrutó del que le obsequiaron siete de los nueve presidentes de los gobiernos de las autonomías que gestiona el PSOE. Está convencido de que en una semana culminará "la remontada" y sumará su silla a la de los compañeros.

Uno por uno recibía el respaldo de Adrián Barbón, presidente de Asturias, Francina Armengol, Baleares; Ángel Víctor Torres, Canarias, Concha Andreu, La Rioja, Javier Lambán. Aragón; Ximo Puig,Comunidad Valenciana, y Guillermo Fernández Vara, de Extremadura. Faltaron Emiliano García Page y Marta Chivite. también acudieron al acto los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Juan Espadas, que ha sido recibido por los asistentes a este foro entre gritos de 'presidente' y con el ondear de banderas de Andalucía y del PSOE, ha comenzado su intervención destacando el fin de semana "de vibraciones y buenos augurios" que está viviendo, tras el mitin celebrado este pasado sábado en Cártama (Málaga) que reunió a unas 3.500 personas según cálculos de la organización socialista, y que ha sido el acto más multitudinario de los celebrados hasta ahora en su campaña.

Espadas citó a los dirigentes presentes y los comparó con Moreno. A los primero los ensalzó por su sus "valientes en las decisiones en lo peor de las crisis, con solvencia, sabiendo gestionar los recursos y que cumplen". De su oponente dijo que se dedica a "confrontar y engañar con propaganda".

Tras un encuentro con periodistas en Madrid, se filtró que Juan Marín tenía avanzadas las conversaciones para reeditar el gobierno con el PP si se daban los números. También que había rechazado la oferta de incorporarse al Ejecutivo como independiente. En Málaga, en presencia de la líder Inés Arrimadas, aseguraba que no se va a mover de Cs “pase lo que pase” porque sigue creyendo en el proyecto del partido y está ilusionado por mejorar Andalucía.

La líder naranja criticaba el deseo de Juanma Moreno de tener “manos libres” para gobernar y ha instado a los andaluces a que se repitan los votos de las anteriores elecciones de 2018 para que Cs se ponga “manos a la obra” para transformar Andalucía. La dirigente liberal asegura que su formación ha conseguido que se sacudan los tópicos de los andaluces y pidió votos para “sumar”. El presidente andaluz consiguió el peor resultado de la historia en 2018, recordó.