Elecciones en Cádiz: Rebeldes desde su autonomía

Sigue llevando su camiseta del Cádiz CF, que dice que es su "uniforme oficial", y también sus gafas amarillas, y mantiene su facilidad para charlar y no parar... pero Toni Rodríguez (Cádiz, 1973) no está para chistes. Una cosa es que se suba a un escenario para interpretar un monólogo, hacer reír y así ganarse la vida, pero después toca pagar un impuesto, y otro, y otro, y al conocido humorista gaditano se le cambia la cara. Como a todos los autónomos.

"Queremos acabar con las injusticias que están azotando a este sector", dice con rotundidad Toni Rodríguez a la hora de explicar por qué surge el Partido de los Autónomos, una de las 17 opciones políticas que concurren en la provincia de Cádiz a las elecciones andaluzas de este 19-J y cuya candidatura él mismo lidera.

Todo se aceleró durante la pandemia. El confinamiento obligatorio dejó colgando a muchos autónomos sin opción de acogerse a un ERTE. Y ese malestar general se trasladó a las redes sociales, y se creaban foros de opinión... y se decidió constituir este Partido de los Autónomos que es de ámbito nacional, que tiene su sede central en Madrid y que concurre a estas elecciones andaluzas en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz.

Toni Rodríguez cree que constituir este partido es "un primer paso" y que la clave es seguir creciendo. "Para cambiar las cosas hay que estar dentro. Por eso los autónomos tenemos que unirnos, para hacernos fuertes, entrar en las instituciones y, cuando seamos decisivos, conseguir cosas. Tampoco existía Teruel y mira ahora lo que están logrando en el Congreso".

El Partido de los Autónomos aglutina a profesionales de todos los sectores y de todas las ideologías y su objetivo es mejorar la situación "porque no es lógico que tengamos 50 obligaciones y cero derechos. Eso no puede ser. Ni siquiera tenemos la posibilidad de que un autónomo que por mala suerte se arruine pueda acogerse la Ley de Segunda Oportunidad", reflexiona un Toni Rodríguez que, conforme habla, demuestra que esta opción política no tiene nada de cachondeo, y eso que en la candidatura figura también otro conocido humorista gaditano como es Manolo Mármol.

El cabeza de lista de esta nueva opción política explica que hay autónomos que después de estar 40 años trabajando "ahora se topan con que ni tienen prejubilación, ni nada, y eso es muy injusto". Y explica que algunos de los objetivos que persigue este partido es, por ejemplo, "tener derecho al paro y a una jubilación". Pero por encima de todo considera que ha llegado el momento de poner pie en pared para frenar la "barbaridad" de impuestos que tienen que afrontar. "Sólo existimos para pagar. Y si sólo trabajas tres o cuatro días a la semana, tienes que pagar por los siete días. Eso es un sinsentido que incita a la gente a trabajar en negro", resume Toni Rodríguez.

A día de hoy Andalucía tiene de alta a más de medio millón de autónomos "y si una buena parte nos uniéramos en estas elecciones, nos tendrían muy en cuenta en Madrid de cara a las generales del año que viene", opina este humorista viñero con residencia actual en Chiclana.

En el panorama laboral nacional una voz autorizada es la de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Sin embargo, la relación con el Partido de los Autónomos es prácticamente inexistente. "Tuve la oportunidad de explicarle este proyecto político a Lorenzo Amor (presidente de ATA) y lo único que hizo fue desearnos suerte. Yo no le iba a decir que pidiera a sus asociados que nos votara, evidentemente, pero al menos podía comunicarle a esos socios que existíamos y que podíamos ser una oportunidad para aquellos que no piensan ir a votar. Pero nada", explica Rodríguez.

En un contexto en el que, según este humorista gaditano, UGT y CCOO "tienen montados sus propios negocios y no quieren saber nada de los autónomos", Toni Rodríguez también lamenta la dificultad que encierra el actual sistema electoral para que una candidatura de nueva creación pueda darse a conocer. "La Junta Electoral no nos da ni un euro para publicidad, y de las 5.000 farolas que hay en la ciudad de Cádiz nos han reservado solamente una para pegar carteles. Y aunque hemos estado en Jerez y en Algeciras tampoco podemos estar en todos los municipios gaditanos, ni disponer de interventores en todas las mesas electorales. Esto es un tinglado que han montado los políticos y en el que es muy difícil entrar".

Para lograr un escaño en el Parlamento andaluz el Partido de los Autónomos precisa unos 30.000 votos en la provincia, una cifra que ellos mismos consideran que es "imposible" de lograr. No obstante, Toni Rodríguez hace una llamada a los autónomos para que participen el 19-J en lo que considera que sería "la mejor manifestación que podríamos organizar". "Vayamos a votar, porque para eso no hay que pedir permiso a la Subdelegación, ni hay que cortar las calles. Votemos, manifestémonos con nuestro voto porque si esto funciona puede ser un bombazo".