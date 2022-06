Elecciones Andalucía: El paréntesis del Rocío de una campaña que no cesa

Al Rocío se va por dos motivos: a dar gracias o pedir amparo. La Virgen es siempre generosa y atiende según se necesita. El presidente de la Junta de Andalucía tiene motivos para la gratitud y optó por una ofrenda de flores. Juan Marín prefirió acudir a misa. Cada cual tiene sus motivos. Las conclusiones salen solas. Juanma Moreno paseó por la aldea, estrechó manos hasta que le dolieron las muñecas y se dio un verdadero baño de masas. No pidió el voto. Ni siquiera hizo campaña como tal (si es que algo no es campaña hoy en día). Fue la estrella por donde pasó. Sus asesores se esforzaron en dejar claro que era visita institucional, no electoral. A Marín los pronósticos no le permiten esos planteamientos. La suya es una lucha por arañar cada voto y ahora mismo en Andalucía no hay mejor escaparate con un millón de personas con las que cruzarte que el Rocío. A nadie sorprende que la Romería marque el arranque del periodo electoral. De hecho fue su calendario el que condicionó la fecha de los comicios. Mejor en los primeros días que a mitad de la pugna por las urnas. Todo cuenta.

En la agenda, toda la liturgia pública de la Romería. Los candidatos, con séquitos provinciales y otros cargos orgánicos, acudieron a las presentaciones de las hermandades especialmente aquellas con vínculos propios. Con Huelva, Triana o Sanlúcar de Barrameda entre las primeras en desfilar fue una mañana fructífera. También estuvo Juan Espadas. El socialista optó por un perfil menos institucional. Compartió su tiempo con los suyos, acompañó a la secretaria provincial del PSOE y presidenta de la Diputación María Eugenia Limón y a la número uno por Huelva María Márquez. Anunció que acudía a la aldea para disfrutar de la Romería en un “paréntesis de la campaña”.

En las visitas a las casas de las hermandades más señeras hubo overbooking en algunos momentos. El Rocío permite apretar la agenda. Con filiales de todos los rincones de Andalucía, facilita el puerta a puerta de forma evidente. Por la aldea no solo desfilan los cabeza de lista. Hay consejeros con sus provincias o alcaldes con sus municipios. Carmen Crespo por ejemplo acompañó a Almería y Marta Bosquet estuvo al lado de Juan Marín toda la jornada. A Moreno lo escudaron todos sus piezas clave provinciales, aquellos con cargos institucionales como Álvaro Burgos por aquello de la visita presidencial no electoral, o Antonio Sanz.

Los mensajes a Madrid

Las elecciones andaluzas tiene mucho de primera vuelta de las generales. Todos los partidos anticipan que el resultado que se pueda dar en San Telmo tenrdrá un reflejo en Moncloa, o al menos muchos de ellos así lo vaticinan. No sorprende que los titulares más gruesos tuviesen una evidente carga de política nacional.

Juanma Moreno avisó a Pedro Sánchez que “una severa derrota” del PSOE-A en las elecciones autonómicas del 19 de junio pondría en una “difícil situación” al Gobierno. Del resultado de los comicios nadie alberga duda. La cuestión por cuánto será el triunfo popular y el efecto que pueda provocar. En esa carrera por reubicar fuerzas trata de zafarse Ciudadanos del estigma que le persigue. Marín identifica a Macarena Olona como un rival vulnerable ante el que rascar votos. Lo hizo poniendo el foco sobre Santiago Abascal, a quien acusó de “faltar al respeto a los andaluces” por querer utilizar Andalucía “como un trampolín para la Moncloa junto a Macarena Olona”. “Andalucía es algo mucho más serio”, les censuró. En la región “viven personas con talento y capacidad y no se les puede faltar el respeto como hace él”, añadiendo que “si quiere presentarse a las nacionales que lo haga cuando llegue su momento, y aquí hable de Andalucía y sobre qué viene a hacer por los andaluces”.

El presidente reconoció en Onda Cero que su principal objetivo es “una mayoría suficiente” que la permita gobernar sin depender de nadie, insistiendo en que un pacto al modelo de Castilla-León con Vox “no entra los planes ahora mismo”. También criticó que el PSOE le haya “cerrado las puertas” a cualquier tipo de acuerdo.

Moreno mantuvo su perfil institucional toda la jornada. Mostró su “orgullo” por la responsabilidad de los andaluces durante la pandemia, un tiempo en el que “han sido ejemplo de seriedad, rigor y compromiso y han dado una lección al resto del país”. Así, incidió en que El Rocío es una prueba más de la recuperación de esta tan ansiada normalidad y se ha mostrado convencido de que “vamos a tener un año muy positivo en todos los ámbitos”. “Son días de mucha emoción y de mucho sentimiento y que nos devuelven a la normalidad que tanto hemos deseado”.

A preguntas de los periodistas acerca de si con esta visita hacía un “paréntesis” en su campaña electoral, Juan Espadas aseguró que “absolutamente”. “Yo no vengo hoy aquí a hacer campaña, sino a estar con los romeros”, sentenció antes de subrayar su “respeto” por “las tradiciones”, que conoce “bien” porque fue “alcalde de una ciudad que sabe bien lo que son sus tradiciones y lo que debe ser el respeto absoluto a ellas”. Al respecto, Espadas valoró que el actual es todavía “un momento difícil de incertidumbre” ante el que “poder tener un momento de respiro espiritual y religioso, aquel que tenga” ese sentimiento, de “compartir este tipo de espacios, es muy importante también para la mente”, defendió.

Al margen de la aldea

Por Andalucía sabe que no es la aldea almonteña su mayor caladero de votos. Prefiere centrar las energías en otros puntos de la provincia. Casi al extremo norte de donde se encuentra el foco viajó Alejandro García para exponer su plan para la Sierra de Aracena.

La coalición propuso una serie de iniciativas en materia económica para generar nuevas oportunidades en la Sierra, destacando su apuesta por la mejora de las infraestructuras y equipamientos industriales, así como fuertes inversiones para modernizar la comarca con el objetivo de frenar la despoblación para consolidar planes de futuro a las nuevas generaciones. Alejandro García y Silvia Zambrano, números uno y dos respectivamente de la coalición, visitaron Aracena y Cortegana, para dar a conocer sus propuestas.