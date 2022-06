Elecciones Andalucía: Núñez-Feijóo asegura en Córdoba que en el PSOE están "nerviosos y no saben a quién atacar"

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez-Feijóo, ha considerado que en las filas socialistas de Andalucía hay nervios porque "insultan y no saben a quién atacar".

Núñez-Feijóo ha hecho estas declaraciones en la clausura del mitin del PP en Córdoba que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos después de atravesar el Puente Romano bajo un sol de justicia -Córdoba está todo el fin de semana en alerta naranja por el intenso calor- y tras saludar justo en la Puerta del Puente a la presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba, Rosa Outeiriño, junto a numerosas personas que participan en la jornada Xuntanza.

En este breve encuentro, en el que no han faltado las gaitas, el líder nacional del PP ha sentido el apoyo de los gallegos que en su día emigraron a tierras andaluzas y también el intenso calor cordobés de este sábado.

Una vez ya en el salón de actos -al que han acudido numerosos representantes del PP cordobés y de la candidatura electoral de la provincia-, Núñez-Feijóo ha reconocido que "estar en Córdoba no es estar en cualquier sitio, es una ciudad que tiene sabor, color y calor y tiene historia, cultura y sabiduría. Es un honor percibir el afecto de unas de las ciudades más bonitas del mundo".

Antes de participar en el acto central de los populares en Málaga esta tarde, el líder de la oposición nacional ha visitado Córdoba donde ha pedido el voto para Juanma Moreno y donde ha considerado que "se percibe que hay un enorme interés por el cambio". En su intervención, ha aludido al percance que ayer vivió en el AVE en su viaje a tierras andaluzas y ha señalado que en todo el tiempo que estuvo "la inmensa mayoría de la gente que se acercó hablaba de Juanma y del futuro".

Tras una primera semana de campaña, ha anotado que unas de las cosas que han quedado claras es "que Andalucía tiene un presidente, con un programa y un proyecto". La segunda, ha continuado, es que "hay un montón de partidos que se dedican a criticar al presidente y que los socialistas están muy nerviosos y se les nota".

Ese nerviosismo de los socialistas se debe, a su juicio, "porque después de 40 años han visto que en tres años y medio han mejorado todos los indicadores sociales y económicos de esta comunidad; se creían que la Junta era del PSOE y han visto ahora que la Junta es de los andaluces".

"Están nerviosos y se les nota porque cuando no tienen argumentos lo único que pueden hacer es insultar; han acreditado que son los campeones del insulto y no saben a quién atacar. En principio a Juanma, ahora que los medios acreditan el objetivo es qué va a pasar después del 19 y empiezan a atajar a Feijoó", ha detallado.

A pesar de ello, ha sostenido que "cada día son más los andaluces que quieren a Juanma como presidente", ha reiterado.

En su intervención ha aludido a su primer encuentro en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le exigió "una oposición útil en lugar de estorbar". "A un presidente como Juanma no insulta ni le dice a la oposición que estorba; lamento que a Pedro le estorbe, pero no he venido a insultar a Pedro Sánchez, ni decir sí señor".

"Estoy en política para servir a mi país, con independencia que le estorbe y la mejor manera es contar la verdad", ha considerado, al tiempo que ha hecho referencia a datos económicos que demuestras que la situación de España es peor de las expectativas de Moncloa y del "volantazo en la política exterior del país" tras la crisis de Argelia.

Ecuador de la campaña

Núñez-Feijóo ha llegado a Córdoba justo en el ecuador de la campaña y en esta última semana, según ha expuesto, "lo que queda es determinante". Como si de un entrenador de fútbol fuese, el líder gallego ha indicado que "tenemos que seguir jugando bien, dominar el campo y exigirnos más, porque no hemos marcado ningún gol porque las urnas están cerradas".

A pesar de las grandes expectativas de los populares y de los resultados de las encuestas, ha anotado que "no hay olvidar que hay dos formas de perder las elecciones: darlas por ganadas o darlas por perdidas". Por ello, ha reiterado la necesidad de seguir pidiendo el voto, incluso a todos los socialistas que saben que el PSOE de Sánchez no les representa". "A tope y al tajo", ha concluido.

El mitin también ha contado con la intervención del cabeza de lista del PP en Córdoba, Jesús Aguirre, quien por su parte, ha recordado el trabajo desarrollado por la Consejería de Salud y Familias durante la pandemia. "Entre todos hemos salido airosos". "Antes se hablaba de corrupción y en estos tres años hemos ido progresando de una manera muy adecuada y estamos en una situación mejor", ha anotado.

"Tenemos que seguir porque Andalucía avanza con un gobierno del PP; un gobierno de Juanma le ha sentado muy bien a Andalucía y uno de Feijóo a España", ha subrayado.

Ha sido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el encargado de abrir el mitin en un salón de actos del Palacio de Congresos repleto de asistentes y en el que no han parado de sonar aplausos. Bellido ha dado la bienvenida a Feijóo "a unas tierras de gobiernos de cambio donde hoy se respira y se vive con más libertad, con menos impuestos, con más libertad para emprender y con menos trabas burocráticas".

El primer edil ha insistido en esta idea y ha señalado que ahora se vive en "una Andalucía del cambio con más oportunidades, un lugar magnífico para vivir y también para trabajar, una tierra de igualdad de oportunidades".

A su juicio, tras el próximo domingo "Andalucía va a ser un ejemplo de que al socialismo se le gana, se le derrota".

El presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, por su parte, ha hecho referencia al viaje "complicado" de Núñez-Feijóo a Córdoba de este viernes, ya que estuvo atrapado más de dos horas y media en la comarca de la Sagra.

Molina ha considerado que el cambio de gobierno en la Junta "le ha sentado bien a Córdoba". El cambio, ha continuado, "también fue dejar atrás la soberbia, no escuchaban a nadie". En su intervención, ha loado la labor desarrollada hasta el momento por Juanma Moreno al frente de la Junta y ha destacado que "hoy Andalucía crece por encima de los demás".

No se ha olvidado de aludir al nuevo líder del PP nacional y ha asegurado que "vamos a estar hasta el final para llevarte en volandas hasta la Moncloa". También él ha coincidido con Bellido en hacer un llamamiento a los votantes a que acudan a las urnas el próximo 19 de junio.