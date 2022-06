Elecciones Andalucía: Espinosa de los Monteros anima en Málaga a votar "sin miedo" a Vox

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha animado a votar "sin miedo" a Vox en las próximas elecciones andaluzas, asegurando que "no vamos a regalar vuestros votos", sino que desde el lunes comenzarán "a trabajar en todo lo que os hemos estado prometiendo estos días". "Si nos dais la fuerza necesaria el domingo contribuiréis al cambio real porque volverá la ley y el orden en todos los sitios donde gobernemos", ha dicho.

En un acto en Málaga en el último día de campaña electoral, junto al candidato número uno de Vox por la provincia, Antonio Sevilla, y otros miembros del partido, Espinosa ha señalado que habrá "muchas papeletas pero solo dos opciones": "Una, la de Vox, que es el cambio real, y todas las demás son seguir con lo mismo, suponen el consenso 'progre' que consiste en que la izquierda marca el camino y dice lo que es democrático y la derechita se lo come y pide perdón".

Ha incidido en que PP y PSOE "son lo mismo", mientras que destaca que en Vox "no venimos como salvadores, ni con aires mesiánicos" sino que son "los que os vamos a tratar como adultos, no como súbditos ni como piezas de una maquinaria, sino como vuestros representantes". "Solo hay un partido conectado con el sentido común", ha dicho, apuntando que la candidata Macarena Olona será la próxima presidenta de Andalucía y el domingo habrá "'macarenazo'".

Ha considerado que el PP "tiene miedo a todo" y ha criticado que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "ya os esté diciendo que vuestros votos no sirven", insistiendo en que "si ellos son lo mismo, nosotros no" y en que si quieren el apoyo de Vox "o si queremos el suyo, nos tendremos que poner de acuerdo". Así, ha señalado que harán las cosas bien y ha instado a no decepcionar a los ciudadanos.

"Nos podremos equivocar, habrá cosas que haremos mejor o peor, pero no podemos decepcionar y no lo vamos a hacer porque partimos de un marco mental distinto. Ellos se creen que os están haciendo un favor, que os están manteniendo porque supuestamente crean empleo y riqueza, pero la realidad es que la abundancia la tenéis ya", ha manifestado, por lo que ha señalado que Vox llega para dar "los instrumentos, los medios", mientras a los gobierno anteriores "prefieren que haya gente subsidiada para tenerla controlada".

Asimismo, ha reiterado que Vox exigió en su apoyo al PP en Andalucía "la lista de todos los inmigrantes ilegales con acceso a la sanidad pública, pero no lo han cumplido". Sobre esta materia, Espinosa ha afirmado que "los inmigrantes que vengan legalmente, que vengan a trabajar, a cotizar, a contribuir, a ayudar, esos son bienvenidos; y los que no vengan a eso, patada y a su casa. No estamos para mantener a otros". "No queremos ni vagos ni maleantes sean españoles o inmigrantes", ha apostillado.

Sobre educación, ha asegurado que no van a consentir "que los 'progres' y los que aguantan a los 'progres' sigan enseñándoles porquerías en el colegio" a los niños; preguntándose "qué le ha pasado a la izquierda, se han vuelto locos, ha dejado de representar a la gente normal".

También se ha referido a otros asuntos de ámbito nacional y ha dicho que "si vas a cabrear a Marruecos, no cabrees a la vez a Argelia, y si vas a cabrear a los dos, no cabrees a los saharauis". "Es difícil cabrear a los tres juntos y lo han conseguido", ha afirmado, añadiendo que "si vas a representar a España en Bruselas, procura defender a España".

Espinosa ha considerado que los políticos "solo se tienen que ocupar de ley y orden" y ha dicho que los actuales "no son capaces", señalando que solo Vox ha tomado medidas contra el último homenaje organizado a etarras porque, ha apuntado, "no vamos a permitir que se conviertan en héroes, los héroes son nuestros policías, nuestros guardias civiles, nuestras fuerzas armadas". Sobre la ocupación ilegal de viviendas ha dicho que "patada en el culo a los okupas", añadiendo que ya han presentado un proyecto ley en el Congreso.

Por su parte, Antonio Sevilla ha agradecido a todo el equipo de Málaga, simpatizantes y afiliados, el trabajo que han realizado durante toda la campaña electoral. "Vuestro esfuerzo va a suponer un cambio real en Andalucía y también en España", ha asegurado el candidato, quien ha incidido en que "hace cuatro años Andalucía despertó, pero el domingo, Andalucía va a cambiar el rumbo de su historia".