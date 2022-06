Elecciones Andalucía 2022, en directo | Noticias y última hora de la campaña electoral andaluza

Andalucía está llamada a las urnas el domingo 19 de junio para elegir un nuevo parlamento. Las principales candidaturas a la presidencia de la Junta de Andalucía apuran las horas y los actos para convencer a casi un 20% de la población andaluza que ha declarado no haber tomado una decisión aún sobre el sentido de su voto.

Destacamos las principales noticias y la última hora sobre las elecciones en Andalucía. Toda la campaña, actos y mítines de los candidatos de PP, PSOE, Cs, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, las seis formaciones políticas que aspiran a entrar en el Gobierno de Andalucía.

Julio Díaz, número 1 en la candidatura de Ciudadanos por Huelva, traslada su “apoyo sin fisuras” a la Aiqbe y “especialmente a los nuevos proyectos que apuestan por la economía circular y la descarbonización”.

Sanz recrimina a PSOE y Podemos las inversiones perdidas para la provincia en infraestructuras y en plantillas. El coordinador adjunto de campaña del PP-A anuncia que el próximo Gobierno de Juanma Moreno aprobará en las primeras semanas la nueva Ley de Policías Locales.

José Manuel Gómez Jurado apuesta por la modernización del campo y por incentivar la instalación de industrias de transformación para que “el valor añadido que se quede aquí”.

El candidato de Adelante Andalucía por Cádiz, José Ignacio García, insiste en el derecho de autodeterminación y en la celebración de un referéndum.

El ex portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que votará en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno.

"Muchos me preguntan estos días a quién apoyaré el 19 de junio", explica Romero en su tuit, para señalar seguidamente que "sin duda a Juanma Moreno".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retado a los socialistas a permitir la investidura del candidato del PP, Juanma Moreno, para que no dependa de Vox. Feijóo ha denunciado los "tics" del PSOE "metiendo miedo" a la gente si apoya a al Partido Popular en las elecciones de Andalucía.

PP defiende la movilidad en entorno rural

El presidente del PP de Huelva y candidato número dos a las elecciones andaluzas del 19 de junio, Manuel Andrés González, ha defendido este miércoles "las políticas en materia de movilidad puestas en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno" porque "apuestan por una movilidad sostenible real, radicalmente opuesta a la del gobierno de Pedro Sánchez", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

El popular ha subrayado que "se ha atendido a las zonas rurales para evitar su desconexión y aislamiento, favoreciendo el desarrollo económico de los pueblos y las ciudades" y ha destacado que "para lograrlo" se ha creado el servicio de 'transporte a demanda' del programa Andalucía Rural Conectada, "que ha sido una solución moderna, dinámica, sostenible y a medida, basada en las nuevas tecnologías, que ofrece un servicio barato y cómodo para los vecinos".

"La voluntad de la Consejería de Fomento, desde el primer momento, fue la de hacer un gran esfuerzo para que, en plena pandemia, no hubiera ninguna zona desatendida, y se consiguió a través de una oferta de transporte público muy por encima de la demanda con servicios que ya se han reestablecido en un cien por cien, gracias a la colaboración de las empresas concesionarias, para las que la Junta ha aprobado ayudas para compensar las pérdidas sufridas durante la crisis sanitaria de la Covid", ha explicado.

Espadas traslada el "compromiso" del PSOE-A con mundo rural

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del 19 de junio, Juan Espadas, ha expresado este miércoles el "compromiso" de su partido "con el desarrollo del mundo rural sector a sector".

Así lo ha trasladado Juan Espadas en el transcurso de una atención a medios en el casino de Ronda (Málaga), en la primera de sus actividades públicas enmarcadas en la décimo tercera jornada de campaña electoral para los comicios del 19 de junio.

El candidato socialista ha defendido que, estando en la comarca de la Serranía de Ronda, tocaba hablar de "desarrollo rural", y de "cuál es el modelo que se plantea en la próxima legislatura por los distintos partidos políticos desde el punto de vista de lo que significa el mundo rural".

Al respecto, Espadas ha indicado que "lo primero que hay que garantizar" es que dicho entorno "siga siendo un mundo habitado, que la población siga viviendo allí porque tenga razones para vivir en él", y la "igualdad de oportunidades" es "un elemento central para los socialistas", según ha remarcado, que la gente pueda "elegir qué quiere hacer con su vida", lo que "significa apostar y comprometernos con los andaluces a poner los medios, los recursos para que eso sea posible".

"Queremos mejorar las razones para que los vecinos de estos municipios sigan apostando para vivir aquí", ha añadido en esa línea Juan Espadas, que ha detallado que por parte del PSOE-A plantean así, por un lado, "que los sectores productivos en los que se sustenta la economía de ese territorio, en lo que dependa de la administración, de la inversión pública, tengan un gobierno proactivo" en la Junta.

En esa línea, ha criticado que en los tres años y medio de gobierno de PP-A y Ciudadanos "hemos visto probablemente" al Ejecutivo "más ineficaz de la historia de la autonomía con los recursos" de los que ha dispuesto la comunidad autónoma, incluidos fondos "extraordinarios como consecuencia de la pandemia, porque ha habido un Gobierno de España que ha decidido que había que salir de la crisis invirtiendo más, no recortando más", según ha añadido.

Espadas ha defendido que esa inversión de más "se ha traducido no sólo en los servicios públicos básicos --sanidad, educación y dependencia, que han recibido más dinero que nunca en Andalucía por parte del Gobierno de España--", sino también en fondos europeos, unos 12.000 millones de euros para Andalucía cuyo uso tendrá que diseñar la comunidad autónoma "del 2023 al 2027", según ha remarcado.

Al respecto, ha señalado que "la Junta tendría que haberse sentado con los alcaldes, con las diputaciones provinciales, y haber hecho una labor de escucha con los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes, los emprendedores y aquellos que tienen claramente un proyecto en su cabeza para esos fondos europeos", pero "no se ha hecho".

Por Andalucía se compromete con las trabajadoras de ayuda a domicilio

La número dos de la candidatura de Por Andalucía en Huelva, Silvia Zambrano, se ha reunido este miércoles con sindicalistas y trabajadoras del sector de la dependencia en Huelva, como parte de su agenda de contactos con colectivos sociales y laborales, por la campaña electoral para las Elecciones Andaluzas del próximo domingo, con las que se ha comprometido a "recuperar la gestión pública".

Así, según informa la coalición en una nota de prensa, las representantes de las trabajadoras de la dependencia en Huelva le han trasladado a Zambrano sus reivindicaciones, con las que "poder mejorar sus condiciones laborales" así como mejorar también "la atención a las personas dependientes" a las que cuidan, mediante el servicio de ayuda a domicilio y en las residencias para personas mayores.

Por Andalucía ha señalado que en la provincia de Huelva hay más de 4.500 trabajadoras de ayuda a domicilio y de residencias, "siendo la inmensa mayoría de ellas mujeres". De la misma manera, han apuntado que estas trabajadoras están empleadas "por empresas privadas subcontratadas por las diferentes administraciones que restan este servicio, como la empresa Macrosad que opera en las localidades de menos de 20.000 habitantes y que trabaja para la Diputación Provincial. Esta empresa tiene una plantilla de unas 1.900 personas".

A esta cifra se suman las trabajadoras de otras empresas que trabajan para ayuntamientos de mayor población, como el medio millar de trabajadoras en la ciudad de Huelva, además de las más de 400 trabajadoras de las residencias de mayores que hay en la provincia de Huelva.

Zambrano ha precisado que estos datos "demuestran que la ayuda a domicilio es una de las fuentes de empleo más importantes de la provincia", por lo que considera que tienen "el compromiso de atender y cuidar a estas trabajadoras cuyo labor es cuidarnos, librándolas de la situaciones de precariedad y bajos salarios que sufren, y sin olvidar jamás el gran servicio social que prestan estas trabajadoras que tanto sacrificios, riesgos e incertidumbres afrontaron durante la pandemia".

Inmaculada Nieto denuncia la situación de los "barrios olvidados" por el PP

La candidata de Por Andalucía a la presidencia andaluza, Inmaculada Nieto, ha denunciado este miércoles la situación de los "barrios olvidados de Andalucía" por el PP.

Nieto, que ha visitado el centro de atención primaria del Polígono Sur de Sevilla, ha lamentado que aún no esté en funcionamiento y ha señalado que "está hecha la inversión, está el personal, está el centro, están los niños pero no está firmado el concierto social y así llevamos dos años".

En esta zona, "uno de los barrios olvidados de Andalucía", ha precisado Nieto, viven alrededor de 50.000 personas y tienen adjudicadas 60 plazas para la atención temprana, "mientras que en la zona de Eduardo Dato en la que viven sobre 45.000 personas hay adjudicadas 760 plazas, la atención temprana también es un negocio, también se presta en función del código postal" ha añadido la candidata de Por Andalucía.

"Para mayor sonrojo de (Juanma) Moreno Bonilla y de su gobierno, esas 60 plazas, no se están prestando y el centro está terminado" ha declarado Nieto que ha denunciado que "las familias que viven aquí no tienen cartera para poder procurar a sus niños los servicios que la administración tiene la obligación de prestar".

La candidata de Por Andalucía ha explicado que "esto no es la herencia, que esto no es la pandemia, esto son las prioridades, porque quien tiene dinero se irá a la privada y buscará un logopeda, una psicóloga, una fisioterapeuta pero quien no lo tiene, está en una lista de espera de seis meses para que te valoren".

Nieto ha dicho que esto representa otro ejemplo de la "simplificación administrativa y una metáfora de lo que es el gobierno de Moreno Bonilla", del que ha dicho que está rodeado de "envoltura y propaganda".

Respecto al nivel de abstención electoral de estos barrios, Nieto ha concluido que "es normal, para acabar con ese desapego hay que intervenir, pero intervenir de verdad, sin postureo".

Correos abrirá sus oficinas en Granada y Sevilla este 16

Correos abrirá sus oficinas el próximo 16 de junio en las capitales de Sevilla y Granada, festivo local, para así facilitar el depósito del voto por correo, 18 oficinas en Sevilla y 5 en Granada.

Según un comunicado de correos el horario para realizar esta gestión en las 23 oficinas que estarán abiertas será de 09:00 a 14:00 horas y abrirán exclusivamente para efectuar gestiones relacionadas en este proceso.

El plazo para el depósito del voto por correo para las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía finaliza el viernes, 17 de junio, en el horario habitual de las oficinas de Correos en toda España y, como máximo, hasta las 14 horas.

Correos ha recordado que el solicitante tiene también la posibilidad de hacer entrega del sobre con su voto a la cartera o cartero que les entregue la documentación electoral, en el mismo momento, recibiendo un justificante acreditativo.

Teresa apuesta por un sello violeta que premie a las empresas que facilitan la conciliación

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante, reclama que la Junta otorgue "un sello violeta a las empresas que se esfuercen en las políticas de conciliación", con medidas en materia de maternidad, lactancia o teletrabajo, y que estas empresas "tengan prioridad" en la contratación con la administración andaluza.

En cuanto a la lactancia materna, ha recordado que hay "un consenso sobre sus bondades", por lo que "la administración pública debe fomentarla, por una cuestión de salud, ya que los niños están más protegidos frente a las enfermedades, y por salud emocional, porque el apego a través de la lactancia es importante toda la vida".

Rodríguez considera necesario además establecer permisos de preparto y de puerperio, porque las mujeres "a veces tienen que decir que tienen lumbalgia para recibir la baja un mes antes de parir".

Respecto al parto respetado, ha apuntado que "hay cierta polémica sobre la existencia de la violencia obstétrica", por lo que es preciso "mejorar los protocolos del parto" y "luchar contra las dinámicas instaladas que generan situaciones de violencia".

Adelante quiere ampliar el permiso de maternidad

La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha pedido este miércoles ampliar el permiso de maternidad a las empleadas públicas, inicialmente hasta los seis meses, y crear un nuevo permiso previo al parto.

Rodríguez ha presentado en rueda de prensa su propuesta de Ley de Maternidades, Promoción de la Lactancia, Parto Respetado y Crianza con Apego, un texto que quieren "consensuar con los afectados y la sociedad civil".

Ha señalado que ha sido positiva la ampliación del permiso de paternidad, pero las dieciséis semanas para el de maternidad son "muy poco" y hace "mucho tiempo que no se toca" este permiso.

Moreno no quiere negociar con Vox

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este miércoles que aspira a no tener que "negociar absolutamente nada con Vox" si gana las elecciones autonómicas del domingo y que está convencido de que se puede "conseguir".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al centro de Granada, Moreno ha indicado que hablará "con todas las fuerzas políticas" si tiene la confianza mayoritaria de los ciudadanos, aunque su ambición, que es "posible", es tener una "mayoría suficiente" que le permita no tener que hacer pactos con nadie y tener las "manos libres" para hacer una política inclusiva, centrada y serena.

"Creo que ese objetivo es alcanzable y estoy convencido de que Vox no va a hacer necesario", ha recalcado.

La ministra de Educación llama al voto de la esperanza

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha manifestado sobre las próximas elecciones andaluzas del domingo 19 de junio que espera que los andaluces apuesten por el progreso, la recuperación y la esperanza que "lógicamente" en su opinión representa "el PSOE y Juan Espadas".

A pregunta de los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Alegría ha señalado que "el futuro de Andalucía está en manos de los andaluces, que es a quienes corresponden este domingo e ir a votar".

Así, ha hecho un "llamamiento a ese ejercicio ciudadano que tienen todos los andaluces de ejercer ese compromiso y sobre todo hacer una apuesta por el progreso, por el futuro y por la esperanza", ha añadido.

Para la ministra, "lo que está claro es que gobernar desde la inacción no aporta soluciones y no aporta respuesta a los problemas de los andaluces", por lo que espera que los andaluces quieran "apostar por ese progreso, por esa recuperación y por esa esperanza que representa lógicamente el PSOE y Juan Espadas".

Elecciones Granada: Andaluces Levantaos apuesta por el autoabastecimiento

La candidatura de Andaluces Levantaos por Granada a las elecciones autonómicas del próximo 19J ha informado este miércoles de que fomentará las comunidades energéticas y el autoabastecimiento municipal, en tanto "es absurdo llenar los campos de placas teniendo los tejados vacíos".

Así lo ha asegurado en una nota el cabeza de lista de la coalición andalucista por Granada, Domingo Funes. "Las políticas públicas deben ayudar al autoconsumo de las casas y también de la propia administración", han agregado desde Andaluces Levantaos.

Desde Andaluces Levantaos han afirmado que su formación promoverá la creación de una agencia andaluza de I+D+i en industria energética, con sede en Granada, para "desarrollar todas las potencialidades de nuestra tierra e innovar en la implantación de las energías verdes, generando además miles de puestos de trabajo en la fabricación de las placas y dispositivos necesarios".

La provincia de Granada, al igual que el resto de Andalucía, está asistiendo al crecimiento de las llamadas "macroplantas", donde fondos de inversión "están ocupando cientos de hectáreas de campo con placas solares y molinos de viento en una época en la que el precio de la luz está disparado y al rentabilidad de estas instalaciones aumenta".

El PSOE pide máxima participación

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha hecho un llamamiento a la máxima participación en las elecciones andaluzas del 19 de junio y ha pedido el voto para su partido con el recuperar "el tiempo perdido con el PP" y "unos servicios públicos de calidad en sanidad, educación, política social, extinción de incendios o ITV".

Así lo ha señalado este miércoles en la que reunión que, junto a la candidata socialista Mercedes Gámez, ha mantenido con responsables de UGT-Jaén. "El futuro pasa por una apuesta clara por unos servicios públicos de calidad y por un empleo de calidad, aprovechando esa reforma laboral aprobada en España, una reforma que el PP votó en contra, igual que votó en contra de la subida de las pensiones o de la subida del salario mínimo", ha asegurado.

Reyes ha destacado que el compromiso del PSOE es recuperar esa calidad en los servicios públicos "de la mano de los sindicatos, unas organizaciones que han sido fundamentales para que los trabajadores hayan conseguido los derechos que tienen hoy".

Además, ha valorado la actitud de un Gobierno de España que "ha dado respuesta ante situaciones de emergencia", como la pandemia, la guerra en Ucrania, el volcán de la Palma o la tormenta Filomena.

Y ello siendo capaz al mismo tiempo "de cumplir sus compromisos", subiendo el salario mínimo, aumentando las pensiones, aportando un instrumento como los ERTE para proteger a los trabajadores y aprobando ayudas extraordinarias para el cese de actividad de autónomos". "Todo esto ha permitido mantener el empleo", ha apostillado.

Frente a ello, ha situado a "una Junta de Andalucía y un Moreno Bonilla que se han puesto de perfil permanentemente a pesar de haber recibido más dinero que nunca del Gobierno de España" para afrontar estas situaciones de dificultad.

¿Cuántas personas votarán por primera vez?

El próximo 19 de junio están llamados a las urnas 6.641.828 andaluces, de los que 6.378.398 residen en la comunidad y 263.430 en el extranjero.

De los electores residentes en Andalucía, 302.446 podrán participar por primera vez en estas elecciones por haber cumplido 18 años desde la anterior votación al Parlamento de Andalucía, celebrada el 2 de diciembre de 2018.

Distribuidos por provincias, la que mayor número de votantes los presenta Sevilla, con un total de 1.558.762, seguida de Málaga (1.226.655) y Cádiz (1.013.518). En Granada serán 760.720 las personas con derecho a voto, 645.744 en Córdoba, 521.935 en Jaén, 512.600 en Almería y, por último, 401.894 en Huelva.

¿Dónde está Susana Díaz?

La Secretaría General del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, no está participando en la campaña electoral. Juan Espadas, candidato del PSOE a la presidencia en las andaluzas, explica que la actual senadora por designación del Parlamento andaluz "está a disposición" del partido, pero "hemos considerado que cada uno tiene que asumir su papel en la campaña. Espadas alude a las primarias que afrontó con Susana Díaz el año pasado para optar a ser el candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta en estas elecciones.

"Por tanto, no queríamos confundir a los andaluces, ni a la propia organización", ha añadido Espadas, quien ha subrayado en esa línea que los socialistas andaluces han llevado a cabo "un proceso en el que hemos renovado las candidaturas", y "cada uno en la organización ha pasado a ocupar distintas responsabilidades", de modo que "el foco ahora lo tienen otros compañeros, y no queremos distraer la atención ni del votante ni confundir respecto a un proceso de cambio dentro del PSOE".

Espadas ha agregado que cree que "hemos hecho lo lógico y lo coherente", y que la propia Susana Díaz "lo comparte" y "no hay ningún problema", según ha remachado para añadir que la "relación personal" entre ambos "es muy buena, y cada uno está ahora asumiendo el rol y la responsabilidad que tiene, y ahora a nosotros nos toca liderar este proyecto e intentar ganar las próximas elecciones del domingo", ha concluido el candidato socialista.

Espadas critica la gestión de Moreno

Espadas ha vuelto a criticar la acción de gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta en los tres años y medio de legislatura, y a señalar que ha sido "un pésimo gestor del Gobierno andaluz", al situar a Andalucía en "penúltima" posición entre las comunidades autónomas "en gasto sanitario, de educación y dependencia", o al no llegar "ni al 50% de ejecución de fondos europeos" del marco que debe terminar de ejecutarse al completo "el próximo año".

En esa línea, y aunque reconoce a Moreno "talante" y buenas "formas", Espadas ha subrayado que intenta "plantear una alternativa de gobierno más sólida para Andalucía", y teniendo claro que "la apuesta por los servicios públicos entre izquierda y derecha es diferente", y el candidato del PP-A apuesta por "el modelo" de su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "no es el modelo de un gobierno de progreso", según ha remarcado, al igual que "no es lo mismo que gobierne un gobierno de progreso, del PSOE, para la igualdad real de mujeres y hombres a que gobierne el PP con Vox".

En todo caso, Espadas ha garantizado que él "respetará" lo que decidan los andaluces el próximo domingo, y el PSOE-A "en absoluto" va a promover movilizaciones en la calle si pierde las elecciones, porque "somos demócratas", y asume que si las urnas arrojan "un resultado tan claro" a favor de PP y Vox que les permita sumar mayoría absoluta, eso "facilitará un gobierno de ambos" partidos en coalición como ha ocurrido en Castilla y León, según ha añadido antes de apostillar que "al PP le duele poco lo de gobernar con la extrema derecha".

Las buenas vibraciones de Espadas

Juan Espadas ha insistido en señalar que recibe "muy buenas vibraciones" cuando va por la calle en esta campaña electoral pese al mal resultado que pronostican las encuestas para el PSOE-A, y en esa línea ha manifestado que cuando su partido "se moviliza, sé que los resultados van a ser mucho mejores que los de las encuestas".

Así, el candidato ha dicho estar "bastante motivado en este final de campaña", y ha apuntado que "tantas encuestas negativas lo único que están consiguiendo es ese efecto en el electorado que quizá nos está viniendo bien para la movilización", el "saber la importancia que tiene el 19 de junio para Andalucía y que la única fuerza política progresista que puede parar la alternativa de gobierno de las derechas es el PSOE".

Así, ha sostenido que "la apelación al voto útil en los últimos días es obligada" por su parte, para que el "voto progresista no se quede en casa", porque "va a ser determinante", y también para atraer a "los indecisos que todavía aparecen en las encuestas" en un "porcentaje importante".

Espadas, "sin el aparato" de la Junta

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo domingo, 19 de junio, ha resaltado este miércoles que es el primer aspirante socialista que se presenta a los comicios autonómicos "sin el aparato" de la Administración autonómica que su partido gobernó durante 37 años, mientras que, por el contrario, el candidato del PP-A a la reelección al frente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, concurre a la cita con las urnas tras haber "batido todos los récords" de "uso y abuso" de la propaganda.

Así lo ha puesto de relieve Juan Espadas en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que "no es un asunto menor" el tener en cuenta que Juanma Moreno "tiene un grandísimo aparato de propaganda informativa" detrás, mientras que él debe enfrentarse "diariamente a la Andalucía real".

"No tengo el aparato de la Junta de Andalucía, como lo ha tenido el PSOE en otras ocasiones cuando se ha presentado a las elecciones" como partido de gobierno, según ha abundado Espadas, que, de hecho, ha resaltado que es "el primero" de los candidatos socialistas a elecciones andaluzas "que se presenta sin aparato".

Marín no quiere a Vox

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, no vacilará en optar por Vox como socio de gobierno: "Pienso que no dudará en esa ecuación" porque "quiere ser presidente y contará con los escaños que necesita". Ante esta ecuación Marín se ha propuesto "impedir que tenga que tomar esa decisión, que le sentaría muy mal a Andalucía".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha considerado que esa alianza en el Gobierno andaluz de PP y Vox supondría "un paso atrás, una enorme regresión en la forma de hacer política" a partir de "la crispación, el lío".

Ante la hipótesis, que Moreno deslizó en una entrevista, de repetir elecciones, Marín ha sido contundente para afirmar que "eso no va a suceder", convencido de que "si gana las elecciones tiene que buscar alianzas, las buscará y las encontrará".

Cuestionado por el hecho de que Vox ha sido en la pasada legislatura un actor relevante en la política andaluza, por cuanto fue el primer Parlamento autonómico donde entró y ha sido el apoyo parlamentario para la coalición de PP y Cs, Marín ha replicado que "Vox con su abstención ha apoyado a Sánchez para el reparto de fondos europeos y no le hizo ascos a Abascal", aunque ha minimizado su influencia en Andalucía por el hecho de que "la aritmética te lleva a sacar adelante la gestión", pero ha blandido el papel que ha desempeñado Ciudadanos para "no traspasar ni una sola línea roja", que ha considerado que sin su partido "el PP sí lo hubiera traspasado".

El candidato de Cs ha proseguido argumentando sobre ese apoyo externo de Vox que "es lógico para cuestiones puntuales", para insistir en que "el problema es cuando sobrepasas tus principios", punto en que ha indicado que "lo he dicho muy claro: reeeditar el gobierno con el PP" de manera que "cuando los andaluces depositen su voto, saben lo que voy a hacer, es un contrato, es un compromiso con los ciudadanos".

Los sextos comicios en pandemia

Los más de seis millones de andaluces que están llamados a las urnas el próximo domingo no tendrán restricciones obligatorias derivadas del coronavirus, aunque la Junta se recomienda el "uso responsable" de la mascarilla y llevar preparado el voto para evitar aglomeraciones en los colegios electorales.

Las andaluzas del 19J serán las sextas elecciones en pandemia después de las gallegas y vascas de julio de 2020 donde se cifró en medio millar las personas que tuvieron prohibido acudir a votar por positivos; las catalanas de febrero de 2021, con una franja horaria para que los contagiados y sus contactos salieran a votar; las madrileñas, con idéntica fórmula; y las castellano-leonesas del 14 de febrero pasado, en plena sexta ola y vigencia de la cepa omicrón.

Aunque la pandemia no se ha acabado es cierto que las andaluzas se van a celebrar después de que esta comunidad haya celebrado varias fiestas de primavera importantes como la Semana Santa, la Feria de Abril de Sevilla o la romería del Rocío, donde se han producido grandes aglomeraciones de personas sin la obligación de mascarillas.

Estos acontecimientos no han tenido una traslación importante en las hospitalizaciones, ya que desde hace unos meses se está produciendo una leve y paulatina reducción de la presión hospitalaria, pese a que las autoridades sanitarias andaluzas reiteran las llamadas a la prudencia y a recordar que el virus sigue con nosotros.

Las recomendaciones, aprobadas en el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 17 de mayo, están encaminadas a evitar que se produzcan aglomeraciones en los colegios electorales durante la jornada de votaciones, por lo que se pide que "en la medida de lo posible se establezcan flujos de entrada y de salidas diferentes" de las personas que vayan a votar y las personas se tengan que cruzar.

"El objetivo es garantizar una buena organización durante la jornada electoral", señala la Junta en sus recomendaciones, al tiempo que propone "establecer espacios amplios, con preferencia al aire libre o con buena ventilación, en prevención de la existencia de colas en determinados momentos".

Medidas preventivas

Respecto a las cabinas electorales, se recomienda que se ubiquen en un espacio que "no interrumpa el flujo de personas", y que la disposición del espacio "evite aglomeraciones", al tiempo que se plantea colocar carteles en lugares visibles "para recordar la necesidad de mantener una distancia de seguridad adecuada".

Los colegios electorales deberán de contar con geles hidroalcohólicos a la entrada de los colegios y en las cercanías de las cabinas de elección del voto, y los centros deben garantizar "en la medida de lo posible una ventilación adecuada de los espacios", y las mesas electorales deberían mantener una distancia de, al menos, dos metros, cuando ocupen el mismo local o espacio cerrado.

De la misma forma se sugiere colocar una bandeja donde depositar la identificación de los votantes y que durante el voto haya una distancia "adecuada" entre los votantes, y entre éstos con los miembros de la mesa electoral.

Se recomienda disponer de dispositivos de dispensación de gel hidroalcohólico y mascarillas, al menos de tipo quirúrgico, y de tipo FFP2 en el caso que se trate de personas vulnerables al covid, para los miembros de la mesa electoral, una medida extensible a los representantes de la Administración y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estén presentes en los colegios electorales.

El PP quiere desbancar a los socialistas en el feudo sevillano, donde nunca ha logrado imponerse en las elecciones autonómicas. El último CIS apunta que habrá por primera vez un sorpaso de los populares en la provincia de Sevilla, donde según este sondeo podrían obtener el 28,5% de los votos frente al 16,3 del PSOE, algo que traducidos en escaños haría que el PP de Juanma Moreno alcanzara 8 de los 18 diputados en juego en la provincia de Sevilla.

Entrevista con la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez quien declara que "al desencantado con Pedro Sánchez le diría que mirara a la izquierda porque allí tiene dos opciones: una andaluza y otra con sede en Madrid". "Criticar a Por Andalucía no nos vale para nada. La gente de izquierdas no quiere vernos peleándonos".

La número 2 del Partido Popular por Málaga no se ve en un escenario distinto al de conseguir una "mayoría amplia" de parlamentarios el domingo, pese a ello, no ficharía a nadie de Ciudadanos. Tampoco se descarta para volver a la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía

La candidata almeriense de Por Andalucía, María Jesús Amate, entiende que “no se puede gestionar una administración para tener beneficios, sino para cubrir necesidades de la ciudadanía”.

En Ciudadanos de Huelva apuntan a la sorpresa por las sensaciones que reciben en la calle y tratan de ser decisivos en la formación de un ejecutivo al que quieren regresar.