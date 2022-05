Adelante Andalucía esgrime su andalucismo frente a las "aguas mansas" de Moreno y Espadas

En la cafetería El Viajero Sedentario de la Alameda de Hércules cae el calor del mediodía en Sevilla, augurio del que todavía está por llegar. Adelante Andalucía ha escogido este establecimiento para un acto como muestra de su apoyo al pequeño empresariado local, remarca. Durante esta mañana del martes cambia su público habitual por un despliegue de cámaras y periodistas para conocer a "las ocho candidatas" (un solo hombre) de Adelante en las elecciones del próximo 19 de junio. El final de un proceso agónico de segregación que ha marcado buena parte de la legislatura de las izquierdas y que ha terminado con la disgregación de estas en dos candidaturas.

Los abanicos de Maribel Mora y Ana Villaverde, números 1 por Sevilla y Málaga, no tienen descanso durante la presentación. A ellas les ha tocado la peor parte, con el sol cayendo a plomo sobre su parte de la bancada durante un buen tramo del acto, aparte del paseo previo por la Alameda. Mientras se abanican, la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, tira de refranero popular para expresar su desconfianza por la estrategia de moderación que PP y PSOE están siguiendo esta campaña. "Líbrame de las aguas mansas que de las bravas ya me libro yo", asegura. "Los juanes" no son de fiar, ha venido a advertir durante la presentación de las cabezas de lista. Son suavones, ha asegurado, esa expresión tan andaluza tras la que se esconden dos candidatos "muy parecidos" que con sus "apariencia de moderación y suavonería te la dan con queso".

"El Gobierno andaluz no ha sido el Gobierno del cambio, sino de continuidad". Sanidad, política impositiva, para la Ley Lista "se han puesto de acuerdo para apostarlo todo a la estrategia fallida de la turistificación". Al fondo, fuera del patio, observan militantes y curiosos. "¿Qué pasaría si hubiera un partido andaluz que pusiera esta tierra en valor? ¿Cómo tienen muchos otros?".

En el momento en que todos los partidos hacen suya la bandera andalucista, Adelante Andalucía reivindica la titularidad de esa enseña. Aprovecha para rememorar que en la Alameda se tocó por primera vez el Himno de Andalucía, tira de Blas Infante para recordar a la Andalucía jornalera, a la que conectará con el electorado actual que anima a apoyarle: "la gente trabajadora, los jornaleros, las mujeres, las vecinas, los trabajadores y la gente del pueblo andaluz".

"Somos el único partido andaluz de izquierdas que se presenta", esgrime la parlamentaria Maribel Mora. Andalucista, ecosocialista y feminista, se define Adelante, poniendo como muestra esa candidatura de contundente mayoría femenina. En ella caben desde la larga experiencia de Lola Muñoz, candidata por Huelva con décadas de municipalismo y activismo a sus espaldas, a la voz joven de Marta Sánchez, de Córdoba, que a sus 24 años será de las más jóvenes de las listas. Las acompañan Carmen Máximo por Málaga, Diego Crespo por Almería e Inma Manzano por Jaén. Mitad y mitad para experiencia y renovación: cuatro candidatos repiten y otros cuatro son nuevos.

Con los periodistas bien resguardados bajo un árbol, Adelante Andalucía aprovecha el momento para desgranar algunas de sus principales líneas de trabajo, un adelanto del programa que la formación está a punto de presentar. Cada uno de los ocho candidatos hablan sobre los servicios públicos de calidad, el aumento impositivo a las rentas más altas, la protección del medio ambiente o el empleo, tema clave en cualquier campaña en una tierra marcada por el elevado paro que cobra aún más fuerza ante los cambios impulsados por la reforma laboral. En clave económica cierra Teresa Rodríguez criticando el extractivismo, demandando una defensa de del mantenimiento de la industria existente y la diversificación económica. Los detalles, para la presentación, a la sombra, del programa.