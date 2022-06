La ministra Darias pide el voto al PSOE desde Córdoba para no permitir "la entrada de la ultraderecha" en la Junta

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha visitado varios municipios de la provincia de Córdoba, en concreto Puente Genil y Lucena. Durante su recorrido ha pedido el voto para el PSOE en los comicios del próximo 19 de junio, ya que tal y como ha asegurado, hay dos decisiones: “o votar por el PP, permitiendo la entrada de la ultraderecha en el Gobierno de Andalucía y, por tanto, votar por el retroceso; o votar por el candidato socialista, Juan Espadas, que es lo mismo que votar por el avance y el progreso de Andalucía y de sus gentes”.

Darias ha mantenido un encuentro con representantes de la plataforma de Puente Genil en defensa de la sanidad pública, y con integrantes de asociaciones sociales y de mayores de la localidad, en el marco de un acto de campaña electoral organizado por la Agrupación Local del PSOE en la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez.

“Cuando el PP ha gobernado a nivel nacional ha sido un momento clave de retroceso para el país, un momento de limitación de derechos, y cuando gobernamos los socialistas ampliamos derechos, blindamos nuestra sanidad pública que es nuestra garante de vida”, ha asegurado la ministra, quien ha agregado que “los sistemas públicos de salud son motores económicos del empleo de calidad, y especialmente son los que nos han permitido salir de la situación de pandemia en que hemos estado”.

Darias ha asegurado que “el PSOE ha sido el partido que devolvió la sanidad pública a nuestro país cambiando el concepto de beneficencia por el de ciudadanía con plenos derechos”. A su juicio, “nuevamente un gobierno como el de Pedro Sánchez es el que va a blindar por ley para que no vuelvan a introducirse nuevos copagos, que es el santo y seña de la derecha, y equiparar las prestaciones ortoprotésicas con las prestaciones farmacéuticas para que los colectivos más vulnerables, como los pensionistas con menos recursos, las personas con hijos menores a cargo, los menores con discapacidad, estén exentos también de los copagos farmacéuticos”.

Darias también ha afirmado que su partido es sabedor de “la importancia de ayudar a la gente y la importancia de seguir ayudando a quienes han sido y son columna vertebral de este sistema, como los profesionales sanitarios, por eso vamos a poner coto a la temporalidad, porque la estabilidad es una parte muy importante para ellos”.

En esta línea, la ministra ha aludido a los carteles electorales del candidato por el Partido Popular, Juanma Moreno, y ha considerado que “las siglas del PP están muy chiquititas, y me sorprende, porque yo estoy muy orgullosa de mis siglas, las del PSOE”. “No sé si es que tiene algo que ocultar o no quiere que se le asocie al PP, el partido que se opone al incremento del SMI, que se opone a la revalorización de las pensiones, y en definitiva, el que se opone a todas las mejoras que sistemáticamente vienen realizando los socialistas en el gobierno de España para mejorar la vida de la gente. Este es nuestro ADN, sanidad pública, servicios públicos y estado del bienestar”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde y candidato del PSOE por Córdoba, Esteban Morales, ha agradecido la visita de la ministra y ha subrayado el trabajo de los profesionales sanitarios, un colectivo imprescindible para la salud. “La sanidad andaluza no está como estaba hace tres años, cuando gobernaba el PSOE, aquí tenemos una plataforma que pide recuperar lo que tuvimos. Estamos perdiendo en sanidad, en educación, en políticas públicas, y la derecha y la extrema derecha, que son dos caras de la misma moneda, están trabajando para reducir a la mínima expresión ese tipo de políticas”.

“Nosotros vamos a blindar las políticas públicas, y frente al caos organizado por Moreno durante la pandemia, apostando por la sanidad privada frente a la pública, saturando la atención primaria, sin personal y sin infraestructuras adecuadas, cerrando centros de salud por las tardes, teniendo la atención sanitaria telefónica como referencia… Juan Espadas va a fortalecer el sistema sanitario con inversiones, dotando a estos profesionales de un sueldo digno para que no tengan que emigrar a otras CCAA”, ha afirmado.

Morales ha añadido que el PSOE se hará cargo de las inversiones prometidas e incumplidas por Moreno Bonilla a los cordobeses, y además “estamos muy comprometidos con deshacer el distrito sanitario que ha formado con los hospitales de Montilla, Puente Genil y Cabra, al que nos oponemos vecinos y al que se oponen los profesionales sanitarios, que fueron los que advirtieron que íbamos a perder autonomía y servicios”.

“A Moreno le pedimos que reciba a los alcaldes, y no sabemos porque su consejero rehúsa reunirse con nosotros. Aquí estamos hablando de la salud, del empeoramiento de la sanidad en Puente Genil, no tenemos pediatras, no se están utilizando quirófanos de forma permanente derivando a los ciudadanos a la sanidad privada, y no se están utilizando los servicios que teníamos, que disfrutábamos y que tanto esfuerzo ciudadano costó a los pontanenses, un retroceso que no vamos a permitir”, ha finalizado.

Visita a Lucena

Además, la ministra de Sanidad, también ha visitado el municipio de Lucena donde ha subrayado el importante papel que juegan las entidades locales en la promoción de los hábitos de vida saludable y la prevención de la enfermedad.

Así lo ha destacado durante la visita que ha realizado esta mañana a Lucena, Pueblo Saludable de la provincia de Córdoba 2021, título que otorgan la Delegación de Cohesión Social, Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil de la Diputación provincial de Córdoba y el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba.

La ministra de Sanidad ha destacado el desempeño de Lucena a favor de los hábitos saludables y ha remarcado la relevancia de las ciudades y los pueblos como “espacios por excelencia” que inciden aspectos clave para la salud como la movilidad o el urbanismo.

Por ello, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo por mejorar la capacidad preventiva del SNS con el fomento de los hábitos de vida saludable que eviten la aparición de enfermedades, desarrollando iniciativas de la mano de las entidades locales.

En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Sanidad, a través de la Red de Ciudades Saludables (RECS), y los fondos Next Generation, destina un total de 18 millones de euros para el fomento de los hábitos de vida saludable; iniciativa a la que se suma otros programas específicos como el Plan de Promoción y Prevención de la Salud y el Plan de Salud y Medio Ambiente (Pesma), aprobado a finales del pasado año.

Durante la visita a Lucena, la ministra de Sanidad ha estado acompañada por la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y el alcalde de la localidad, Juan Pérez (PSOE), con quien ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento. Darias también ha saludado a la Corporación Municipal y los portavoces de los distintos grupos políticos y ha mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de pacientes y familiares de la localidad.