Susana Díaz: "Somos la auténtica izquierda y nos presentamos con los deberes hechos"

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que su partido es la "auténtica izquierda" y que se presenta por segunda vez a las elecciones para "dejarse la piel" por Andalucía y con los "deberes hechos" por la gestión al frente del Gobierno andaluz.

Díaz ha sido proclamada minutos antes candidata por el Comité Director, máximo órgano rector del partido andaluz entre congresos, con la presencia, apoyo explícito e intervención previa de Pedro Sánchez.

"Gracias, Pedro, por hablar bien de Andalucía", ha comenzado Díaz, ya proclamada candidata, su intervención en el acto, criticando los "insultos" que proceden de "la derecha". "Insultar, aunque algunos digan que nos viene bien electoralmente, no es un regalo", ha afirmado Díaz, que ha insistido en que no "quiere una campaña así, pues no le viene bien a Andalucía".

Además de exponer los logros conseguidos en materia social, sanitario y educativo durante la legislatura, la candidata por el PSOE-A a la Presidencia ha centrado su alocución en lamentar la campaña de agravios llegados desde los líderes "llegados desde Madrid". "La derecha no insulta porque ignoran esta tierra y no se sienten parte de ella", ha dicho Díaz, que ha añadido "esos cenizos plegarán los trajes y harán las maletas a Madrid el 3-D" para "atacar a Pedro Sánchez, creando crispación y haciendo ruido".

La "banda ancha" y los pactos poselectorales

La presidenta, después de los "análisis sesudos que he podido leer estos días", ha querido matizar las interpretaciones sobre su mención durante la semana a un Gobierno de "banda ancha". "Son los sindicatos, la patronal, los políticos de otras idelologías, los investigadores, el mundo rural que han venido a apoyarme y a ofrecerme propuestas", puesto que "defender a Andalucía es defender a España y su iguadad".

Sin hacer mención a posibles pactos electorales, Díaz sí se ha referido a los nuevos tiempos en los que los ciudadanos "nos piden diálogo y acuerdos", poniendo como ejemplo el esfuerzo de los "once partidos andaluces que consensuaron el Pacto de Antequera" en diciembre 1978. "Haremos honor para que el diálogo, la concordia y la convivencia sigan siendo los valores a seguir", ha manifestado la presidenta.

Visiblemente emocionada por el respaldo de su partido y de Sánchez, la secretaria general ha sostenido: "Llegamos a estas elecciones con los deberes hechos, con una ilusión enorme de que en los próximos cuatro años hay que seguir construyendo una Andalucía mejor".

La proclamación se ha producido doce días después de que Susana Díaz decidiera disolver el Parlamento y convocar elecciones para el 2 de diciembre, argumentando la necesidad de garantizar la "estabilidad en Andalucía", al existencia de un "debate con acento andaluz" y con el objetivo de "evitar que la comunidad estuviera seis meses en campaña electoral".

Además de los miembros habituales del Comité Director -que en esta ocasión ha estado presidido por el ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla- han asistido a la reunión de esta sábado cargos orgánicos e institucionales a los que se ha invitado, entre ellos, los miembros del Gobierno andaluz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Por Andalucía y por España

José Rodríguez de la Borbolla, que ha acogido como un honor presidir esta reunión tan importante del Comité Director dada su condición de "ex de casi todo", ha indicado que el 2 de diciembre es "una nueva ocasión para que los socialistas podamos seguir trabajando por Andalucía y para España, y por la igualdad, la solidaridad y el progreso de los andaluces en el marco de una política para todos los españoles".

"Los andaluces somos capaces de sentirnos a gusto siendo andaluces y españoles al mismo tiempo", ha apuntado el ex presidente de la Junta, quien ha señalado que "somos el PSOE de Andalucía". "No somos los socialistas andaluces del PSOE. PSOE, España y Andalucía al mismo nivel", ha sentenciado.

La proclamación de la candidata Susana Díaz

Susana Díaz, que volverá a encabezar la candidatura por Sevilla al Parlamento, ha sido proclamada candidata a la reelección como presidenta de la Junta, después de que no se haya tenido que desarrollar ningún proceso de primarias.

De acuerdo con las normas internas del PSOE-A, cuando se gobierna en la comunidad, para que finalmente se celebraran primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta tendría que solicitarlo al menos el 40 por ciento de la militancia o la mayoría del Comité Director, algo que no ha ocurrido.

Candidaturas provinciales del PSOE-A al Parlamento

Tras la proclamación de Susana Díaz como candidata a la reelección, el PSOE-A abordará el proceso para la elaboración de las ocho candidaturas al Parlamento andaluz. Así, desde el domingo y hasta el día 23 se desarrollarán las asambleas locales donde se propondrán los nombres para las candidaturas, que en algunos casos serán incluso "abiertas" si hay más nombres que los pertinentes puestos.

Del 24 al 26 de octubre, desde las ejecutivas provinciales se elaborarán las propuestas de candidaturas, que se remitirán a la Comisión Regional de Listas, y de ahí a la Comisión Ejecutiva Regional, mientras que las listas serán aprobadas el sábado 27 en una nueva reunión del Comité Director del PSOE-A.