"Lo importante para ganar la Liga es el equipo, juegues como delantero, como defensa o estés en el banquillo"

–Ha pasado de ser el alcaldable en Jerez para las próximas municipales a ser el número 4 para las andaluzas. Vaya cambio, ¿no?

–Lo importante para ganar la liga es el equipo. Hay veces que uno juega de delantero centro, otras veces de mediocentro, otras de defensa o algunas veces está en el banquillo. Lo importante es que tenemos un líder ahora mismo en Andalucía que está dirigiendo un equipo con maestría, como es Juanma Moreno, y nosotros somos parte de ese equipo y lo importante es que el equipo gane la liga. En este caso la Liga que hay que ganar es la liga de Andalucía. Hay que conseguir un gobierno estable y tener ilusión de Andalucía. Y en Jerez hay también un equipo sólido y evidentemente conseguiremos alcanzar el gobierno de la ciudad y devolverle la ilusión a la ciudad como Juanma se la está devolviendo a Andalucía.

–Parece que el cambio en la dirección del PP nacional ha forzado este cambio. Además, hay quien ve en esta decisión un castigo tanto a Ana Mestre como a usted por el pulso entre ambos tras su accidente conduciendo ebrio en mayo de 2020.

–No creo que eso sea así, sinceramente. Lo que pasa es que a la gente le gusta hablar mucho. Está el Salsa Rosa, el Corazón, la Isla de los famosos y la política, cuando uno está aburrido y no sabe lo que decir. El PP es un gran partido tanto en España como en Andalucía. Han demostrado nuestros compañeros de antes y también los de ahora que saben dirigir tanto el partido como aquellas instituciones que gobiernan. Creo que el PP en Andalucía está demostrando, con Juanma la cabeza, hacer las cosas de manera muy acertada y, dentro de ese planteamiento a nivel andaluz y a nivel de España, pues evidentemente los que formamos parte de este partido estamos a disposición del partido y en el sitio en el que considere que tenemos que estar, siempre para ser útil a los ciudadanos. Todo lo demás es que a la gente le gusta hablar, pero que no tiene nada que ver con lo que es una política seria como la del PP.

–¿Cómo se ha tomado su equipo en Jerez esta decisión tras cuatro años trabajando juntos en la oposición de cara a las siguientes municipales?

–Yo he estado trabajando y sigo trabajando en el equipo que va devolverle la ilusión a Jerez. Creo, además, que lo vamos a conseguir porque ahora mismo hay una ola de ilusión en Andalucía con Juanma Moreno y en España con Alberto Núñez Feijóo. Evidentemente tenemos que conseguir que llegue también a Jerez. Ahora hay que trabajar para lo que tenemos en estos momentos que son las elecciones andaluzas, para que Andalucía avance y consolide un gobierno fuerte y sin ataduras, liderado por Juanma Moreno. Hay una cosa que está clara, si a Andalucía le va bien, a Jerez le va bien y Jerez va estar con Juanma Moreno, porque Juanma Moreno ha estado con Jerez.

–¿Le ha deseado ya suerte a su sucesora y predecesora como alcaldable, María José García-Pelayo?

–María José y yo es que no necesitamos desearnos suerte ni en esto ni en nada que ocurra porque tenemos una relación tan estrecha que hablamos diariamente de todos estos temas. La suerte de cualquiera de los miembros del PP de Jerez será la suerte del PP de Jerez y de Andalucía y será la suerte de la ciudad.

–Anteriormente estuvo en el Parlamento andaluz y en la Diputación de Cádiz. ¿Le servirá esa experiencia previa, si sale elegido, para defender a la provincia?

–Allá donde he estado en cualquier momento, siempre he trabajado con franqueza, cara a cara con la gente y me he dedicado en cuerpo y alma a aquello que he hecho y la gente lo agradece. Mi primera época en el Parlamento andaluz, que después tuve que dejar porque estaba enfrascado en la política local, fue una época bonita y, aunque estábamos en oposición, conseguimos muchas cosas. Una de las que estoy yo más orgulloso en mi vida fue el conseguir, de mano de las mujeres mastectomizadas, que se incluyera en el decreto de garantía de respuesta la operación de la reconstrucción mamaria. Ahora evidentemente con un Parlamento totalmente distinto, con un Gobierno como el de Juanma Moreno, servirá para impulsar la provincia, para impulsar Jerez, y para ayudar a Juanma a que Andalucía sea lo que está siendo ahora, que empieza a liderar los rankings de creación de empleo y riqueza en España y en Europa.

–¿Cuáles serán sus prioridades como parlamentario?

–Creo que la prioridad fundamental es trasladar a todos y cada uno de los ciudadanos de Jerez y de la provincia de Cádiz todo lo bueno que se está haciendo en el Gobierno de Juanma Moreno desde el Parlamento. También recopilar la información de la calle para poder trasladar a nuestros compañeros, tanto en el Parlamento como en el Gobierno, cuáles son las principales necesidades que puedan tener nuestros vecinos. Yo creo en una política cara a cara, barrio a barrio, distrito a distrito… muy a lo anglosajón, en el que tú, aunque formas parte de un partido, te debes a tus ciudadanos. Por tanto, un político que abandona la calle no representa bien a los ciudadanos en el Parlamento. Es estar allí para defender las cosas de aquí y, por tanto, mi prioridad es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en Jerez pero, en este caso, desde una visión diferente, desde Andalucía, para poder ayudar a que las políticas de Juanma Moreno lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos.

–¿Qué sensaciones está percibiendo en la calle de cara a las elecciones andaluzas?

–La gente está volcada con Juanma. Las veces que ha venido a Jerez se lo he dicho, que más que un político parece una estrella de rock. Vaya a donde vaya, la gente quiere a Juanma Moreno y eso se va a notar evidentemente en el resultado. Juanma ha sido un antes y un después en la política en Andalucía, tras esos 40 años de miedo del Partido Socialista. Es una persona cercana, directa, amable, trabajadora y cumplidora que, en lugar de dar miedo, genera confianza.

–El lema de la campaña es ‘Andalucía avanza’. ¿En qué ha avanzado Andalucía y la provincia en esta legislatura con el PP?

–La provincia de Cádiz, gracias al Gobierno de Juanma Moreno, hay cuatro puntos fundamentales en los que ha avanzado y, aunque evidentemente hay que seguir mejorando, ha habido un antes y un después porque ha habido muchísimo más cariño presupuestario. Estamos hablando de sanidad y de educación, ya que por primera vez se ha superado más del 5% del producto interior bruto de Andalucía en inversión. Hay que seguir trabajando sí, pero ha mejorado respecto a cómo estábamos. Después hay dos elementos fundamentales que han sido también clave en la política de Juanma Moreno: las políticas sociales, y aquí en Jerez tenemos el ejemplo de la residencia de La Granja y el aumento de las horas de ayuda a domicilio, y un elemento muy importante que es la bajada de impuestos, porque la gente estaba ya harta de que todo se solucionara con subida de impuestos.

–¿Dónde se ve dentro de 5 años? ¿En política o ejerciendo alguna de sus profesiones?

–Eso es muy complicado decirlo porque 5 años es una eternidad pero lo que sí le digo es que en política es importante tener una profesión. Es importante la vocación pero también es importante tener una profesión. Por tanto, dentro de 5 años, me veo allá donde los ciudadanos consideren que tengo que estar.

–Bueno, donde consideren los ciudadanos y también su partido…

–Bueno, y el partido… Pero me veo allí, es decir que puede ser en política pero también puede ser fuera de la política, cualquiera sabe. Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho…