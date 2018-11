Iglesias enfría más el apoyo de Podemos a Susana Díaz

Susana Díaz no es Pedro Sánchez. Ni el PSOE de Ferraz es el andaluz. Eso es lo que argumenta el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para quienes opinan que Adelante Andalucía apoyará la investidura de Susana Díaz después del 2 de diciembre. En unas declaraciones en la Ser, Iglesias ha venido a coincidir con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, el coro a dos voces de la confluencia de izquierdas. Esto, lo de la investidura de Susana Díaz con los votos de Adelante pocas semanas después del 27 de diciembre, que es cuando se constituye el Parlamento, no está nada claro.

Es más, se puede prolongar tanto en el tiempo como la vez anterior, una demora de 80 días.

Por las bases

Iglesias ha adelantado lo que es común en los dos partidos de izquierdas, que tanto IU como Podemos consultarán a sus bases si se apoya al PSOE, en el caso de que se fragüe un acuerdo con los socialistas. Hace tres años y medio, no hubo ni negociación. Podemos pidió que se retrasmitiesen los encuentros, que la Junta anulara las cuentas corrientes en todos los bancos y cajas que ejecutaban desahucios y que se publicase el listado de todos los cargos públicos de la administración autonómica, incluidos los de libre designación que hay en la maraña paralela.

Nada. No se avanzó. En medio surgió la posibilidad de aliarse con Ciudadanos si Chaves y Griñán dejaban sus escaños e, incluso, el PP se ofreció a la abstención a la investidura si el PSOE se avenía a que el PP conservase las alcaldías de Cádiz, Jerez y algunas más.

Enfados estajanovistas

En Adelante Andalucía se agarran unos enfados estajanovistas (demasiado esfuerzo para tan poco fruto) cada vez que se da por hecho que el único modo de que sus parlamentarios "paren a la derecha", a lo que sí se comprometen, será mediante el acuerdo con el PSOE para investir a Díaz. Casi no hay otra fórmula, más allá de que un resultado espléndido para IU y Podemos lo conviertan en segunda fuerza y sean capaz de obligar al PSOE a cambiar de candidato.

Esto último fue lo que la CUP consiguió en Cataluña con Artur Mas. El PSOE andaluz no es el de Ferraz, no sacrificaría a Díaz.

Lo que Antonio Maíllo solicita a los medios, y no le falta razón, es que se espere a conocer el resultado del 2 de diciembre para sacar conclusiones sobre posibles alianzas. Es cierto, pero la opinión pública debe saber antes de votar adónde irá a para su papeleta. Lo que sostiene Adelante Andalucía es que no servirá para hacer presidente ni a Juan Marín ni a Juanma Moreno, y que el "susanismo" no gusta nada a Rodríguez ni a Maíllo.

Teresa Rodríguez: "Nos quieren arrinconar en el debate poselectoral"

Teresa Rodríguez, que proyecta más el enfado que Maíllo, ha indicado este miércoles que "nos quieren arrinconar en el debate poselectoral" cuando aún no se ha producido la votación. Por eso, rechaza hablar de pactos. La líder andaluza de Podemos sostiene que su partido "impugna" al Gobierno de Susana Díaz y rechaza cualquier tipo de pacto futuro que signifique una alianza estable.

Este mismo miércoles Susana Díaz ha contestado con la misma displicencia a Pablo Iglesias. La candidata socialista no espera nada de ellos, porque no han comprendido "qué es la izquierda útil". La presidenta abrirá la negociación también a Podemos, pero todo lo que se está viendo en esta campaña no ayuda a vislumbrar un pacto entre amos grupos.

Pablo Iglesias participa este jueves por vez primera en la precampaña andaluza, viene a un acto con Teresa Rodríguez en Sevilla.