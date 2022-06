Alejandro Hernández: "Nosotros no somos de ultraderecha; no hay nada en Vox fuera de la norma"

-Su segunda campaña electoral como candidato, pero no sé si para usted hay mucha diferencia entre aquella de 2018 y esta de 2022.

-Radical, como de la noche al día. Lo primero es que en 2018 nuestro objetivo era conseguir representación en el Parlamento de Andalucía y Córdoba no entraba en las apuestas como una de las opciones. El principal cambio es que si antes dábamos por bueno obtener uno o dos representantes, ahora salimos a por todas, sin ningún tipo de reparo, digan lo que lo digan los sondeos. Nuestra última referencia son las elecciones generales de 2019 y ahí tuvimos un empate técnico con el PP.

-¿Se fía de las encuestas?

-Poco. Nuestra encuesta más fiable es la calle y los hemos vivido en el arranque de campaña con Iván Espinosa de los Monteros. Nos teníamos que parar cada cinco pasos porque alguien pedía una foto, saludar o darnos ánimo.

-Dice que va a por todas. ¿Cuáles son sus expectactivas reales para la provincia de Córdoba?

-Yo no voy a poner número, pero en cualquier caso nuestra idea es conseguir los resultados para que Macarena Olona sea la presidenta de la Junta de Andalucía. Y queremos contribuir a ello.

-¿Qué detectaron en el Presupuesto de la Junta para 2022 para no apoyarlo? ¿O es una cuestión de estrategia política?

-Se dieron varias circunstancias. La primera es que arrastrábamos ya una colección de agravios en incumplimientos de los pactos presupuestarios anteriores. El PP y Cs empezaron algunas cosas, pero todas aquellas que tenían un coste político, que suponían una cesión ideológica, estaban en pañales. Si nosotros tenemos que olvidarnos de nuestras reivindicaciones para apoyar unas cuentas y lo hacemos por responsabilidad y por propiciar la gobernabilidad, lo menos que pueden hacer los dos partidos es asumir ese tipo de cesiones; y como no lo hicieron, estábamos ya mal predispuestos. Además, los textos que se trajeron eran cuentas de economía ficción.

-Ha habido una evolución de Vox en estos años y se han centrado mucho más en el mundo rural.

-Bueno, no es que nos hayamos centrado en el mundo rural. Aquí tenemos dos concejales en el Ayuntamiento de Córdoba que están haciendo un magnífico trabajo, poniendo en evidencia el postureo del alcalde de Córdoba y de su gobierno, que están emulando a la Junta en autopropaganda sin que después de tres años sean capaces de poner ningún logro encima de la mesa. Si el PP no repitiera, ¿cuál sería el legado del señor Bellido? A mí no se me ocurre nada. Soy presidente provincial del partido y tal vez se me ve más en la provincia. El mundo rural es fundamental en Córdoba y se echa de menos la industria. Nos preocupa porque es una actividad fundamental junto con el turismo la provincia.

-¿Su programa es ahora más realista que el de 2018?

-Yo creo que siempre hemos sido realistas. En las cosas en las que se nos acusa de que somos más radicales o populistas, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. No somos dados a vender humo. Proponemos una gestión seria y eficaz, gastar en lo que hay que gastar y ayudar a quien de verdad hay que ayudar. Esto es sentido común.

-Lo de formar parte del futuro gobierno andaluz o, en caso contrario, ni siquiera apoyar una investidura, ¿va en serio o es una táctica electoral?

-Eso habría que preguntárselo al presidente Moreno. Si pactó con Ciudadanos para formar un gobierno, por qué no lo va a hacer con Vox, si tiene un montón de acuerdos con nosotros, no solo el de investidura o el presupuestario. Las cosas más importantes de las que ha hecho la Junta son las rebajas fiscales, la Ley de Suelo o de trámites administrativos, y las ha sacado con nosotros. Esa es la realidad y yo diría que nuestras aportaciones han sido importantísimas. ¿Por qué no van a pactar con nosotros? No sería natural. Ya lo dijo nuestro presidente, Santiago Abascal, nuestro objetivo es evitar que gobierne ni el PSOE ni todos los comunismos y sus variantes. Ése debería se también un objetivo del PP porque así piensan las personas que le votan. No debería ser un problema ponernos de acuerdo. Nosotros nunca vamos a pedir nada que no sea proporcional a los resultados que se puedan obtener ni vamos a exigir nada que no se haya dado ya a otras formaciones.

-¿Qué le parece ese escenario que el PP ha abierto sobre una repetición electoral?

-Son cuestiones que forman parte del juego político, pero ahí el culpable no es Vox. El culpable es el PP, que no se aclara. Ahora parece que hay una parte en el Partido Popular que se avergüenza de tener acuerdos con Vox y le preocupa que eso le vaya a penalizar. Y esas llamadas que hacen a pactar con el PSOE, cuando no lo han hecho ni en los momentos más duros de la crisis, ni en la pandemia, ni contra ETA ni contra el golpismo independentista; fueron incapaces. ¿Qué van a pactar ahora? Es una obligación del PP decir que si no tiene una mayoría suficiente para gobernar solo, tendrá que pactar con alguien. Es que es de cajón.

-¿Cómo se conjuga eso de rechazar el modelo autonómico tal y como está concebido en la actualidad y, sin embargo, formar parte de esas instituciones?

-Pues de dos maneras. Si queremos eliminar los parlamentos y cambiar las cosas, tendremos que estar dentro, porque no hay otra, y nosotros somos un partido de orden. Cumplimos las leyes aunque no nos gusten. Y si tenemos oportunidad, pues las reformaremos siguiendo los mecanismos legales que hay para ello. Hoy día hay muchos partidos y muchos gobiernos que no cumplen las leyes y nosotros tenemos un respeto máximo a la ley. Por eso siempre decimos que defendemos la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno, la división de poderes y el estado de derecho. Luego hay otro plano; somos poco dados a que se vayan poniendo ladrillos a las normativas autonómicas. En las cuestiones en las que existe el mandato constitucional de que sea la comunidad la que legisle, pues no queda más remedio, porque se produciría un vacío legal. Pero allí donde haya normas estatales, nosotros no vemos la necesidad de que haya 17 leyes autonómicas.

-¿Andalucía debería devolver alguna competencia al Estado?

-Por supuesto. Si de nosotros dependiera, de entrada, se devolverían Sanidad, Educación, Justicia e Interior. Entendemos que deberían ser competencias recuperadas por el Gobierno central. No pueden existir 17 sistemas sanitarios y otros 17 educativos. Cuando decimos devolver competencias, hablamos de centralización normativa, pero no de la gestión, que debe ser periférica, eso es indiscutible.

-¿El PP en la Junta le ha decepcionado?

Sí. Sin duda. Le ha faltado coraje político para acometer reformas. Cuando ellos hablaban de que eran el gobierno del cambio, al final han seguido con las mismas políticas que los anteriores del PSOE.

-¿Desde cuándo sabía que Macarena Olona sería la candidata de su partido a la Junta?

-Pues unas horas antes que ustedes. El partido en estas cosas es muy cauto, pero calculan bien y son certeros.

-Acláreme una duda personal. ¿Qué calificativo le desagrada menos cuando se habla de Vox: voxero, partido de derechas, de ultraderecha, de extrema derecha...?

-Nueva derecha, que lo leí hace poco. Nosotros no somos de ultraderecha, porque no somos antisistema. No hay nada en Vox fuera de la norma, ni en nuestro ideario ni en nuestras acciones. En todo caso, somos sufridores de determinados comportamientos ultras. Gustarán más las cosas que decimos o gustarán menos, pero no creo que estemos en postulados que no sean legítimos. Nosotros estamos por cumplir la ley, incluso en cuestiones que pueden ser más controvertidas, como es el caso de la Ley de Extranjería. Es una ley que no se está cumpliendo y, si cumpliera lo que dice, estaríamos encantados. Y si no se va a cumplir, pues que sean valientes los que tienen capacidad de legislar y que la modifiquen.