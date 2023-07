Elecciones generales: ¿A quién votar en Andalucía?

Andalucía elige este 23 de julio a 61 de los diputados que forman parte del Congreso de los Diputados representando a sus ocho provincias y a 32 senadores para la Cámara Alta, cuatro por provincia andaluza.

En total hay 21 partidos políticos y coaliciones que optan a representación en el Congreso y otros 18 al Senado. Siete de ellas presentan candidaturas por todas las provincias de la comunidad, según las listas publicadas por las diferentes Juntas Electorales Provinciales (JEP).

Estos datos suponen un significativo incremento respecto a los comicios generales celebrados el 10 de noviembre de 2019, cuando 17 partidos distintos concurrieron desde Andalucía al Congreso de los Diputados y 13 al Senado.

Por provincias, en Almería se presentan once candidaturas al Congreso y diez al Senado; en Cádiz, once y nueve; en Córdoba, diez y nueve; en Granada, once y diez; en Huelva, ocho y ocho; en Jaén, nueve y ocho; en Málaga, diez y ocho, y en Sevilla, once listas a la Cámara Baja y otras diez a la Cámara Alta.

Las siete formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía a Congreso y Senado son: PSOE, PP, Vox, Sumar Andalucía, Partido Animalista (Pacma), Recortes Cero y Por un mundo más justo (PUM+J).

Listado de candidaturas por provincias

Las ocho provincias aportan 61 de los 350 sillones del Congreso de los Diputados. Hay que tener en cuenta que la circunscripción en estos comicios es la provincia, no la autonomía. A pesar de las distorsiones del sistema electoral, la proporción de andaluces en la Cámara es similar al de electores en el conjunto español: es el 17,4% del Congreso y el 17,8% del censo.

Los andaluces tienen la siguientes opciones según su provincia:

Candidatos por Almería

Candidaturas al Congreso de los Diputados

FRENTE OBRERO (FO)

Antonio Coy García.

Ángela María Toro Orozco.

Nicolás González Morales.

Alejandro Gómez Rodríguez.

Isabel Rodríguez Espada.

María Torre Muñoz.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Antonio Hernando Vera.

Hernando Vera. Inés María Plaza García.

Juan Antonio Lorenzo Cazorla.

María Belén Ruiz Lupión.

José Ramón García Túnez.

Tania Moya Cañabate.

Suplentes

Antonio Bonilla Rodríguez.

Purificación Sánchez Aranega.

Antonio Fernández Liria.

Antonia Contreras Ortega.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

María Mercedes Quero Molina.

María Luisa Jiménez de Rueda Plaza.

María Dolores Gázquez Reyes.

Carlos Lay Quero.

Andrés García Gutiérrez.

Simón Antonio Andueza Azcárate.

ALMERIENSES-REGIONALISTAS PRO ALMERÍA (ALM)

Juan José Santiago Alcalde.

María Dolores González Rodríguez.

Juan José Cano Sánchez.

Victoria Flores Rubio.

José Francisco Rodríguez Puertas.

María Del Mar Gázquez Rosa.

PARTIDO POPULAR (PP)

María Isabel Sánchez Torregrosa.

Rafael Antonio Hernando Fraile.

Ana María Martínez Labella.

Nuria Rodríguez Martín.

Manuel Martínez Molina.

Andrés Miguel García Lorca.

Suplentes:

Baldomero Martínez Carretero.

Juan Manuel Gómez Ruiz.

Dolores Moreno Sobrino.

VOX (VOX)

Rocío De Meer Méndez.

Rodrigo Alonso Fernández.

Manuela del Mar Martín Ibáñez.

Carlos Antonio García Sánchez.

Patricia Escámez Marín.

Juan Francisco Rojas Fernández.

Suplentes:

Beatriz Sánchez Rodríguez.

Andrés Martínez González.

Inmaculada López Rivas.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Eduardo José Milla Juan.

Edurne Alejano Sánchez.

Tomás Padilla Plaza.

María Sol Brunet Lechón.

Alberto Cabrera Moral.

María Soledad Ramos Díaz.

Suplentes:

Marcial Milla Colmenero.

Natalia Vicente Vega.

LIBRES (LB)

Luz Belinda Rodríguez Fernández.

Marcel Maya Luiz.

Ana María París García.

Francisco Javier Gómez Fernández.

Sonia González Sánchez.

Eduardo Ricardo Sumay Vieytes.

Suplentes:

Lucía Cortés Leite.

Eduardo Castro Rey.

Remedios Anaya Miranda.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

Ricardo Romero Teva.

Pedro Antonio Nos Gómez.

Leonor María Yepes García.

Francisco Barba Zarza.

María Gádor Frías Martín.

Francisco Agustín Agüera Alarcón.

Suplentes:

Antonio Ruiz Prádanos.

María Jesús Chacón Mesa.

Carmen del Mar Úbeda Vargas.

Eva María Cabañas Serrano.

Antonio Padilla Navarro.

IZQUIERDA POR ALMERÍA (IPAL)

Juan Andrés Ruiz López.

Serafín Maldonado García.

Ángel Rodríguez Moreno.

María Rosa Cano Jiménez.

Andrea María Martínez Mondéjar.

Antonio Reche Fernández.

Suplentes:

Adrián Corral Castillo.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

Manuel Pérez Sola.

Gloria María Gago Vázquez.

Juan Pablo Yakubiuk de Pablo.

Ramón Joaquín Arnalte Fuertes.

Angelina Concepción Olea González.

Mario Martos Celorrio.

Suplentes:

José Antonio Ruiz Román.

Inmaculada Luque Gallegos.

Ascensión Marcos Murcia.

Candidatos en Almería al Senado

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

1. Antonio Martínez Rodríguez.

Suplente 1: José Francisco Tapia Rubio.

Suplente 2: Rosa María Reche Martínez.

2. María Teresa Piqueras Valarino.

Suplente 1: Antonio Morales Herrera.

Suplente 2: Ana María Castro García.

3. Juan Francisco Garrido Egea.

Suplente 1: Cristina Zayas Amate.

Suplente 2: Francisco Sánchez Fernández.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. María Dolores Linde Izquierdo.

Suplente 1: Carlos Caballero Alemany.

Suplente 2: María del Mar Molina Alcolea.

ALMERIENSES-REGIONALISTAS PRO ALMERÍA (ALM)

1. Inmaculada Gema Burkhardt Pérez.

Suplente 1: Gregorio Fernández Felices.

Suplente 2: Ana Maika Tarifa Pérez.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Miguel Ángel Castellón Rubio.

Suplente 1: José Antonio García Alcaina.

Suplente 2: Lourdes Ramos Rodríguez.

2. Juan José Matarí Sáez.

Suplente 1: José Francisco Garrido Requena.

Suplente 2: Carolina Pérez Gallardo.

3. Carmen Belén López Zapata.

Suplente 1: José Carlos Lupión Carreño.

Suplente 2: Ana María López López.

VOX (VOX)

1. Germán Arqueros Rodríguez.

Suplente 1: Soledad Pérez Rubio.

Suplente 2: Juan Carlos Gómez Vargas.

2. Rodrigo Navarro Sánchez.

Suplente 1: Sonia Domenech Maldonado.

Suplente 2: Antonio Mínguez Samper.

3. Emma Montserrat Descalzo Esteban.

Suplente 1: Eduardo Adolfo Torres Ramos.

Suplente 2: Marta Gómez Cruz.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Marina Gil Martínez.

Suplente 1: Agustín Durán Moreno.

Suplente 2: Josefa Juan Pérez.

2. Manuel Conejero Calvo-Flores.

Suplente 1: Ángeles Tomé Montesinos.

Suplente 2: José Félix Baldoví Milla.

3. Ana Nogales Valenzuela.

Suplente 1: Joaquín Montes Robledo.

Suplente 2: María Ángeles Pastor Rodríguez.

LIBRES (LB)

1. Zeus Ismael Rodríguez Fernández.

Suplente 1: Jonathan Arroyo París.

Suplente 2: María del Pilar Fernández Fernández.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Isabel María Teva García.

Suplente 1: Inmaculada Romero Teva.

Suplente 2: Alberto Navarro Estrella.

IZQUIERDA POR ALMERÍA (IPAL)

1. Luis Jesús Pasamar Salazar.

Suplente 1: Belén Granero Giménez.

Suplente 2: Diego Miguel Piñero Hernández.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Carolina García Tomás.

Suplente 1: Luis Francisco Vilar Bretones.

Suplente 2: María Dolores Pérez Sánchez.

2. José Miguel Ramos Garrido.

Suplente 1: Jésica Jiménez Gómez.

Suplente 2: Rafael Rodríguez Leal.

3. Rafael Esteban Martínez.

Suplente 1: María del Mar Palenzuela Martínez.

Suplente 2: Enrique Luis Usoz Chaparro.

Volver arriba

Candidatos por Cádiz

Candidatos al Congreso de los Diputados

FRENTE OBRERO (FO)

Juan Vicente Parra Piñero.

Ezequiel Rodríguez Saborido.

Amelia Guerrero Cordero.

Juan Manuel de la Cuesta García.

Patricia Aragón Mata.

Clara Lebrero Domínguez.

Alejandro Rodríguez Trujillo.

Paula Tarsila Vargas Martín.

Iker Laiseka Uría.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Fernando Grande-Marlaska Gómez.

María del Carmen (Mamen) Sánchez Díaz.

Juan Carlos Ruiz Boix.

María Isabel Moreno Fernández.

Jaime Armario Limón.

Raquel Gardón Orellana.

Manuel Jesús Caravaca Moreno.

Lucía Aguilar Morillo.

Fernando José Silva López.

Suplentes:

María del Carmen Girón Montes.

Federico Fernández Ruiz-Henestrosa.

Carmen de los Ángeles Aroca Núñez.

PARTIDO POPULAR (PP)

Pedro Gallardo Barrena.

Ignacio Romaní Cantera.

Macarena Lorente Anaya.

Miguel Ángel Sastre Uyá.

Inmaculada Marín Aparicio.

Francisco Muñoz Jarillo.

María Nieves Huertas Núñez.

Alejandro López Valenzuela.

Encarnación Castro García.

Suplentes:

Roberto Ríos Fernández.

Elena Chaves Valle.

María José Campos Peña.

ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)

María Pilar González Modino.

María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez.

José María González Santos «Kichi».

María del Rosario Casas Benítez (Independiente).

Rubén Castillo Delgado.

María Cristina Hernández Domínguez.

José Antonio Camacho Romano (Independiente).

Pamela María Palenciano Jódar (Independiente).

Antonio Manuel Rodríguez Ramos (Independiente).

Suplentes:

Juan Manuel Luna Fuentes.

María Elena Zurita Baone.

Rocío Díaz Marín.

Inmaculada Pérez Fernández.

Pedro Angel Luna Antúnez (Independiente).

Gloria Jurado Gil.

Luis Rodrigo Serrano.

Miguel Ángel Polo López.

Manuel Ruiz Romero.

María Paz Jurado Gil.

PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA (PFE)

Ana María Marín Morales.

María Carmen Heredia Fuentes (Independiente).

Susana María José Scharfhausen Pintor (Independiente).

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

Ana María Muñoz Colera.

José Luis Muñoz Pérez.

María Begoña López Pérez.

Vicente Viqueira Gómez.

José Manuel Álvarez Estrada.

Matilde Domínguez Herrera.

Rosario María López Ramos.

José Antonio Berenguer Enciso.

Manuel Rodríguez Orellana.

Suplentes:

José Ramón Rodríguez Fernández.

María Berenguer Corella.

José Antonio Pecci Naranjo.

Pablo Álvarez Muñoz.

Milagros Muñoz Pérez.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

Zakia Khatab Bakhadda.

Miguel Ángel Bustillo Garat.

Marta Cigüenza Zuazo.

Miguel Ángel González Siles.

María de los Llanos Odogherty de la Riva.

Guadalupe Martín-Laborda García de Rasilla.

José Gabriel Castillo Hidalgo.

Miguel Barchín Pérez.

Beatriz Bustos Toribio.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Marcelino Laínez de los Reyes.

María Isabel de Montalbán Podadera.

Antonio Joaquín Ayuso García.

María Jesús Ruiz Fernández.

Santiago Enrique Larrán López.

María Arantzazu Vélez Arregui.

Fabián López Balbás.

Alba Luna Rodríguez.

Juan José García Parejo.

Suplentes:

Patricia Isidro Giráldez.

Matías Laínez Herrera.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

Esther Gil de Reboleño Lastortres.

Raúl Ruiz-Berdejo García.

Leticia García Panal.

Aítor Hernández Rodríguez.

Ana Isabel Medina Curquejo.

Juan Carlos Romero López.

María Teresa Chamizo Román.

Andrés Javier del Río Alcántara.

María Jaén Álvarez.

VOX (VOX)

Blanca Armario González.

Carlos José Zambrano García-Ráez.

Álvaro Cuadros García.

Guillermo Manuel Marchante Aragón.

Raquel Fernández Fernández.

José Antonio Gomila Ortega.

Elena Guitart Martínez.

Octavio Tejedor Vilella.

María Jesús Muñoz González.

Suplentes:

María de los Ángeles Roldán Alcaide.

Esteban José Cabello Flores.

Raúl Vega Díaz.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

Maravillas Collantes Pajuelo.

Francisco Encinas Solís.

Blanca Vázquez Chaves.

Marcos Antonio Berciano Méndez.

Susana Vázquez Chaves.

Manuel Ángel Torres Gutiérrez.

María Covadonga Moreno Sánchez.

José Julio Martín Gutiérrez.

Francisca González Pérez.

Suplentes:

Victor Álvarez López.

Susana Martín Vázquez.

Samuel Martínez Rodríguez.

Candidaturas al Senado por Cádiz

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Alfonso Carlos Moscoso González.

Suplente 1: María del Mar Suárez Manzanero.

Suplente 2: Ángel María González Arias.

2. Cándida Verdier Mayoral.

Suplente 1: Ramón Núñez Núñez.

Suplente 2: María Valle Romero Espinosa.

3. José Ramón Ortega Domínguez.

Suplente 1: Patricia García Arenas.

Suplente 2: Daniel Trujillo San Sebastián.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. José Ignacio Landaluce Calleja.

Suplente 1: Ignacio Trujillo Jaén.

Suplente 2: María José Pro Benítez.

2. María José García-Pelayo Jurado.

Suplente 1: Francisco José Moreno García.

Suplente 2: Davinia Valdés del Moral.

3. María del Carmen Pérez Becerra.

Suplente 1: Daniel Luis Rodríguez Ruiz.

Suplente 2: María Fuensanta Ureba Rubio.

ADELANTE ANDALUCÍA (ADELANTE ANDALUCÍA)

1. Francisco Javier García Fernández.

Suplente 1: José Peral Jiménez.

Suplente 2: Paula Soriano Lanzas.

2. Vanessa María Sánchez Martín.

Suplente 1: Antonio Lombardo Lijarcio.

Suplente 2: María de los Ángeles Gil Hita.

3. Victoria Eva Zarco Jiménez.

Suplente 1: Juan Pedro Romero Barberán.

Suplente 2: Francisca José Martínez Montilla.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Hassan Ben Sid Amar Mohamed.

Suplente 1: Tamara Álvarez Muñoz.

Suplente 2: Guillermo Sánchez de Cos Suárez (Independiente).

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. Ana Belén Lobo González.

Suplente 1: Rafael Arcángel Martínez Martínez.

Suplente 2: María Rosa Sanz Martínez.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Encarnación Vicente Pina.

Suplente 1: Antonio Jesús González García.

Suplente 2: Patricia Caballero Fernández.

2. Manuel María Cabello Izquierdo.

Suplente 1: Cristina Rodríguez de Medina Chacón.

Suplente 2: Alfonso Eduardo Díaz Alcázar.

3. Ángela Arana González.

Suplente 1: José Manuel Muriel Jiménez.

Suplente 2: Paola Téllez Muñoz.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Alejandro Sánchez Godés.

Suplente 1: Milagros Pérez Hoyos.

Suplente 2: Francisco Javier Gavira Montero.

2. Isabel María Fernández Orihuela.

Suplente 1: Miguel Ángel Ortega Domínguez.

Suplente 2: Rocío Sáez Guerrero.

3. Ángeles Beatriz Rodríguez Borrego.

Suplente 1: Juan González Mesa.

Suplente 2: Marina Liberato Olmedo.

VOX (VOX)

1. Enrique José García-Máiquez López.

Suplente 1: Estefanía Durán López.

Suplente 2: Fernando Luís Camisón Fernández.

2. Bárbara Escañuela Álvarez Sotomayor.

Suplente 1: Francisco Javier Mateos González.

Suplente 2: Ana María García Neto.

3. Fernando de la Cruz Muñoz.

Suplente 1: María de los Milagros Gómez Travieso.

Suplente 2: Miguel Ángel Morales Trujillo.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

1. Vanesa María Santos Guerrero.

Suplente 1: Andrés Ríos García.

Suplente 2: Leonor María Escribano Serrano.

Volver arriba

Candidatos por Córdoba

Candidaturas al Congreso de los Diputados

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Luis Planas Puchades.

Rafaela Crespín Rubio.

Alberto Mayoral de Lamo.

Esperanza Caro de la Barrera Martín.

Pedro de la Fuente Serrano.

María del Pilar Algar Campos.

Suplentes:

Francisco de Paula Algar Torres.

Gema Elena González Nevado.

Andrés Morales Vázquez.

Sara María Ortega Ureña.

FRENTE OBRERO (FO)

Antonio José Muñoz Muñoz.

Fernando David Muñoz Mohedano.

Antonio José Romero León.

Isabel Dekiouk Cuesta.

María Carmen Santana Hidalgo.

María Sánchez Ruiz.

PARTIDO POPULAR (PP)

María Isabel Prieto Serrano.

Bartolomé Madrid Olmo.

María de la O Redondo Calvillo.

María Antonia Aguilar Ríder.

Javier Villafranca Muñoz (Independiente).

Ángel Manuel López Vílchez.

Suplentes:

Antonio Cabrera Vázquez.

María Teófila Sedano Mateo.

Francisco Javier López López.

ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)

Carmen María Valderrama Crespo.

Rafael de Troya Bononato.

María del Mar Díaz Polonio.

Pablo José Verde Martínez.

Andrea Garrido Hidalgo.

Antonio Jurado Checa.

Suplentes:

Antonia José Poyato Luna.

Rafael López García.

Eva María Fernández Tena.

Francisco Jurado Millán.

Lorena Garrido Hidalgo.

Óscar Jesús Pérez Marcos.

VOX (VOX)

José Ramírez del Río.

Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal.

Luis Ignacio Delgado Barquero.

María Isabel Pérez Sillero.

Francisco Antonio Cabello Mohedano.

María Francisca de Prado López.

Suplentes:

José Tuñón Guijosa.

María Francisca Osuna Moliz.

José Antonio Fresco Baena.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

Roberto Guijarro López.

Laura María Gálvez Carmona.

Adrián García Barbarroja.

Ana Isabel Bastida Burgos.

Carlos Muñoz Sanz.

María Jesús Martín Mayer.

Suplentes:

Lucas Javier Barreiro Mesa.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

Enrique Fernando Santiago Romero.

María Teresa Pérez Díaz.

Lorenzo Aguilar Tabernero.

Ana Isabel Ramos Rodríguez.

Rocío Cruz Gómez.

Ramón Fernández Barba.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Patricia María García Carmona.

Manuel de Toro Costa.

María José Pérez Andreo.

José Andrés de la Rosa Moreno.

Sacramento Peña Espejo.

Nicolás Buffoni García.

Suplentes:

Lidia Gómez Segura.

Daniel Alcalde Liévana.

Desireé Urbano Gómez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

Violeta Tercedor López.

María del Carmen Rodríguez de la Haba.

Juan Carlos Domínguez Martín.

Aníbal Lara Moslero.

Antonia Fernández Jurado.

Antonio Franco Gutiérrez.

Suplentes:

Lucía Requena Perea.

José Manuel Romero Tortolero.

Marina Petra Márquez Muñoz.

Francisco José Muñoz Ruiz.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

Beatriz García-Consuegra Romero.

Joaquín Malo de Molina Fernández de Córdova.

Carolina García de Consuegra Romero.

Modesto Berná Berná.

María del Pilar Ruiz Nosea.

José Juan Gerada Sánchez.

Candidaturas al Senado por Córdoba

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. María de los Ángeles Luna Morales.

Suplente 1: José González Arenas.

Suplente 2: Francisca Alamillo Haro.

2. Alfonso Muñoz Cuenca.

Suplente 1: Francisca Araceli Carmona Alcántara.

Suplente 2: Rafael Ángel Moreno Reyes.

3. Carmen Lara Estepa.

Suplente 1: Juan Manuel Poyato Cuenca.

Suplente 2: María Fermina Muñoz Bermúdez.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Fernando Priego Chacón.

Suplente 1: María Auxiliadora Moreno Rueda.

Suplente 2: Jesús David Osuna Fernández.

2. Cristina Casanueva Jiménez.

Suplente 1: Carlos Urbano de Luna.

Suplente 2: Serafina Sara Gómez Magdaleno.

3. Lorena Guerra Sánchez.

Suplente 1: María del Pilar Bartolomé Hernández.

Suplente 2: Juan González Ripoll Cereijo.

ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)

1. Francisco Infante Lisarte.

Suplente 1: Pilar Márquez Quesada.

Suplente 2: Manuel Elías Roldán.

2. María Lourdes Bellido Garrido.

Suplente 1: Juan José Frías Rubio.

Suplente 2: Rafaela Martín Salvador.

3. Carlos Bermudo Munzón.

Suplente 1: Juana Hidalgo Utanda.

Suplente 2: Iván Infante Díaz.

VOX (VOX)

1. Rocío Puebla Mendoza.

Suplente 1: Bernhard Dietz Guerrero.

Suplente 2: Concepción Carmona Rodríguez.

2. Miguel Ángel Castellano Cañete.

Suplente 1: María Elena Alcalá Rueda.

Suplente 2: Antonio José Moreno Mialdea.

3. María de los Dolores Fernández Córdoba.

Suplente 1: Juan Luis Rodríguez García.

Suplente 2: Araceli Muñoz Villarreal.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Guillermo González Sánchez.

Suplente 1: Adriana Bezos Gómez.

Suplente 2: Antonio Varo García.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Sergio Domingo Álvarez del Moral.

Suplente 1: Carmen María Ruiz Sierra.

Suplente 2: Pedro Membrives Pérez.

2. Eduardo Muñoz Cañuelo.

Suplente 1: Francisco Manuel López Morales.

Suplente 2: Josefa Gómez Cañero.

3. Luis Navarro García.

Suplente 1: Dolores Ventura Sánchez.

Suplente 2: Luis Gabriel Naranjo Cordobés.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Sara Romero Valenzuela.

Suplente 1: Cecilio Galdón Martínez.

Suplente 2: Francisca Capellán Serrano.

2. Manuel Urbano Navas.

Suplente 1: Esther Caballero García.

Suplente 2: Fernando Romero Moreno.

3. María Pilar Bares Ruiz.

Suplente 1: Francisco José Moya Barrena.

Suplente 2: Sara Moya Pérez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Antonio Muro Romero.

Suplente 1: Mercedes Jiménez Ortiz.

Suplente 2: Sergio Zafra Raya.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Rafael Ruiz Nosea.

Suplente 1: Miguel Delgado Ayuso.

Suplente 2: Begoña Escribano Salmoral.

Volver arriba

Candidatos por Granada

Candidaturas al Congreso de los Diputados

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

María del Carmen Calvo Poyato.

José Antonio Rodríguez Salas.

Olvido De la Rosa Baena.

José Antonio Montilla Martos.

María Inmaculada Oria López.

Manuel García Cerezo.

Sabina Aramtxa Urrea Castaño.

Suplentes:

Miguel Iván Canalejo Fernández.

Inés Marín Montes.

Emilio José Vico Cruz.

FRENTE OBRERO (FO)

Noelia Morales Carrasco.

Pablo Villegas Aguilar.

Fernando Videras Sánchez.

María Penélope Alonso Kovac.

Sergio Torres Ortega.

Gerardo Ocaña Chamorro.

Irene Nieto Vidal.

PARTIDO POPULAR (PP)

Carlos Rojas García.

María Lourdes Ramírez Martín.

Pablo Hispán Iglesias de Ussel.

Inmaculada Hernández Rodríguez.

Antonio Manuel Membrilla Fernández.

Elisabet Espínola León.

Alberto Manuel García Gilabert.

Suplentes:

Sandra María García Marcos.

Celia Perales López.

Ramón López Rodríguez.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

Juan Helios García Guzmán.

Beatriz Brioness Torres.

Juan Francisco Salinas Montoro.

Claudia Chernol Jiménez.

José Antonio Morales Carmona.

Lucía Salmerón Ruiz.

Francisco Javier Bolívar Expósito.

Suplentes:

Alberto Roldán Olmedo.

VOX (VOX)

Jacobo Gonzalez-Robatto Perote.

Paloma Gómez Enriquez.

Emilio José Martín Sánchez.

José Manuel López Suárez.

María Luisa Ávila López.

María Josefa Navarro Alfambra.

Andrés Gálvez Gálvez.

Suplentes:

Susana Sánchez Navarro.

Antonio Manuel Duarte Serrano.

Ana María Martínez Ruiz.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Carlos Téllez Egea.

Núria Esther Castillo Rivas.

Fernando González Caballero.

Blanca Boj Cano.

Moisés García Naranjo.

Inmaculada Romero Pérez.

Javier Fernando Mogollón Fernández.

Suplentes:

María del Mar Fernández López.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

Macarena Olona Choclán.

José Rodríguez Heredia.

María Teresa García Sánchez.

Iván Cuenca Orozco.

Soledad Camacho Alcántara.

Antonio Villar Moreno.

Ramón Quesada Jiménez.

Suplentes:

Gabriel López Atalaya.

Ana María Montiel Cortés.

Vicente Santiago Espinosa Rivilla.

SUMAR (SUMAR)

María Martina Velarde Gómez.

José Eduardo Muñoz Negro.

Inmaculada Omiste Fernández.

Pedro Antonio Honrubia Hurtado.

Antonio Daponte Codina.

Cecilio Andrés Sánchez Hita.

Antonia Gloria Pérez Flores.

JUNTOS POR GRANADA (JxG)

César Girón López.

Francisca López Torrecillas.

Juan Ignacio Escribano Torres.

Ana Morilla Palacios.

Miguel Ángel Bernardo Ruano.

María del Carmen Espigares Díaz.

Juan Ignacio Jiménez Alonso.

Suplentes:

María Elia Pertíñez Soria.

Manuel Juan García Corral.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

Elena Pimentel De Maqua.

Marta Castillo Fernández.

Juan Félix Muñoz Sánchez.

Gilbert Gouba Sango.

Mario Pablo Sánchez Barrón.

Luis Antonio Rodríguez Huertas.

Remedios García Álvarez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

Ricardo José Martínez Monllor.

Juana Rosa Rico Moral.

Carlos Alberto Prados Rodríguez.

Dolores Rico Moral.

Javier Ignacio Caballos Martín.

María Josefa Quero Pérez.

Manuel Jorge Rodelas.

Suplentes:

Juan José Barba Sales.

Ángeles Vivancos Navarro.

Antonia Fernández Quiñonero.

Jesús Peris Tadeo.

Candidaturas al Senado por Granada

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. José Entrena Ávila.

Suplente 1: Abelardo Vico Ruiz.

Suplente 2: Juana Moreno Fernández.

2. Elvira Ramón Utrabo.

Suplente 1: María Belén Porcel Gálvez.

Suplente 2: Rubén Cebrián Castillo.

3. Alejandro José Zubeldia Santoyo.

Suplente 1: Juan Rodíguez López.

Suplente 2: Vanessa Gutiérrez Pérez.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Vicente Azpitarte Pérez.

Suplente 1: Juan José Martínez Martín.

Suplente 2: Maria Josefa Pérez De la Torre.

2. Francisco Joaquín Camacho Borrego.

Suplente 1: Antonio Adarve Molina.

Suplente 2: Leticia Soriano Carrascosa.

3. María Eva Martínez Pérez.

Suplente 1: Antonio Manuel García Villena.

Suplente 2: María José Aguilar Arriaza.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Pablo Mora Fumero.

Suplente 1: Lara Piñero Serrano.

Suplente 2: David Salguero García.

VOX (VOX)

1. José Manuel Pérez Padial.

Suplente 1: Mercedes Heredia Rico.

Suplente 2: Francisco Manuel Atero Mudarra.

2. María De La Cruz Lozano Martín.

Suplente 1: Alberto Peña López.

Suplente 2: Victoria López Aguilera.

3. David Navarro Quesada.

Suplente 1: Silvia Clara Enriquez Gallego.

Suplente 2: Manuel Jorge Martín Montero.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Encarnación Hidalgo Tenorio.

Suplente 1: José Roca Olmos.

Suplente 2: Luz Elena Restrepo Mejía.

2. Ángel María Díaz Claudio.

Suplente 1: Lorena Martín Benítez.

Suplente 2: Daniel Pérez Marín.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

1. Emilio Jiménez Rodríguez.

Suplente 1: Laura Martínez Pozos.

Suplente 2: Cosme Maximiliano Mármol Matilla.

SUMAR (SUMAR)

1. Mariano Martin Civantos.

Suplente 1: Natalia García Caballos.

Suplente 2: Sofía Díaz Saban.

2. Francisco Puentedura Anilo.

Suplente 1: Patricia Lara Fernández.

Suplente 2: Armando Moya Castilla.

3. Matilde Ramiro Gutiérrez.

Suplente 1: Luis José García Llorente.

Suplente 2: Francisca García Molina.

JUNTOS POR GRANADA (JxG)

1. Pilar Bensusan Martín.

Suplente 1: José Ángel Castro Ruiz.

2. Rafael Darío Ruiz Jiménez.

Suplente 1: Inmaculada Vázquez Bustos.

3. José Antonio Sánchez Pérez.

Suplente 1: Lidia María Moreno Espigares.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. Eduardo Castillo Moral.

Suplente 1: María Rosa Mercado Alonso.

Suplente 2: Augustine Marie Ndour Ndong.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Kim Joaquina Pérez Fernández-Figares.

Suplente 1: José Sanjaya Rico Moral.

Suplente 2: Dolores Cortés Ruiz.

2. Rafael Ordinas Montojo.

Suplente 1: Francisco Manuel Beyxer Navarro.

Suplente 2: Yolanda María Muñoz Cremades.

Volver arriba

Candidatos por Huelva

Candidaturas al Congreso de los Diputados

PARTIDO POPULAR (PP)

Bella Verano Domínguez.

Manuel García Félix.

Jaime Alberto Pérez Guerrero.

Gracia María Baquero Delcán.

Susana Duque Mora.

Suplentes:

Inmaculada Gómez Alfonso.

Juan Javier Márquez Cabeza.

Andrea Sánchez Toro.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Gabriel Cruz Santana.

María Luisa Faneca López.

José Miguel Espina Bejarano.

Silvia Durán Romero.

Javier Huete Pomares.

Suplentes:

Bella Mercedes Canales Gómez.

José Antonio Ramos Blázquez.

Gabriela De La Fuente Sotomayor.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

Rafael Sánchez Rufo.

Irene María Reyes Mesa.

Antonio José Pino Rengel.

Álvaro Martín Valero Ore.

Rebeca Martín Sánchez.

POR HUELVA (XH)

Alfonso Infante Moro.

Luz María Jara Vázquez.

Juan Luis Martín Suárez.

María Dolores Domínguez Pérez.

Francisco José Gallardo Senra.

Suplentes:

Francisco Rengel Ortiz.

Juana María Ruiz Antonio.

Javier Ginés Vázquez.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

César Enrique Frías Ramos.

Carmen María Murillo Campos.

Ignacio González Saugar.

Francisco José Pascual Diez.

Ángela Ordóñez Carabaño.

VOX (VOX)

Tomás Fernández Ríos.

María Ponce Gallardo.

Félix Manuel Ballester Goytia.

María Monserrat Ucelay Lojo.

Eduardo Abreu Cabrera.

Suplentes:

Lidia Sosa Gómez.

Ángel Navarro González.

María López Zambrano.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

Inemoha González Calero.

Sixto Manuel Blanco Núñez.

María del Pilar Mendoza Cano.

Juan Manuel Celis Gómez.

Catalina Marín Garzón.

Suplentes:

Antonio González Calderón.

Belén Pintado Gallego.

Adrián González Calero.

María Rocío Calero Sánchez.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Lidia Infantes Guzmán.

Jaime Martínez Sánchez-Suárez.

Mónica Vergel García.

Álvaro García Martín.

Alicia Borrero García.

Suplentes:

Juan Carlos Fernández Carrascal.

María Leticia Morilla Cala.

José David Rodríguez Carmona.

Candidaturas al Senado por Huelva

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Carmelo Romero Hernández.

Suplente 1: Emiliano Cabot Díaz.

Suplente 2: Begoña Limón Macías.

2. Juan Manuel González Camacho.

Suplente 1: Mario Peña González.

Suplente 2: Margarita María De Melgar Marra López.

3. Ángela María Ramírez Del Toro.

Suplente 1: Antonio Plaza Barrero.

Suplente 2: Gloria Espina Navarro.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. María Eugenia Limón Bayo.

Suplente 1: Eulogio Burrero Salazar.

Suplente 2: Belén Castillo Pachón.

2. Amaro Huelva Betanzos.

Suplente 1: María Alonso Mora Núñez.

Suplente 2: Carlos Jesús Muñiz Adame.

3. Syra Senra Zarza.

Suplente 1: Rogelio Pinto Guerra.

Suplente 2: Lucía Arribas Caro.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. David Domingo Fernández Calderón.

Suplente 1: Melania Gonzálvez Vallé.

Suplente 2: Mario Martín García.

2. María Amaya De Llanos Hernández.

Suplente 1: Hermes Gómez Escobar.

Suplente 2: Esperanza Delgado Villalba.

3. María Pereira Yáñez.

Suplente 1: José Moreno Ponce.

Suplente 2: María Pilar Blanco Flores.

POR HUELVA (XH)

1. María Virginia Pereira Hidalgo.

Suplente 1: Ana María Borrero Moreno.

Suplente 2: Ramón García Montes.

2. Luis Delgado García.

Suplente 1: Rubén Estévez Garrido.

Suplente 2: Dolores de los Ángeles Maestre Guidet.

3. Belén María Martín Suárez.

Suplente 1: Pablo Ortiz Gómez.

Suplente 2: Amalia Márquez Fortes.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Manuel Martínez Villegas.

Suplente 1: María Lilia Baena Luque.

Suplente 2: Jaime Sánchez Salcedo.

VOX (VOX)

1. Rafael Segovia Brome.

Suplente 1: Lidia Ponce Flores.

Suplente 2: Rafael Ojeda Parejo.

2. Carlos Bermejo Martins.

Suplente 1: María Yolanda Esteban Pérez.

Suplente 2: José Fernando González Borrero.

3. Amalia Josefa Ballester Goytia.

Suplente 1: Gregorio Vela Pedraza.

Suplente 2: Oihana Pérez Domínguez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. José Antonio González Vaz.

Suplente 1: Manuel Federero García.

Suplente 2: Encarnación García Manzano.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. María del Mar Coello García.

Suplente 1: Álvaro José González García.

Suplente 2: Elena Gil Romero.

2. José Rodríguez Valle.

Suplente 1: Rocío Fernández Lobo.

Suplente 2: José Rubio Borrego.

3. Josefa María Mesa Gallardo.

Suplente 1: Manuel Rodríguez Llamas.

Suplente 2: Livia Cruz Montes.

Volver arriba

Candidatos por Jaén

Candidaturas al Congreso de los Diputados

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Juan Francisco Serrano Martínez.

Ana María Cobo Carmona.

Jesús Cózar Pérez.

Eva María Molina Barranco.

Francisco Javier Sabalete Pancorbo.

Suplentes:

Laura Nieto Jaenes.

Ramón Coloma González.

Yolanda Caballero Aceituno.

Manuel Lozano Garrido.

FRENTE OBRERO (FO)

Marina Tutusaus Olmo.

María Santos Rodríguez.

Ismael Rodríguez Alaargane.

Francisco Martínez Díaz.

Diego Gallardo de la Fuente.

PARTIDO POPULAR (PP)

María Luisa Del Moral Leal.

Juan Diego Requena Ruiz.

María Torres Tejada.

Tomás David Páez Gutiérrez.

Eva María Sánchez Castillo.

Suplentes:

María Teresa Hurtado Olivares.

Luis Carlos Bermúdez Santiago.

María del Carmen Salvador Fernández.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Noemí Pulido Galán.

Manuel Pérez Labella.

Inmaculada García Ramírez.

Manuel Ortega Pegalajar.

Isabel Arias Fernández.

Suplentes:

Juan Antonio Montijano Candel.

Mercedes Escabias Sutil.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

Sheila Carmona Silva.

Pedro Balbuena Fernández.

Rafael Jurado Ortega.

Manuel Pegalajar Puerta.

Cristina Hernández Martínez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

Esperanza Rico Moral.

Cristóbal Encinas Sánchez.

Ana María Gaitán Quevedo.

Julio César Vargas Lupión.

María Teresa García Recena.

Suplentes:

Juan Pedro Moreno Fernández.

Cristina Alancay De Villalba.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

Juan Angel Iglesias García.

Raquel Puentes Poyatos.

Francisca Amaro Lombardo.

Xabel García González.

Magdalena Rodríguez Martínez.

VOX (VOX)

Francisco José Alcaraz Martos.

María Alba Serrano Sánchez.

Miguel Ángel Bermúdez González.

María Dolores Toro Moreno.

María Magdalena Puentedura Pérez.

Suplentes:

Gerardo Aceituno Carrasco.

Eva María González Vera.

Fernando Navas Ruíz.

JAÉN MERECE MÁS (JM+)

Manuel Barrionuevo Peñas.

Rudesinda Sanchez Sanchez.

Bartolomé Cruz Sánchez.

Mónica Sánchez Martínez.

Juan Manuel Camacho Bueno.

Suplentes:

María Lucía Castillo Lara.

Francisco Javier Laiz Solla.

Candidaturas al Senado por Jaén

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. José Latorre Ruiz.

Suplente 1: Carmen Domínguez Carballo.

Suplente 2: Luis Miguel López Barrero.

2. Manuel Ángel Fernández Palomino.

Suplente 1: Ana Belén Jurado Peña.

Suplente 2: Adrián Sánchez Ruiz.

3. Josefa Jurado Huertas.

Suplente 1: Francisco Mendoza Espadas.

Suplente 2: Ainoa Caravaca Collados.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Francisco Javier Márquez Sánchez.

Suplente 1: Ana María Guzmán Cano.

Suplente 2: Ignacio Antonio Montoro Fernández.

2. Mariola Aranda García.

Suplente 1: José Rufino Herrera Herrera.

Suplente 2: Inmaculada Concepción Romero De Diego.

3. Francisco Javier Bermúdez Carrillo.

Suplente 1: María José Carmona Moya.

Suplente 2: José Luis García Escobar.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Encarnación Aguayo Tello.

Suplente 1: Francisco Ferrer Ortega.

Suplente 2: Rosario Rentero Lendínez.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Francisco José López Ruano.

Suplente 1: Juana de Dios Peragón Roca.

Suplente 2: Miguel Luis Cámara Ortega.

2. Remedios Castaño Domene.

Suplente 1: Andrés Gómez Martínez.

Suplente 2: Dolores Rodríguez López.

3. Alvaro Rodríguez García.

Suplente 1: María Inmaculada Moreno Díaz.

Suplente 2: Rafael Rodríguez García.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Teresa Recena González.

Suplente 1: Manuel Gutiérrez Ruiz.

Suplente 2: Dolores Gómez Zafra.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. María de la Concepción Berná Guisado.

Suplente 1: Salvador Caño Molina.

Suplente 2: María Amparo Huertas Mogio.

VOX (VOX)

1. Eugenio Ismael Rodriguez Castillo.

Suplente 1: Irene Aguilera Dorado.

Suplente 2: Pedro Francisco Hidalgo Arroyo.

2. María del Mar Delgado Garrucho.

Suplente 1: Antonia María Torres Martos.

Suplente 2: Francisco Ruíz Cortes.

3. David Lara Álvarez.

Suplente 1: María Dolores Parras Rodríguez.

Suplente 2: Jesús Juan Ortega Aguila.

JAÉN MERECE MÁS (JM+)

1. Candelaria Ponce De León Ochando.

Suplente 1: Antonio José Serrano García.

Suplente 2: Sonia Muñoz Pérez.

Volver arriba

Candidatos por Málaga

Candidaturas al Congreso de los Diputados

PARTIDO POPULAR (PP)

Elías Bendodo Benasayag.

María del Mar Vázquez Jiménez.

Mario Cortés Carballo.

Cristóbal Garre Murcia.

Isabel Gema Pérez Recuerda.

Jacobo Florido Gómez.

Antonio José Martín Fernández.

José Luis Trujillo Castillo.

Ana María Velasco Garrido.

Raquel López Ballesteros.

María del Carmen Moreno Córdoba.

Suplentes:

Silvestre Barroso Jarillo.

Juan Alejandro Pascual Martín.

Concepción Álvarez Moreno.

FRENTE OBRERO (FO)

Silvia Amo Sanz.

Marta Torre Muñoz.

Héctor Agüera Ductor.

Jorge Vadillo Ruiz.

José Manuel Morales García.

Jairo Carrillo Caravaca.

Jaime Martín Nogales.

Manuel Ruiz Moya.

María Nieves Martínez López.

Camelia Cristina Chelmus Filimon.

Rocío Blaya Pérez.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

María Nieves Ramírez Moreno.

Ignacio López Cano.

Isabel María Pérez Ortiz.

Francisco Javier Salas Ruiz.

Fátima Fernández González.

Cristóbal Fernández Páez.

Lorena Doña Morales.

José Alberto Jimena Gallardo.

Alba María Jiménez Chito.

Sergio Aranda Romero.

Carmen Gómez Díaz.

Suplentes:

Francisco Miguel Puerto Capitán.

Laura Ocaña Reyes.

Francisco Javier Guerrero Guerrero.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

María José Ríos Jurado.

Álvaro Juan García González.

María Luz Gómez Martín.

Daniel Carballo Ruiz.

Belén García Magallanes.

Marco Osorio Ritter.

Lorena Martínez Gómez.

Ángel Custodio Parra Fernández.

Monserrat Cid García.

Antonio Alba Sánchez.

Inmaculada Antonia Carballo Montero.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Cristina García Salazar.

Antonio García Cazorla.

María José Titos Rojo.

Carlos Daniel Bello Caerols.

María José Torres Mayorga.

Salvador Sánchez Sánchez.

Isabel María Ardao Pérez.

Pedro Gil Manzaneda.

María Cutiño Zamora.

Fernando Cera Corral.

María José Gutiérrez Fernández.

Suplentes:

Ángel López Tirado.

Lucía López Cañizares.

Alejandro Caballero Rodríguez.

Miriam Sierra González.

AGRUPACION DE ELECTORES (JMCG)

José María Calvo Guerra.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

Juan Antonio Valero Morales.

María del Mar González Báez.

Rafael Herrero Ayuso.

María José Torres Gómez.

José Miguel López España.

Rosario Luque Torrejón.

Enrique García Moreno.

Rocío Calderón Muñoz.

Antonio Romero Ruiz.

María Rosa Galindo González.

Antonio de la Torre Martín.

VOX (VOX)

Patricia Rueda Perelló.

Carlos Hernández Quero.

Antonio José Luna García.

José Miguel Gutiérrez Rodríguez.

Marina Ribera González.

José María Callejón Suñé.

Margarita Fernández Ruiz.

María Del Carmen Castro Cerdán.

Francisco Raúl Cordero Olmedo.

Trinidad Celia Aragonés Leiva.

Mauricio Uría Gutiérrez.

Suplentes:

Lourdes Bárbara Urdiales Doña.

José Hidalgo Reina.

Cayetano Pérez Bueno.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

José Luis Cortés García.

Luis Cortés García. Carmen Muñoz Gonzalo.

Antonio Paredes Montero.

Rocío Pacheco González.

David Guerrero Montilla.

Raquel Costa Velázquez.

Jesús López Jiménez.

Carmen Polonio García.

Francisco Escribano Muñoz.

Lidia Martín Montiel.

Alejandro Morales Olivares.

Suplentes:

Javier Vega Bayón.

Encarnación Bernardo Borrallo.

Andrés Florido Sepúlveda.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

María Hita Muñoz.

Jesús Ramírez Rodríguez.

María Verónica Caballero Escobar.

Juan Manuel Martín Navas.

Susana Llamas González.

David Ramírez Rodríguez.

Aroa Martín del Pino.

Antonio Romero Romero.

Encarnación Jiménez Fernández.

Francisco Manuel Postigo Carvajal.

Juana Gálvez Marín.

Suplentes:

José Manuel Santaella Romero.

Marisol Rodríguez Cazorla.

Guido Reynaldo Mariscal Zambrana.

Raquel Gómez Ordóñez.

Candidaturas al Senado por Málaga

PARTIDO POPULAR (PP)

1. José Alberto Armijo Navas.

Suplente 1: María Rosa Morales Serrano.

Suplente 2: Francisco Javier Lobo Caballero.

2. Ángel Luis González Muñoz.

Suplente 1: María de los Ángeles Ruiz Gálvez.

Suplente 2: Vicente Campos González.

3. Lucía Yeves Leal.

Suplente 1: Carmen María Díaz Ruiz.

Suplente 2: Sergio Jesús Cotilla Rivas.

FRENTE OBRERO (FO)

Sin candidatos.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Rafael Granados Ruiz.

Suplente 1: Patricia Gutiérrez Román.

Suplente 2: Melchor Conde Marín.

2. María Dolores Narváez Bandera.

Suplente 1: José Antonio González Vega.

Suplente 2: Éire Murillo Martínez.

3. Salvador Javier Rojas Merino.

Suplente 1: Ana Sánchez Aranda.

Suplente 2: Adrián Pernías Arza.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. María Carmen Mestanza Garrido.

Suplente 1: María Dolores García Sánchez.

Suplente 2: Pedro Hodgson Friedrichs.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. Carmen Inmaculada Sánchez Carmona.

Suplente 1: Vicente Corrales Rosado.

Suplente 2: Elisa Gallego De Sá.

2. Federico José Cuesta Torres.

Suplente 1: María Peláez Calvo.

Suplente 2: Emilio Pérez Jiménez.

3. Eva Ramos Taillefer.

Suplente 1: Abraham Martín López.

Suplente 2: María de la Ola Aguilar Agudo.

AGRUPACION DE ELECTORES (JMCG)

Sin candidatos.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Patricia García Leiva.

Suplente 1: Teresa Sánchez Ramírez.

Suplente 2: Manuel Núñez Sanjuan.

2. Ángel Rodríguez Martínez.

Suplente 1: Elena Jurado Moreno.

Suplente 2: Miguel Báez Villa.

3. Noemí Vinuesa Calleja.

Suplente 1: Antonia Rubio Gómez.

Suplente 2: Jesús Sánchez Jabalera.

VOX (VOX)

1. Juan Jesús Ruiz Ballesteros.

Suplente 1: Francisco De Asís Miguel Castillo Medina.

Suplente 2: Elena María García Rodríguez.

2. Gemma María Palomo Ferrer.

Suplente 1: Julio Cañete Menéndez.

Suplente 2: María Belén Nuflo Morilla.

3. Alejandro Reyes Rabell.

Suplente 1: Carmen Sánchez Salcedo.

Suplente 2: Ignacio Medina Farulla.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

1. Alfonso González Extremera.

Suplente 1: Susana Escribano Muñoz.

Suplente 2: Pedro Aguado Navarro.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Francisco José Rodríguez Marín.

Suplente 1: María Ángeles Antuña Cueto.

Suplente 2: Antonio José Asensi Yuste.

Volver arriba

Candidatos por Sevilla

Candidaturas al Congreso de los Diputados

FRENTE OBRERO (FO)

Manuel Rodríguez Torrado.

Rafael Vicente Frías Ranea.

Alejandro Rodríguez Prieto.

Laura Tomás Herreros.

María del Carmen Rodríguez Espada.

Enrique Alcalá Guerrero.

Pablo Angulo Rivero.

Carlos Gutiérrez Sánchez.

Tarsila Martín Barrientos.

Nuria Lobo Córcoles.

David Ruiz Jurado.

Olga Donaire Muñoz.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

María Jesús Montero Cuadrado.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

María Carmen Castilla Álvarez.

Francisco José Salazar Rodríguez.

Trinidad Carmen Argota Castro.

José Losada Fernández.

Brígida Pachón Martín.

Demetrio Pérez Carretero.

Cristina Calle Sánchez.

David Pérez Hormigo.

Ángela Roldán Bonilla.

Andrés Barrera Invernón.

Suplentes:

María de los Ángeles Iglesias Domínguez.

José Pablo Morterero Millán.

Sandra Ximena Bedoya Ortega.

PARTIDO POPULAR (PP)

Juan Bravo Baena.

María Soledad Cruz-Guzmán García.

Ricardo Tarno Blanco.

Rafael Benigno Belmonte Gómez.

María Teresa Astolfi González-Mogena.

Alejandro Jesús Suárez Pérez.

María José López Rodríguez.

Alfonso Enrique Angulo Pilar.

Joanna Moreno Morata.

Ángela Jiménez Solís.

Alejandro Brito Cortez.

Montserrat Guerrero Paez.

Suplentes:

Juan Antonio Guijo Montes.

María de la Estrella Gastalver Alejandre.

Regina Rivero Blanco.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Clara Isabel Márquez Martínez.

Francisco Javier Sanabria Moya.

Janire González Martínez.

Gonzalo González Valencia.

María Elena Romero Sánchez.

Juan Antonio Baeza Bermúdez.

Rosario Carmona Rodríguez.

Fernando Jesús Martín Pozo.

María del Carmen Valera De La Barrera.

Marto Morillo Burgos.

Consolación Martín Pozo.

Manuel González García.

Suplentes:

María del Rocío León Rivero.

Fernando Ramón Cordobés.

Ana María Megher Gómez.

VOX (VOX)

María de los Reyes Romero Vilches.

Francisco José Contreras Peláez.

Javier Navarro Ortiz.

Fátima Azmani Ramírez.

Jaime Javier Domingo Martínez.

Carmen Loscertales Martín de Agar.

María Nieves García de Zúñiga Barberán.

Antonio Jiménez Castillo.

Diego Segovia García.

Sebastián García Moreno.

María Ana Jiménez-Carlés Fernández de Castro.

Daniel Andújar Sánchez.

Suplentes:

Belén María Pontijas Calderón.

Joaquín Domínguez Buendía.

Ana Isabel Manzano Sánchez.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

Antonio Luis Marín Garzón.

Josefa López Vallejo.

Calixto Medina Arteaga.

Francisca Álvarez Pérez.

Francisco Javier García Caso.

María del Carmen Lozano Vega.

Miguel Ángel Menacho Valera.

Nuria González Cano.

Manuel Granados Rodríguez.

Sira María Pastora Álvarez.

Alfonso Antonio Mulero García.

Raquel Maldonado Martínez.

Suplentes:

Juan López Muñoz.

Beatriz Pastora Álvarez.

Francisco Javier Delgado Cea.

Ana María López Delgado.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

Luis Carlos Nogués Santos.

María Janet Espinosa Fernández.

Jesús De la Cruz Oliva (Independiente).

Silvia De Carrión Sánchez.

Eduardo Oliva Bueno.

María José Guirado Sánchez.

Guillermo Martín Márquez.

María Cristina Huelva Giménez de Aragón.

José Manuel Girón Sánchez.

María Leticia Salazar Sánchez.

Carlos Miguel Martín Verdú.

Pilar González Palacios.

Suplentes:

Joaquín Fernández Morales.

Yolanda Arias Martínez.

Manuel Matito Fernández.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

Lidia Medina Suárez.

Bienvenu Povele Kiladi.

Jordi García Quintanilla.

Margarita Rosa Parra Pedregal.

Antonio Jesús Pérez Moreno.

Rafael Villar Liñán.

María Auxiliadora Carmona Saucedo.

Fernando Alés Portillo.

María Trinidad Villar Liñán.

Alejandro Gámiz García.

Fátima Herrera Angulo.

Miguel Ángel Carbajo Selles.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

Francisco Sánchez López.

Cristina Reina Esojo.

Ismael Sánchez Amores.

Ana López Prieto.

Alexis Romero Río.

Laura Aguilera De los Santos.

Alejandro Casado Casado.

Clara Barriuso Pizarro.

José Ramón González Sicilia Arbiol.

Paula Otero Jiménez.

Emilio López Peñalosa.

Laura Atero García.

Suplentes:

Nasai Littarru Sampedro.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

Francisco Sierra Caballero.

Engracia Rivera Arias.

Isabel Franco Carmona.

María Esperanza Ramos González.

David García Serrano.

Álvaro García Mancheño.

María del Valle López-Tello Jiménez.

Ezequiel García Nieto.

María Gema García Rocal.

Susana Hornillo Mellado.

María Ángeles García Ramírez.

Luís Morales Carballo.

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

Joaquín Montañés Ruíz.

Arturo García Gómez.

José Baldaraque Benitez.

Esmeralda Lizán Mateo.

Blanca María Rodríguez Tuñas.

Rafael Japón Jiménez.

Juan Acal Estepa.

Manuel Sánchez Blanco.

Dolores Aguilera Romero.

Magdalena Rodríguez Hidalgo.

Francisco Lara Carrasco.

Lucía Berta Padilla Gahona.

Suplentes:

Miguel Ángel Pérez Llopis.

Elena Acevedo Nuñez.

José Luís Unceta Clavijo.

Candidaturas al Senado por Sevilla

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Antonio Gutiérrez Limones.

Suplente 1: Joaquín Fernández Garro.

Suplente 2: Manuela Cabello González.

2. Eva Patricia Bueno Campanario.

Suplente 1: Cristina Arcos Llaneza.

Suplente 2: Romualdo Garrido Sánchez.

3. Antonio Muñoz Martínez.

Suplente 1: José María Villalobos Ramos.

Suplente 2: María Carmen Herrera Coronil.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

Suplente 1: Ricardo Gil Toresano Riego.

Suplente 2: Alejandra Amo Torres.

2. José Leocadio Ortega Irizo.

Suplente 1: María Esther Álvarez Vargas.

Suplente 2: Alejandro García Casares.

3. Susana Rocío Cayuelas Porras.

Suplente 1: Iván Pestaña Ruiz.

Suplente 2: Natalia Silvia Márquez García.

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

1. José Manuel Perea Fernández.

Suplente 1: Luz María Pérez Martín.

Suplente 2: Fernando Encina Díaz.

2. Rosa María Jiménez Toledo.

Suplente 1: Juan Manuel Díaz Vargas.

Suplente 2: Esperanza Macarena Romero Méndez.

3. José Carneiro Aguilar.

Suplente 1: Blanca Pachón Rodríguez.

Suplente 2: Antonio Manuel García Caballero.

VOX (VOX)

1. Raul Morales del Piñal.

Suplente 1: Gonzalo María Alba Beteré.

Suplente 2: María Candelaria Flores Montilla.

2. Cristina María Galán Tristancho.

Suplente 1: Jorge Cordobés Chaves.

Suplente 2: Ana Belén Bersabé Herrera.

3. María Auxiliadora Pastor Pérez Angulo.

Suplente 1: María Carnen Meléndez Pérez.

Suplente 2: Pablo María Rodríguez Ledesma Vega.

RECORTES CERO (RECORTES CERO)

1. Francisco Vicedo Carmona.

Suplente 1: Francisco Javier Pérez Pérez Aranda.

Suplente 2: María del Pilar García Sánchez.

CAMINANDO JUNTOS (CJ)

1. Juan Luis Jara Delgado.

Suplente 1: María del Carmen León Flor.

Suplente 2: Guillermo Martín Verdú.

POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J)

1. Manuel López Martínez.

Suplente 1: María de la Paz González-Vallarino Soto.

Suplente 2: Constantino Rodríguez Méndez.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. José Carlos Baena Rodríguez.

Suplente 1: Diana María Fernández Ventura.

Suplente 2: Daniel Arsenio Lara Montero.

SUMAR ANDALUCÍA (SUMAR)

1. Carlos Arenas Posadas.

Suplente 1: María Inmaculada Roldán Silva.

Suplente 2: Pablo Rodríguez de León Martín.

2. Manuel Lay Begines.

Suplente 1: María José Gordíllo González.

Suplente 2: Miguel Ángel Rosa Moreno.

3. Trinidad Pascual Zapata.

Suplente 1: José Antonio Jiménez Ramos.

Suplente 2: Dolores Catalina Álvarez Peralias.

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)

1. Jorge Luís Francisco Gil Lorenzo.

Suplente 1: Antonio Martín Collado.

Suplente 2: Esperanza Miguel García.

2. María del Carmen Biedma Gil.

Suplente 1: María Mercedes Otero Delgadillo.

Suplente 2: Alberto Barrera Quintero.

3. Nemesio Romero Estevez.

Suplente 1: Ana Manuela Sánchez Durán.

Suplente 2: Ángel Sánchez Moreno.

Volver arriba