Más reformas y más rápidas. La posición de los economistas que escriben de modo habitual en los periódicos del Grupo Joly es unánime: el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos debe meter la marcha reformista en la economía de la comunidad si, realmente, desea cambiar el patrón de comportamiento andaluz: es decir, crecer un poco más cuando todo está bien y hundirse más que el resto durante el ciclo bajo. Esto es el cambio. Pero hay una división entre estos catedráticos, doctores y profesores, buena parte de ellos entiende que el afán reformista está condicionado por la aceptación social y eso siempre retarda los cambios, mientras otros temen que el cambio sólo vaya a significar una alternancia de personas.

El debate de más de dos horas que celebraron estos economistas, y de lo que a continuación se hace un resumen, coincidió con la aprobación por parta del Gobierno andaluz del decreto que elimina trabas burocráticas en la administración y flexibiliza varias leyes con impacto económico, tal como la del suelo y la de régimen comercial. Quien fuese también un miembro de este panel, Rogelio Velasco, actual consejero de Economía, no participó en esta ocasión, pero almorzó con el grupo. Otro habitual, Tacho Rufino, excusó su presencia porque, tal como él mismo explicó en uno de sus artículos, prefirió acudir a un hospital ante el temor de una infección por coronavirus. Sólo un susto, pero su tribulación ejemplifica el tono de una reunión que suele ser anual.

Francisco Ferraro: Después de un año 2019 que fue bueno para la economía andaluza, el cuarto trimestre ya no funcionó tan bien. El PIB creció en 2019 un poco más, un décima más que en España, pero como también lo hizo la población, sólo podemos decir que hemos convergido un pelín con el resto de España y por el flujo de población, aunque el Gobierno regional crea que es gracias a ello. Lo que tenemos para 2020 no es tan favorable, como muestran algunos indicadores, como el Índice de Producción Industrial, peor que el del país, ha caído un 12,1% interanual; y lo mismo ocurre con las exportaciones, las afiliaciones a la Seguridad Social o el paro registrado. Hay una ligera desaceleración, diferencial a peor respecto a la media española, y lo que nos ocurre es que lo bueno vino del crecimiento del consumo de los residentes y los no residentes, porque hubo más empleados y una subida salarial.

Joaquín Aurioles: No soy tan pesimista, si aplicamos la perspectiva no son tan negativo. Es cierto que estamos en una fase de desaceleración, pero no ha sido tan mala como se preveía. Lo que me preocupa más es el traslado a Andalucía de los problemas españoles y las tensiones que hay dentro del Gobierno de España, me preocupa el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en Andalucía por el impacto negativo que vaya a tener en el empleo y en la demanda interna. Esto es lo que más nos puede debilitar. Y no sé, de verdad, a qué está jugando el Gobierno central, sé que la incorporación de Escrivá y la permanencia de Calviño, como vicepresidenta, obedecen a un intento de equilibrar las barbaridades que pudiese cometer la otra parte del Ejecutivo. Se suponen que son dos baluartes de racionalidad.

Fernando Faces: En Andalucía no hay nada bueno, el Gobierno andaluz es un Gobierno con buenas intenciones, pero no sabemos qué va a hacer. Es verdad que se acaba de aprobar este decreto de simplificación de procedimientos, que es muy importante, fundamental, pero no hay cambios presupuestarios ni en otras líneas de acción que sean beligerantes para una mejora de la productividad de la administración y de las empresas. Yo estoy con Aurioles, se nos han pasado los años de bonanzas y nos va a coger esta desaceleración tan débiles como antes y la divergencia será aún mayor. Ni por parte del Gobierno de España ni por el andaluz se hace nada por converger, seguimos en las mismas y, de verdad, tengo una esperanza, ya se ha hecho este decreto. Si vienen una desaceleración por el asunto del coronavirus, lo pasaremos peor.

Rafael Salgueiro: Nuestras empresas siguen siendo pequeñas. Creo que el problema sigue siendo el mismo, que el sistema económico andaluz no es capaz de asumir el dinero que desde instituciones como la Unión Europea se inyecta en la economía, se nos va el dinero en hoteles, en mac donalds... Si no somos capaces de gastar 4.000 millones de euros, pues se piden 2.000 millones.

Carmen Pérez: Yo quiero seguir confiando en este Gobierno, tienen la voluntad del cambio, este decreto ya es un paso, pero no es tan fácil cambiarlo todo en poco tiempo, las inercias son muy grandes, esto no es de la noche al día. Hay que dejarle más tiempo.

Fernando Faces: Pero hay que incitarles al cambio.

José María O'Kean: Le hemos dado un año, no esperaban ganar. Lo importante en estos momentos es que el Gobierno andaluz tenga una estrategia de reformas y que se comunique bien. Del mismo modo que no hay una estrategia para España, que sí la haya en Andalucía. Y esa estrategia debe pasar por favorecer a las empresas, para que ganen mayor dimensión, ayudarles en su financiación, en su adecuación digital, porque, de verdad, es el tejido productivo, el empresarial, el que termina por cambiar al resto de la sociedad, a las instituciones; no ocurre de modo contrario, cuando estos haya cambiado, la sociedad andaluza asumirá los cambios. Coincido en que la repercusión que pueda tener la subida del Salario Mínimo en comunidades como Andalucía, Extremadura y Canarias puede ser grave sobre el empleo. A Madrid, Navarra o País Vasco no afecta, pero estamos especializados en economías que no generan mucho valor y la subida salarial es mala. Me preocupa, de verdad, los efectos sobre el turismo, que es como un nuevo motor.

Gumersindo Ruiz: Confío mucho en las nuevas organizaciones empresariales, en este nuevo impulso de las cámaras de comercio y creo que el Gobierno andaluz debe acercarse más y aprovechar este momento de nuevas dinámicas.

Joaquín Aurioles: Hay un hecho que a mi me parece de extrema importancia. Por su gravedad. Y es el asunto catalán, porque si lo que viene es una profundización entre autonomías de primera y de segunda, Andalucía va a salir muy mal parada. Esto es grave, aún no sabemos qué hará el Gobierno con su mesa bilateral, pero me temo que habrá una concentración de nuevas oportunidades para Cataluña, en forma como lo que pudo ser la Agencia Europea del Medicamento.

Fernando Faces: No estoy seguro de ello, Joaquín, muchas veces la ausencia de ayudas es lo que hace mejorar a un país, sacar adelante su productividad. En el sector agrario, los más competitivos son los que no tienen ayudas. Eso ha sido como un opio.

Joaquín Aurioles: No hablo de ayudas, hablo, por ejemplo, de un trato preferente a Barcelona frente a otras ciudades. La Agencia del Medicamento, las universidades más potenciadas...

Francisco Ferraro: Veo que sois más benévolos con el cambio; es verdad que se han hecho cosas, se ha aprobado este decreto, se han gestionado mejor los fondos europeos, se han heredado muchos marrones, hay procesos de racionalización en algunas consejerías...

Carmen Pérez: Pues bueno, lo estás diciendo tú, se han hecho cosas, claro. Andalucía no ha cambiado, claro, esto se hace poco a poco.

Francisco Ferraro: En fin, pero de las llamadas 90 medidas de desarrollo para la prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía, no se ha cumplido ninguna. Se han aprobado dos Presupuestos, es verdad, pero que son una fotocopia de los anteriores del PSOE y de Ciudadanos, los mismos programas con pequeñas modificaciones. Hay que hacer más reformas y de un modo más rápido, es que el gasto público ha aumentado respecto a los gobiernos de Susana Díaz y hasta se ha elevado la deuda pública. ¿Y qué ha ocurrido con el famoso compromiso de reducir la administración paralela? Los cambios han sido muy pocos.

José María O'Kean: Este es un Gobierno al que le ha costado la misma vida llegar, han pasado mucho tiempo formando los equipos, la duda es de, si a partir de ahora, van a acelerar los cambios. La política es el arte de lo posible, habrá que ir poco a poco, porque la sociedad tiene que ir asumiendo el cambio. Es el tejido productivo, al que se debe apoyar, el que termina por cambiar la sociedad, no es al revés. Apoya a las empresas, crea excelencia, eso es lo que debe hacer, no como los gobiernos anteriores que donde veían excelencia, acababan con ella. Curro, tú tienes una visión de cómo debe ser la sociedad y la política, y coincido en gran parte contigo, pero no es la que tiene la gente, no todos piensan así. Y eso es la política.