¡A doce euros la copa en la fiesta del congreso del PP!

El congreso del PP andaluz del próximo fin de semana será un paseo militar, una exhibición digna de ser concluida a los sones de Prietas las filas, una fiesta en toda regla. Sábado noche de luxe con todas las de la ley. Nada vertebra, cohesiona y une más que el poder. Y han sido casi 40 años sin olerlo en el ámbito autonómico. ¡Por fin un congreso con los peperos en San Telmo! Aunque sea aguantando esos colores grises y esas lámparas horrorosas, soportando las desaplicaciones de Juan Marín y todo tipo de bacterias, virus y mosquitos.

¿Quién ha dicho que el centro-derecha es aburrido? Si en 2012 se fueron los canapés de vuelta pese a los 50 escaños conseguidos, en Granada se prepara ya un fiestorro por todo lo alto, organizado por palcos y plateas y por diferentes tipos de consumiciones. La cita, anunciada con el logo del congreso, es en el Teatro Musical Granada 10. El palco de seis personas incluye una botella y cuesta 150 euros. La platea de 12 personas incluye dos botellas y cuesta 350 euros.

Que usted quiere brindar con una sola copa por el éxito de alguna ponencia, pues se la sirven por 12 euros. Que se encuentra con un alto cargo y lo quiere invitar, las dos copas salen a 19 euros. Y si quiere, un poner, invitar a dos grandes como Teodoro García Egea y Elías Bendodo al mismo tiempo, las tres copas se las ponen por 25 euros. El anuncio no dice de qué son las botellas. ¿Bitter Kas? ¿Cinzano? ¿Marie Brizard? ¿Licor 43? Tampoco se sabe si hay derecho a bol de ganchitos o galletitas saladas.

¡No me digan que no está bien organizado el cotarro! Cómo se nota que la derecha moderada hace las cosas estupendamente. Luego llegan los socialistas con la botellona y, ala, se lo cargan todo. Mucho mejor esta derecha serena, organizada y que bebe en los teatros. Aunque ahora que lo pienso, a ver si la fiesta está puesta el sábado por la noche para que el personal llegue dormido a la clausura... Que a las 09:30 del domingo es la reunión del comité ejecutivo electo, a las 10:25 habla José Antonio Nieto, el marqués de la Lanzadera, y a las 12:00 intervienen Moreno y Pablo Casado. Me parece que Nieto va a tener un cuarto de entrada...

"Andaluz, esta es tu fiesta", dicho sea con voz de Lauren Postigo. Que alguien invite a Marín. O quizás él solo se cuela. El cartel incluye el lema oficial: Andalucía, el cambio funciona. Y tanto. ¡Llena ahí! Pasa, Juan, hombre, no te quedes en la puerta.