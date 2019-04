Una discusión en un salón de juegos acaba a puñaladas y con un hombre fallecido

Un hombre del que no ha trascendido por el momento ningún dato falleció anoche en el hospital Juan Ramón Jiménez después de recibir varias puñaladas en un salón de juegos de la avenida Galaroza de la capital onubense.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23:00 y el final trágico se desencadenó después de que se desatara una acalorada discusión entre varias personas en el interior del negocio, como ha podido saber Huelva Información. Al parecer, el agresor o agresores llegaron a asestar al menos dos puñaladas a la víctima.

En el salón de juegos se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, que atendieron rápidamente al herido y lo trasladaron con vida hasta el hospital Juan Ramón Jiménez. Lamentablemente, el hombre no pudo resistir el lance ante la gravedad de las lesiones y falleció poco después en el centro hospitalario de Huelva.

La Policía Nacional ha confirmado a este diario que las investigaciones están "bastante avanzadas", por lo que no se descarta que se produzcan detenciones en las próximas horas. Por el momento no se ofrecen más datos sobre las pesquisas para no alterar el rumbo de estas y alcanzar el final deseado. Es el primer homicidio que se produce en Huelva en lo que va de año.