Colectivos de discapacidad intelectual piden fondos para evitar cierres de centros en Andalucía

Las organizaciones que gestionan los centros de discapacidad intelectual en Andalucía sufren un ahogo financiero galopante. La situación no es nueva, la asfixia dura más de una década. Este año, el déficit será de 45 millones de euros, que es la diferencia entre el coste real de la prestación del servicio y el los fondos percibidos de la Junta de Andalucía, que ha aplicado en 2021 una subida del precio por plaza del 2,6%, insuficiente para cubrir el gasto. Las entidades de la discapacidad le piden a la Administración un impulso presupuestario para hacer frente a este desfase que no sería tan abultado si la norma andaluza, a diferencia de la de otras comunidades autónomas, incluyera la revalorización automática que corresponde a las alzas del IPC o del salario mínimo interprofesional.

"El sector está al borde de estallar", afirma Antonio Fernández Brioso, presidente de la confederación Plena Inclusión Andalucía. Este colectivo, junto a Aspace, Autismo Andalucía, Fandace y Down, atienden a más del 90% de las 12.696 plazas concertadas de la Junta para las entidades que atienden la discapacidad. Por ley, las administraciones autonómicas deben prestar un servicio del que se ocupan estas entidades. "Cubrimos un espacio que la Junta no cubre. Si cerramos los centros, ¿dónde llevamos a nuestros hijos?", apunta Fernández Brioso.

Este escenario, sostiene Plena Inclusión, es consecuencia de factores ajenos a ellos. El salario mínimo interprofesional ha pasado de 735 a 965 euros en dos años y la subida en el precio de la energía son factores destacables. Hay entidades incapaces ya de cumplir con los convenios colectivos. "Estamos entre la espada y la pared", lamenta Fernández Brioso, pendiente aún de cerrar un acuerdo con la Junta para garantizar la "sostenibilidad" y la supervivencia de los centros a corto y medio plazo.

La Consejería de Igualdad, consultada por la situación de las residencias concertadas que gestionan la discapacidad intelectual, menciona la ayuda de 158,8 millones aportada durante la pandemia –un "esfuerzo" que los colectivos reconocen– y defiende que desde 2019 has sido aplicadas alzas de entre el 3,5% y el 6% después de la congelación del periodo entre 2012 y 2019. Esos aumentos, sin embargo, no cubren un desfase financiero acumulado que está entre el 25% y el 27%, según el cálculo de Juan Antonio González, director técnico del colectivo Futuro Singular Córdoba, quien subraya el estado "crítico" actual y que el 2,6% aplicado en 2021, un "punto de partida", según la Consejería, "no ha sido fruto de un acuerdo". "Planteamos un plan plurianual con porcentajes de subidas que permitan la cobertura de los gastos reales".

Los colectivos implicados llevan casi un año intentando arrancar de la Junta un acuerdo que aporte viabilidad a la atención de la discapacidad en estos centros. Entretanto, mientras meditan organizar "carreras solidarias" o "vender lotería de Navidad", Plena Inclusión ha convocado para hoy, a las 11:00, concentraciones de protesta en las ochos delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía.