Visto para sentencia el caso de la Manada

El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia los recursos de casación presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que confirmó en noviembre de 2018 condenas de 9 años de prisión para los miembros de La Manada por delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de Pamplona de 2016.

Han presentado recurso todas las partes y tanto la Fiscalía, la acusación particular que representa a la víctima, como las acusaciones populares -en representación del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona- solicitan que se condene por agresión sexual en vez de por abuso, lo que supondría una notable elevación de la pena. La defensa de José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Jesús Cabezuelo argumentará a favor de su libre absolución.

El abogado defensor de los cinco jóvenes Agustín Martínez, insistió durante su turno de palabra en que fueron relaciones consentidas y que "no han tenido un juicio justo y con todas las garantías por la presión mediática del caso".

Durante su intervención, la fiscal Isabel Rodríguez ha defendido que los cinco miembros de La Manada cometieron un delito continuado de violación utilizando para ello una "fuerza intimidatoria suficiente" contra su víctima en los Sanfermines de Pamplona de 2016. El Ministerio Público defiende así que la condena contra José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas y Alfonso Jesús Cabezuelo se eleve desde los 9 años de prisión por un delito de abuso sexual que les impuso el pasado mes de diciembre Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) -confirmando la condena de primera instancia de la Audiencia de Navarra- hasta los 18 años de cárcel.

Sin embargo, de forma concisa y muy clara, Rodríguez ha defendido que en el relato de la sentencia del TSJN, que recoge tal cual el que hizo en primera instancia la Audiencia Provincial, no queda reflejada esa versión en absoluto, más bien al contrario. "No consta en los hechos probados que la víctima consintiera o accediera; no consta que los acusados preguntaran. Con su sola presencia y su actitud constriñeron la actitud de la víctima", ha explicado.

A primera hora de la mañana, los miembros de La Manada cumplieron con la obligación de presentarse en el juzgado de guardia de Sevilla, uno de los requisitos impuestos por la Audiencia de Navarra para su libertad bajo fianza. Durante las primeras horas de esta mañana han cumplimentado esta medida Ángel Boza, José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo, quienes no han querido responder a las preguntas de los periodistas a la salida del juzgado.

Preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que formó parte del tribunal que concluyó el pasado miércoles el juicio por el 'procés' independentista en Cataluña, al igual que la magistrada Ana Ferrer. Completan la Sala Francisco Monterde, Ana Ferrer, Vicente Magro y Susana Polo, ésta última como ponente.

Tras escuchar todos los argumentos, este tribunal tendrá que reunirse a deliberar y redactar la sentencia definitiva sobre el caso, cuyas primeras resoluciones provocaron una notable indignación en ámbitos feministas y de lucha contra la violencia de género, dando pie a numerosas manifestaciones de protesta en las calles.