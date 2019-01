Siga en directo el debate de investidura en el Parlamento de Andalucía

Segundo y último día de debate de investidura de Juanma Moreno. El popular será elegido presidente de la comunidad autónoma andaluza al contar con los votos de su partido, Ciudadanos y Vox.

En su discurso de ayer, Moreno, se comprometió a ser "un reformista radical" en el futuro gobierno "del cambio", con "máxima participación y consenso", y ha propuesto poner en marcha en la comunidad "algo parecido a una Transición". Hoy será el turno de los grupos parlamentarios, que contarán para interpelar al candidato con 30 minutos iniciales y otros diez para la réplica, siempre con respuesta de Moreno.

10.59. Turno para Teresa Rodríguez

Vox renuncia a replicar de nuevo, "por agilizar el debate". Turno para Adelante Andalucía. Interviene Teresa Rodríguez.

Vamos a votar que no, apunta la diputada. Y se explica: "No porque se va a constituir hoy un gobierno franquicia, un gobierno de los ricos, para el 0.7% de los andaluces y andaluces, un gobierno de las finanzas, constructoras, farmacéuticas y terratenientes. Porque van a hacer un gobierno de corbatas muy grandes sobre corazones muy pequeños, no son un cambio, son un reacción. Son un tripartito que han cerrado en Madrid...".

Rodríguez asegura que Juanma Moreno se postula para un puesto, como mucho, "de gobernador civil". "Está en riesgo la autonomía andaluza".

10.55. Contra lo rancio

"Defender la Constitución que nos une es algo que tenemos que hacer todo", insiste. Estamos de acuerdo en defender la familia, "no está anticuado". Defiende las costumbres y las tradiciones. "¿Eso es rancio?", pregunta el del PP. "Parece que defender la libertad de educación es retrógado", lamenta.

10.52. Otra movilización

En esta segunda sesión de investidura, el SAT ha convocado a reunirse a las 18:00 en las inmediaciones del Parlamento de Andalucía ante la previsión de "recortes sociales y ataques a derechos".

10.47. Siguen las interrupciones desde los escaños

"Hay que estar a la altura en la victoria y en la derrota", apunta el del PP, tras lamentar que los socialistas que organizaran ayer "manifestaciones preventivas" en el inicio del debate de investidura.

La grandeza de la democracia, según Juanma Moreno, es no tener que renunciar a nada, dice dirigiéndose a Vox. "Escuchando se aprende también", apunta asegurando que oirá a todos si es investido presidente de la Junta. Su objetivo, dice, es mejorar la vida de los andaluces.

10.37. Réplica de Juanma Moreno

Felicita por los resultados electorales a Vox y garantiza que defenderá la pluralidad de los andaluces tal y como está representada en la Cámara andaluza. "Defenderé a todos los grupos que sean atacados".

"Este grupo parlamentario está personado en 200 causas y algunas, como los ERE, que salen porque el PP ha estado investigando y haciendo oposición", apunta el popular para defender que su grupo trabaja por todos los andaluces.

Juanma Moreno quiere puntualizar algunos comentarios que han trascendido en la prensa. "Aquí hay un acuerdo con luz y taquígrafos", apunta y desgrana el acuerdo con Vox: "¿Alguien puede estar contra esas medidas?", se pregunta el popular tras citar algunas: unidad de España, lucha contra la corrupción, empleo de calidad, igualdad de españoles...

10.30. Ataques

Serrano se ha quejado de los ataques que sufre su partido y que achaca "a la extrema izquierda". "Seguimos a un revolucionario que vivió hace 2.000 años", ha apuntado el candidato recordando a San Juan y asegurado que Vox sigue su filosofía en la vida de Jesús.

La presidenta del Parlamento pide de nuevo respeto al interviniente ante los murmullos en el salón de plenos.

Acaba su intervención deseando suerte a Juanma Moreno ante el reto "importante e histórico" que tiene por delante.

10.25. Vox defiende sus ideas

"Estamos aquí quienes no tenemos miedo de ser insultados y calumniados por defender nuestras ideas". El tema del niño nazareno ha terminado en esta tribuna", apunta Serrano para explicar que ha llegado hasta ahí después de sufrir una persecución por defender sus ideas.

"Vamos a hacer una oposición firme, responsable y leal a nuestros votantes", dice dirigiéndose a Moreno Bonilla y le apunta que exigirán que se cumplan todos los puntos recogidos en el acuerdo firmado entre el PP y Ciudadanos. Ha acusado al partido naranja de "despreciarles": "Señor Marín, sabemos sumar, todos somos necesarios para el cambio".

También se ha dirigido al PSOE. "¿Por qué no han protestado cuando miembros de la Juta se gastaban nuestro dinero en prostíbulos? Según Serrano, los socialistas han financiado autobuses para una rebelión contra un resultado democrático".

10.20. La familia, Justicia e inmigración

Aplausos cuando el candidato apuesta por la continuación de la vida y aboga por ayudas para evitar el aborto y para madres solteras. Son argumentos para defender una Consejería de Familia.

"Yo que he sido juez no estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro Pacheco en su día sobre la Justicia".

"Representamos a españoles y andaluces que estaban cansados de que se les acusara de xenófobos por no estar de acuerdo con una inmigración descontrolada e ilegal y controlada por mafias". Serrano pide que simplemente se aplique la Ley de Extranjería haciendo posible la expulsión de más d 50.000 inmigrantes ilegales. "Andalucía ha sido siempre pueblo de acogida, haciendo posible un mestizaje integrador de razas que rechazan muchos de aquellos que llegan sin pedir permiso, muchos no quieren integrarse y vienen sólo para recibir", apunta el portavoz de Vox.

10.18. Sobre el maltrato

"En Vox creemos en la igualdad y estamos en contra de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, las víctimas pueden ser cualquiera con independencia de su sexo, edad y condición". "Queremos que no se engañe más a las mujeres. Apostamos por la recuperación de su dignidad", apunta desde la tribuna Serrano.

"Que se enteren de una vez, en Vox también consideramos que el maltrato es una lacra social que debemos erradicar. El maltrato contra cualquier persona". El portavoz es suspendido por las intervenciones críticas de algunos diputados.

Minutos antes del arranque del debate, a las puertas del Salón de Plenos, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido ante los medios y ha realizado una dura crítica sobre la “violencia" que se está propiciando contra su partido y habla incluso de lo cercanas que están tales acciones al “terrorismo callejero".

10.08. Turno para Vox

Francisco Serrano comienza su intervención compartiendo su alegría "por estar representando y defendiendo las convicciones de así 400.000 andaluces". Asegura que es la "fuerza decisiva" que ha propiciado el cambio. "Acabamos de aterrizar en política pero vamos a desarrollar el cambio en Andalucía", asegura Serrano. "Representamos a españoles y andaluces que se sentían bajo la dictadura ideológica de la izquierda y que se indignan cada vez que se insultan a su himno y a su bandera y que en Vox se han visto representados". "Españoles y andaluces que habían visto cómo no había forma clara de combatir la corrupción". "Los políticos estamos para servir. Daremos ejemplo de austeridad y firmeza"

"Representamos a españoles y andaluces hartos de ver el derroche de una administración que lejos de admnistrar los recursos de una región que debería ser locomotora de Europa, no furgón de cola, se ha dedicado a gestionar una administración paralela".

Según Serrano, la Memoria Histórica es "una manipulación ideológica", ley que considera de "amnesia histórica". Y califica a las fuerzas de la izquierda "nuevos fascistas que no engañan a casi nadie".

10.00. Arranca el debate

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, explica a los diputados cómo discurrirá la sesión. La votación no será antes de las 16.00. Bosquet da la palabra al portavoz de Vox, Francisco Serrano.