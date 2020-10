La dirección del PSOE andaluz afea a los críticos el “ruido” orgánico

Las aguas bajan revueltas en el PSOE andaluz desde hace tiempo, pero los torbellinos hacen cada vez más “ruido” orgánico. Los críticos, que han elevado sus reclamaciones a la dirección de Susana Díaz, han urgido a la cúpula de San Vicente a convocar una reunión de la interparlamentaria y a mejorar la coordinación de la labor de oposición. Esto, para el número dos de la líder socialista, Juan Cornejo, es una “justificación” para hacer ese “ruido” que, en su opinión, es una “desfachatez”. Así de duro se mostró el secretario de Organización de los socialistas andaluces cuando fue preguntado por la situación orgánica del partido, que ayer celebró una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal para analizar el avance del pandemia, la gestión que hace la Junta para atajarla y la labor de oposición del PSOE.

“Me preocupa que no estemos centrados en lo que tenemos que estar”, dijo Cornejo antes de asegurar que “el partido no es prioritario en estos momentos”. En un inciso de la reunión de la Ejecutiva, el dirigente socialista respondió a las peticiones de reunir a la interparlamentaria y defendió que no es posible hacerlo con las actuales restricciones derivadas del Covid-19.

“Nos encantaría hacer todas las reuniones que tenemos que hacer”, añadió. Este organismo de coordinación requeriría la convocatoria de casi 100 personas, entre diputados en el Congreso, senadores, parlamentarios autonómicos y los dos representantes andaluces que el PSOE tiene en Bruselas.

En este contexto se entiende que la mayoría de integrantes Comisión Ejecutiva Regional, que tiene 44 miembros, participaron en el encuentro por videoconferencia. A pesar de la dureza mostrada por Cornejo ante las reclamaciones de los críticos, la reunión no tuvo intervenciones altisonantes a pesar de la crispación que se ha hecho pública en las últimas semanas. “Nadie me ha preguntado cuándo va a ser el congreso”, ironizó Cornejo ayer en San Vicente, donde afirmó que le da “vergüenza hablar de otra cosa que no sea la situación en la que viven los andaluces”.

El dirigente del PSOE-A reiteró que la coordinación que reclaman los críticos existe y para ejemplificarlo reveló que en cada provincia hay un responsable del trabajo que hacen los representantes socialistas en las cámaras Alta y Baja, en el Parlamento regional y en Bruselas. En cualquier caso, avanzó que “en cuanto se pueda” se celebrarán las reuniones previstas.