Un diputado del PP renuncia al cargo de concejal en Badajoz "por responsabilidad", pero "no por deseo propio"

El hasta ahora primer teniente de alcalde delegado de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Badajoz y también diputado nacional por el PP en la provincia pacense, Antonio Cavacasillas, ha renunciado este jueves a su cargo de concejal "por responsabilidad" y "por coherencia con una situación a nivel nacional que requiere los máximos esfuerzos estando en oposición"."Lo hago por amor a mi ciudad y por el respeto máximo a esta casa - el ayuntamiento - y a todas las personas que trabajan en ella, por creencia personal, pero no por deseo propio", ha señalado durante su intervención en el último pleno del año del ayuntamiento en el que ha dado cuenta de dicha renuncia al cargo, a tenor de la cual Cavacasillas ha pedido a los concejales que no olviden el "verdadero sentido" de su trabajo en el consistorio: "la ciudad por encima de uno mismo, evitar formar muros, y aprender a tender puentes".

Y es que, como ha defendido, "el objetivo de todos es el mismo, hacer mejor a Badajoz y a sus pedanías", ha explicado Antonio Cavacasillas, que ha señalado en su discurso que se afilió al PP en 1995 y que ese mismo año Miguel Ángel Celdrán ganaba sus primeras elecciones municipales, a la vez que ha hecho hincapié en dar las gracias a distintas personas, entre ellas Celdrán y Alejandro Ramírez del Molino, que ha tildado como sus "padres políticos".

También a Francisco Javier Fragoso, quien le dio la oportunidad de entrar en las listas municipales al consistorio hace cuatro años y medio, así como al presidente del PP provincial, Manuel Naharro, a la presidenta del PP extremeño y de la Junta, María Guardiola, y a todos los miembros del partido en Badajoz y del comité de dirección provincial y local por demostrar su apoyo, confianza y cariño.

Igualmente, ha dado las gracias al personal del ayuntamiento de las áreas en las que ha tenido responsabilidades, a la Secretaría General o a Intervención o a los alcaldes pedáneos, y se ha referido a los concejales que formaron parte del gobierno local del anterior mandato, los equipos del PP con María José Solana a la cabeza, Ciudadanos con Ignacio Gragera y el resto de ediles, y Alejandro Vélez.

Una legislatura "nada sencilla con tres partes diferenciadas, pero unidas hacia un mismo objetivo y con una pandemia como complicación añadida"; a la vez que ha citado a la oposición, Unidas Podemos y al PSOE y a los ediles del anterior y actual mandato por su "buena predisposición y amabilidad" y, entre ellos, al portavoz socialista, Ricardo Cabezas, al que ha agradecido que haya entendido que en el debate se puede diferenciar lo que separa y encontrar lo que une, "como punto de partida para lograr un beneficio común", que es Badajoz y sus pedanías.

Al mismo tiempo, ha trasladado a los ediles de Vox que ha podido compartir poco tiempo con ellos, pero suficiente para valorar su esfuerzo y agradecer su confianza cuando han tenido que debatir sobre temas de ámbito municipal; mientras que en relación a sus compañeros del grupo del PP les ha dado las gracias por su compromiso a la hora de formar parte de la candidatura a las pasadas elecciones municipales de mayo, y les ha deseado "los mayores éxitos" en el tiempo que queda para concluir la legislatura.

A continuación, ha dedicado unas palabras de forma "especial" a dos personas, Eladio Buzo, al que ha agradecido emocionado que le haya ayudado siempre que le ha necesitado y por haber sido un compañero, y a Ignacio Gragera, al que ha mostrado su aprecio y ha destacado la "gran" relación que han tenido "siempre", "aunque haya personas que hayan intentado que no fuese así"."Gracias de nuevo por querer compartir tu camino con nosotros, con los tuyos, porque juntos somos más, en aquellos días que también fueron complicados para ti, pero hiciste que nadie más lo viera", ha resaltado en alusión al hecho de que el PP extremeño propusiese como su candidato a la Alcaldía de Badajoz en las pasadas elecciones municipales a Gragera, que accedió al consistorio como edil de Ciudadanos en los comicios locales de 2019.

Al mismo tiempo, Cavacasillas ha agradecido a Gragera su cercanía con él mismo, su confianza, por permitirle "disfrutar unos meses antes" de esta "excepcional" etapa de su vida profesional y por seguir defendiendo la ciudad para seguir convirtiéndose "en el gran alcalde" que es.

AMARILLA, CABEZAS Y GRAGERA

Acto seguido, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha apuntado a Cavacasillas que no olvide "la patria chica", que se va al Congreso, donde está"de momento" representada la soberanía nacional y que "luche y pelee para que ese lugar siga siendo la casa de todos los españoles", junto con que en "la patria grande que es España" sea una "pieza fundamental".

También Ricardo Cabezas ha dado las gracias a Cavacasillas, que cree que son compartidas entre quienes ya no están en el grupo y los actuales por su trato "cordial" y "afable", especialmente con él mismo, y ha considerado que rompieron "una línea" que parecía "imposible" como que el presidente local del PP y el secretario local del PSOE pudieran tomarse un zumo o una tostada en diferentes cafeterías, algo que "entra dentro de esa normalidad democrática" y que consiguieron en el mandato anterior. "Te voy a echar de menos en el ayuntamiento", ha reconocido.

Ignacio Gragera ha sostenido de Antonio Cavacasillas que es "una buena persona que ha hecho un gran trabajo" y que deja una "gran huella en todo, en la anterior corporación y en esta" por su trato, manera de ser, trabajo "incansable" y por la cantidad de "obstáculos" que han ido superando en estos cuatro años y medio, "que no son pocos"."Independientemente de que tú estés ahora, a partir de ahora, en otras responsabilidades, en otros escenarios y en otras cámaras, este ayuntamiento y esta corporación siempre será tu casa", ha incidido, para señalar que Badajoz, va a seguir "seguramente" pidiéndole cosas y que desde su nueva responsabilidad siga ayudando a que "despegue", tras lo que ambos se han dado un abrazo para, a continuación, abandonar Cavacasillas el salón de plenos saludando también al resto de portavoces.

SEGUIRÁ COMO PRESIDENTE LOCAL

En una rueda de prensa posterior, Cavacasillas ha confirmado que seguirá como coordinador local del PP, y que si desde el mismo consideran que es "mucho mejor" que se aparte o que se ponga en otra situación lo hará. "No tengo ningún problema, si vemos que eso no tiene un seguimiento necesario. Habrá otra persona que ocupará mi lugar, no me quiero aferrar a ningún tipo de cargo", ha reconocido.

Asimismo y preguntado por su decisión de elegir el Congreso en lugar de quedarse en el ayuntamiento, ha resaltado que cuando Guardiola le llamó para encabezar la lista por Badajoz a la Cámara Baja le llenó de ilusión y que no había pensado estar en esa situación, y que, una vez terminan las elecciones del 23 de julio y a la vista de que la situación de gobernabilidad era "muy complicada" estuvieron trabajando internamente "para ver cual era la mejor opción para todos" respecto a su situación en el Congreso y el ayuntamiento, cargos que se pueden compatibilizar.

Así, ha elegido quedarse en el Congreso y una de las razones "principales" es que, en estos meses, los compañeros del PP en el consistorio han demostrado tener "esa armonía necesaria para seguir avanzando en todo lo que esta ciudad necesita" y en concreto los nuevos ediles su conocimiento de la dinámica del ayuntamiento "en tiempo récord", y ha indicado que en el "difícil equilibrio" de estar en oposición en el Congreso y en el gobierno de Badajoz podría llegar a resultarle, como persona "normal", "complicado".

Una decisión, ha concluido, que ha tomado él mismo, que reconoce interpelado por si se queda con la "espina" de no ser alcalde que "si en algún momento hubiese tenido la opción", porque "nunca" fue candidato sino precandidato, "ya hace tiempo" que se la habría quitado.