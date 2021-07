Las dos diputadas afines a Teresa Rodríguez que quedaban en Adelante dejan el grupo

La ruptura de Adelante Andalucía suma un nuevo capítulo con dos salidas más del grupo parlamentario que fue elegido en las elecciones de diciembre de 2018. Las diputadas Mari García y Maribel Mora han anunciado este martes que causarán baja en la agrupación y pasarán a ser no adscritas, como Teresa Rodríguez y los otros ocho diputados expulsados a petición de Podemos e IU por transfuguismo.

Ninguna de las dos fue expulsada, según explicaron en su momento desde el grupo, porque seguían formando parte de la formación morada. Esto no significa que Mora y García no sean afines a Rodríguez. De hecho, ambas han mantenido la unidad de votación con sus antiguos compañeros en los casos en los que los no adscritos se han posicionado de forma distinta que el grupo original, formado ahora sólo por los diputados elegidos tras ser incluidos por IU en las listas.

Esto deja al grupo de Adelante con seis escaños frente a los 11 no adscritos que fueron electos a petición de Podemos. De hecho, el reparto inicial era de cinco diputados de IU y 12 de Podemos, pero la dimisión de uno de los morados por el uso indebido de las dietas por desplazamiento provocó la entrada de Carmen Barranco como diputada por Jaén.

La salida de Mora y García se produce en pleno proceso de cambio de nombre del grupo. La portavoz de IU, Inmaculada Nieto, registró la petición de cambio de nombre poco antes de la reunión de la Mesa de la Cámara del pasado miércoles. Según explican fuentes parlamentarias, esta es la razón por la cual no se ha dado todavía luz verde a la denominación de Unidas Podemos por Andalucía y debe ser la Mesa de este miércoles cuando se culmine este proceso.

Además, el grupo perderá los recursos que les corresponden por estas dos diputadas, al contrario que lo que le ha ocurrido con los nueve diputados expulsados. La reforma del reglamento aprobada hace unas semanas blinda a los grupos de casos de transfuguismo y bajo esta premisa se expulsó a Rodríguez y los suyos. Por ese motivo el grupo debía recibir los recursos y medios que tenía cuando eran 17 diputados a pesar que sólo quedaban ocho. Ahora, con la salida de Mora y García recibirán los recursos propios de un grupo de 15 escaños.