Los presidentes de las diputaciones socialistas dependerán de cómo vaya la tregua entre Susana Díaz y Pedro Sánchez

Pedro Sánchez y Susana Díaz han abierto “un nuevo tiempo” en sus relaciones. Ésa es, al menos, la versión de ambas partes tras la reunión del lunes del presidente del Gobierno y la secretaria general del PSOE andaluz en Moncloa. De este entendimiento va a depender la elección de los presidentes de las diputaciones socialistas. En la medida en que la dirección andaluza favorezca los cambios, habrá acuerdo entre Ferraz y San Vicente con los nombres de los elegidos y el recambio de algunos de ellos. En último término, Ferraz se guarda la carta de que es el comité federal el organismo que propone los nombres.Quien parece que ha comprendido el mensaje de Ferraz es el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, que esperará a que se elijan los diputados provinciales en los ayuntamientos para decidir si desea presentar su candidatura. Por contra, Irene García, en Cádiz, ya ha declarado que ella seguirá en la diputación. En una reunión celebrada en la dirección gaditana, algunos susanistas sostuvieron que si García no seguía, “correría la sangre”. En términos metafóricos, claro.Otro de los presidentes dudosos es Fernando Rodríguez Villalobos, uno de los principales aliados de Susana Díaz. A diferencia de Caraballo, García y los presidentes de las de Córdoba y Granada, Antonio Ruiz y José Entrena, Rodríguez Villalobos no es el secretario provincial de Sevilla. Uno de los modos en que el sanchismo quiere entrar en el PSOE andaluz es con el poder provincial, de ahí que el descabalgamiento de algunos de estos presidentes es también un aviso para los próximos congresos. En Jáen, Francisco Reyes también es el secretario provincial y el presidente de la diputación. Algunos presidentes entienden que si Susana Díaz sacrifica a Villalobos en Sevilla, ellos podrían seguir en sus puestos.En la medida que la dirección andaluza dé cabida en las diputaciones a los sanchistas, habrá acuerdo. Con motivo de las elecciones andaluzas, los susanistas no incluyeron a ningún sanchista en las listas y, en las generales, el comité federal rehizo las listas de Cádiz, Sevilla y Córdoba ante la falta de acuerdo. El mensaje lanzado por Sánchez ha sido claro, habrá entendimiento en la medida que las partes comiencen a negociar la simbiosis. Si se puede. El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que acompañó a Díaz el lunes a Moncloa, ha sido el interlocutor con Santos Cerdán, el hombre de confianza de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en Ferraz.