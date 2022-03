La difícil papeleta de Vox en Andalucía

Los sondeos y las percepciones auguran un buen resultado para Vox en Andalucía si hoy hubiera elecciones. No hay que ser un avezado analista para ver que la herida abierta en el PP beneficia a los de Abascal. La caída de Casado dejó al partido abierto en canal, algo insólito. El congreso de Sevilla debe ser el inicio de un proceso de cicatrización. Feijóo debe coger la agua y el dedal y comenzar a coser, que fue lo que no hizo Susana Díaz con el PSOE.

Pero quien tiene una tarea también difícil es el propio Vox. Llega la hora de la verdad en Castilla y León y parece que pronto en Andalucía. Hay que hacerse mayores, entrar en las instituciones, gobernar, gestionar un presupuesto, evitar las frikadas, ser en definitiva adultos. Todo, al fin, lo que no supo hacer Podemos. En el caso de Andalucía, por ejemplo, están ya fuera de lugar los autobuses con las caras de Griñán y Chaves. Suena a estrategia caducada. Insistir en el caso de los ERE no aporta nada en la Andalucía que no ha salido de la pandemia y que tiene que afrontar un proceso de recuperación económica. No digamos ya la inutilidad de plantear que el Día de Andalucía debe ser el 2 de enero y no el 28 de febrero. O la estupidez imposible de anunciar el cierre de la RTVA. Vox debe depurar su discurso de estas pamplinas para ser más creíble, ganar en perfil institucional y aparecer como un partido de gobierno. Insistir en la Andalucía rural ha sido uno de sus mayores aciertos. Se entiende la estrategia de denunciar que el cambio impulsado por el PP y Cs ha sido mínimo. En la lucha contra la ideología de género, uno de los estandartes fundacionales del partido, siempre tendrá la radical oposición de quienes no admiten el más mínimo matiz. La figura femenina de Macarena Olona puede ser el principal activo al respecto.

Las liturgias de banderas, himnos, pulseritas y demás abalorios tienen que dar paso a una verdadera capacidad para gobernar y defender unas ideas propias sin excentricidades, shows ni histrionismos. Haría bien en mirar el ejemplo de una izquierda radical que vivió su momento de esplendor y fue perdiendo fuerza como una gaseosa... También vale el ejemplo de Ciudadanos, donde Francisco Hervías, el Lobo, tuvo que limpiar las sedes de toda España de personajillos y advenedizos, que ahora se multiplican en las filas de Vox al olor de la sardina. No es fácil la papeleta de Vox por mucho que el PP le haya servido en bandeja una crisis sin precedentes. Los primeros meses de gobierno en Castilla y León se mirarán con lupa. Tendrán repercusión en Andalucía. Últimamente en política todo ocurre muy rápido.