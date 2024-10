Diecisiete cargos y ex altos cargos de Córdoba piden un nuevo liderazgo en el PSOE andaluz

Un paso más en la crisis del PSOE andaluz aunque esta vez con la firma de siete alcaldes y otros diez ex altos cargos del PSOE de Córdoba. Reclaman un cambio en el liderazgo del PSOE andaluz y un partido "reconocible, creíble, auténtico, eficaz en la oposición y con una estrategia de la acción política que ofrezca resultados a corto plazo", según consta en un comunicado que han firmado, entre otros, los alcaldes de Iznájar, Lope Ruiz López; Villafranca, Francisco Palomares Sánchez; El Viso, Juan Díaz Caballero; Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes; Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez; Palenciana, Gonzalo Ariza Linares; y Palenciana, Florentino Santos; y los ex secretarios generales Antonio Ruiz (también ex presidente de la Diputación Provincial) y Juan Pablo Durán (ex presidente del Parlamento Andaluz) .

Entienden que para mejorar la calidad de vida de los andaluces, "necesitamos un cambio determinante, que sólo se conseguirá con el trabajo intenso de la base del partido. Planteamos una nueva vía interna del socialismo andaluz que sea un revulsivo basado en el trabajo bien hecho y en la ilusión por renovar la actual dirección socialista, que presenta como balance cuatro derrotas electorales, dejando la moral de la militancia afectada y que traslada una imagen de partido perdedor, con un discurso que no debilita ni socava a Moreno Bonilla, tal y como reflejan además todas las encuestas".

Este grupo de críticos de Córdoba se suma al movimiento Bases Andaluzas Socialistas, BAS, en el que se están aglutinando las distintas sensibilidades para plantear un candidato alternativo a Juan Espadas, censura que la actual dirección del partido "no ha acertado en sus tácticas políticas de oposición ni ha proyectado un mensaje para recuperar nuestro electorado y el apoyo necesario para gobernar Andalucía y poder proteger el Estado del Bienestar". Por ello, reclaman un PSOE "a la altura de las circunstancias, que se encuentre preparado para ganar y no para justificar derrota tras derrota. Andalucía necesita un PSOE-A fuerte y dispuesto a ser la alternativa real al gobierno del retroceso del PP".

A este comunicado se suman también Mikel Murillo, secretario general PSOE-A de Fuente la Lancha; Isabel Lobato Padilla, exalcaldesa de Iznájar; Rafael Gómez Onieva, exalcalde de Jauja; Gabriel González Barco, exalcalde de Encinas Reales; Miguel Ángel Sánchez Leiva, concejal en Benamejí; Teresa Alonso Montejo, concejala en Lucena; Francisco Javier Ramírez Flores, concejal en Rute; y Teba Roldán Juez, exconcejala de Cabra.