La juez ordena la "averiguación" del paradero del periodista Vito Quiles, jefe de prensa de Alvise Pérez

La juez de Instrucción número 18 de Sevilla ha ordenado la "averiguación del paradero" del periodista Vito Zopperalli Quiles, jefe de prensa del sevillano Alvise Pérez -líder del partido "Se acabó la fiesta", que ha logrado tres eurodiputados en las elecciones del pasado domingo-, en relación con una querella por injurias y calumnias.

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, la instructora explica que el investigado no ha podido ser citado ante este juzgado en el domicilio desingado en la presente causa ni en ninguno de los que hay contancia en el Punto Neutro Judicial, ni tampoco se ha podido contactar telefónicamente con él. Ante estos contactos frustados, la juez asevera que esto supone que "dicho investigado intenta sustraerse de la acción de la Justicia", por lo que de confomridad con la ley de Enjuiciamiento Criminal, "procede adoptar como medida cautelar su detención y presentación ante este juzgado, y llamarle por requisitorias en el modo y forma que previene la ley".

Sin embargo, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han aclarado que, aunque en el auto se alude a que procede el arresto del periodista, en realidad lo que la instructora ha ordenado en la parte dispositiva de dicha resolución es la "averiguación del paradero del investigado Vito Zopperalli Quiles".

El propio Vito Quiles se ha referido en su cuenta de X al error de la instructora.

Me insultan, me difaman, piden mi expulsión del Congreso y ahora difunden una orden de detención falsa.La juez reconoce que la dictó por error, que solo han pedido localizarme.¿Van a rectificar todos los medios? U os retractáis o a los tribunales. pic.twitter.com/kFFsTdwLsJ — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) June 12, 2024

Tras conocerse que Vito Quiles ejerce como jefe de prensa de Alvise Pérez y que incluso figuraba como número 57 en la lista electoral de "Se acabó la fiesta", la asociación de Periodistas Parlamentarios ha solicitado la retirada de su acreditación como periodista parlamentario.

Comunicado de la Asociación de Periodistas Parlamentarios pic.twitter.com/qsuw87s7NR — APP (@APP_Cortes) June 12, 2024

La querella en la que se ha ordenado la averiguación del paradero de Vito Quiles recoge que en su perfil de X relata que se han vertido una serie de expresiones injuriosas y calumniosas contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, al que ha acusado de cometer extorsiones, estafas y de proferir amenazas de muerte e incluso ha deslizado que es un pederasta.

También lo acusó de dirigir una “mafia mediática con sicarios que amenazan y extorsionan”, "una banda organizada de criminales" y una "trama de extorsión" e incluía otras afirmaciones como que "lleva años mandando a sus sicarios a las puertas de casas de personas".

"Este es un mensaje para Facuo y para todos sus sicarios de Twitter que llevan durante días reportando de forma organizada y masivamente mi cuenta para cerrármela cuando no he infringido ningún tipo de norma. Facuo, da igual. Facuo, estás acabado. Vamos a contarlo absolutamente todo. Vamos a contar por ejemplo a qué te dedicas por las noches en Sevilla, qué tipo de pisos frecuentas cerca de la calle Venecia y por qué nos das lecciones de moralidad a la gente de Estado de Alarma. Vamos a contar también por qué no entraste a las listas de Podemos en Andalucía, por qué no te dejaron. Y por qué tienes yates que deberían estar, teóricamente, a tu nombre, y están a nombre de otro tipo de personas", decía otra de las publicaciones denunciadas.