Detectan un segundo foco sospechoso de gripe aviar en otra granja de Valverde del Camino

La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha comunicado al Gobierno la “sospecha clínica” de un segundo brote de gripe aviar en otra granja de 8.400 aves en Valverde del Camino, en la comarca del Andévalo Oriental de Huelva, a unos 20 kilómetros del foco que fue notificado el pasado jueves 4 de septiembre, y “sin relación epidemiológica entre ambos”, según consta en la actualización epidemiológica publicada este lunes por el Ministerio de Agricultura.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete ha confirmado el resultado positivo por PCR H5 en las muestras recibidas, a falta de confirmar los resultados de patogenicidad. La explotación, según informa el Ministerio de Agricultura, ha sido visitada por los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía y se están iniciando ahora, tras ser inmovilizadas las aves, las actuaciones de sacrificio en la explotación afectada, así como la destrucción de los cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus, de acuerdo con el Reglamento Delegado 2020/687 de la Comisión Europea.

Este caso es el segundo que se da (si se confirma definitivamente) en la misma localidad después de que la semana pasada se confirmara un brote que terminó con la eliminación de 8.500 pavos.

Son, además, los dos únicos brotes que se han dado en Andalucía, por ahora, en granjas avícolas. El resto corresponden a aves silvestres.

El primero se detectó en el parque del Tamarguillo, en la ciudad de Sevilla, donde se encontraron varias aves muertas, fundamentalmente gansos, aunque también ánades reales y palomas. También se ha cerrado el parque de Miraflores y la zona ajardinada del Alcázar. Aquí se han encontrado pavos reales muertos, tres de ellos junto a la guardería que hay pegada al edificio, pero aún no hay confirmación de que la causa haya sido el virus.

En el parque Huelín de Málaga también han aparecido aves muertas, aunque se está a la espera de conocer el resultado de los análisis. Este parque también está cerrado.

El Ministerio de Agricultura sí ha confirmado la muerte por gripe aviar de un somormujo en Aznalcázar, en la provincia de Sevilla. A esta ave silvestre se le suman otras tres en dos brotes en Hinojos, en Huelva: una garza real y un pato colorado y, de otro, un ánade friso. La naturaleza de estas aves acuáticas hace pensar que puede haber más animales afectados en el entorno del espacio natural de Doñana.

En total, el Ministerio de Agricultura reconoce seis casos de gripe aviar en Andalucía y uno sospechoso. En lo que va de año, en España han sido detectados 31 focos.