Despedida a Javier Lambán: Juanma Moreno, María Jesús Montero y Susana Díaz muestran su "profundo dolor"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su "profundo dolor" por el fallecimiento este sábado del ex presidente de Aragón Javier Lambán, al que ha calificado como "un hombre de Estado y de principios". "Trabajó con coraje por Aragón y defendió hasta el final el interés general de España", ha escrito Moreno en un mensaje en su cuenta de la red social X tras conocer la muerte de Lambán, a cuya familia ha enviado "un fuerte abrazo desde Andalucía".

Lambán fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, alcalde de su localidad natal y diputado tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados.

La ex presidenta de la Junta Susana Díaz ha destacado este viernes el "vacío inmenso" que supone el fallecimiento de Javier Lambán, a quien ha agradecido "cada risa, abrazo y palabra sincera". "Cuánto dolor, Javier, cuánto dolor siento", ha escrito Díaz en un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que ha añadido: "Te llevo en el alma, amigo".

La ex presidenta andaluza ha asegurado que con la muerte de Lambán hoy "se apaga una luz" en su vida y que la amistad con su homólogo aragonés fue "un regalo".

De todos los partidos

Políticos de todos los partidos han lamentado este viernes la muerte de Javier Lambán, a quien han definido como "un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días" y un hombre "comprometido" con su tierra. Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

Uno de los primeros en expresar públicamente sus condolencias ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha destacado la "huella imborrable" que han dejado "su trayectoria y compromiso.

Desde su formación, el PSOE ha puesto en valor a Lambán como un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días. "Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue vivo hoy en esa tierra", ha resaltado el partido.

También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "muchísimo" la muerte de Lambán, al que ha definido como "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar".

Desde el Ejecutivo, distintos ministros han lamentado el fallecimiento. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha recordado "como un hombre comprometido con su tierra y que dedicó su vida a trabajar por los aragoneses y aragonesas".

El PSOE andaluz se ha mostrado este viernes "conmocionado" por la muerte de Lambán, a quien ha definido como "un socialista íntegro y con valores como demostró a lo largo de su trayectoria política". "Todo nuestro apoyo a su familia, amigos y al PSOE de Aragón. Descanse en paz", han escrito los socialistas andaluces

Por su parte, la aragonesa y portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha ensalzado: "Su amor por nuestra tierra y su compromiso con los aragoneses permanecerá siempre en nuestra memoria".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha puesto de relieve su legado y dedicación como presidente de Aragón y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, le ha elogiado como "un político honesto y comprometido".

"Se va un hombre que trabajó y luchó por su tierra y por la gente. Por el progreso de Aragón, ha lamentado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Por su parte, el ex dirigente de Podemos Pablo Echenique, Javier Lambán, también ha recordado a Lambán, del que dice que guarda "un sincero aprecio". "Hemos discrepado en muchas cosas, pero casi siempre sentí que sus ideas y sus argumentos -aunque, para mí, equivocados- provenían de la convicción y no de la táctica", ha escrito en redes sociales.