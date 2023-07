El 'desayuno completo' que le han puesto en Cádiz provoca una lluvia de reacciones: "Esto sí que es un brunch"

El desayuno es la comida más importante del día, o por lo menos eso se ha dicho siempre. Este usuario Keko Iglesias ha quedado fascinado con el desayuno que le han servido en un pueblo de Cádiz, Benalup. Por un módico precio, 7,50€, ha podido disfrutar de lo que ha sido un desayuno "completo" este manjar, que podría ser para más de una persona, consta de un par de huevos fritos, dos rebanadas de pan de pueblo tostadas, chorizo frito, media tortilla de patata, un plato con embutido y fiambre , además del café y el zumo de naranja.

Me voy de ruta en 🏍️, paro a desayunar en Benalup, pido un desayuno completo y me ponen esto… pic.twitter.com/UpZSJezkBC — Keko Iglesias (@KekoIglesias) July 23, 2023

Este brunch completo ha seducido tanto al usuario que lo ha pedido y lo ha publicado en redes como al resto de internautas que han visto el tuit y no han podido hacer otra cosa que salivar pensando en degustar semejantes manjares. Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar y han convertido este tuit en viral con una reproducción de más de 164.000 visitas, hay más de 1.100 personas que han dado like a la publicación y 55 personas no han dudado en retuitearlo.

El lugar en el que Keko Iglesias ha parado cuando se encontraba de ruta en moto ha sido en el Hostal Las Grullas de Benalup, sin duda, se convertirá en parada frecuente para excursionistas, moteros y otras personas que pasen por la zona y quieran aprovechar para reponer fuerzas con un espectacular desayuno casero y muy abundante.

A veces, no hay que irse muy lejos para poder disfrutar de la gastronomía andaluza y sobre todo de la calidad, por un precio más que asequible para todos los bolsillos, donde no solo puede desayunar una sola persona.

Reacciones de los usuarios al desayuno completo

y el café en vaso, pureza https://t.co/pYevPt4fpZ — B I F R U T A S 🏳️‍🌈 (@bifruuuu_) July 23, 2023

Todos entrando en Maps para ver dónde está Benalup…!! https://t.co/9CRLRpfNUu — Jorge Gallardo (@Jorge18994756) July 23, 2023

Si es que da gusto desayunar en los pueblos... https://t.co/QnemC8O1xZ — Sara (@ddkcode) July 23, 2023