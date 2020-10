El juez declaró en paradero desconocido a la hoy alto cargo del Instituto de Juventud y la buscó con un edicto

Jiménez saldó la deuda en agosto y pagó 235.000 euros a su ex marido

Al final de la tarde de ayer, fuentes de la Consejería de Empleo quisieron precisar que la deuda de Jiménez Roldán era reclamada por su ex marido en el proceso de divorcio como compensación a los gastos realizados por él en las obras de reforma y mejora de la casa común, un bien privativo de ella. “El procedimiento corresponde a la esfera estrictamente personal de la señora Jiménez, no es más que un proceso civil de reclamación de cantidad que interpuso su ex marido como consecuencia de la liquidación de los bienes matrimoniales en un procedimiento de divorcio contencioso. Del mismo modo –continúa el comunicado– manifiesta que la deuda entre los cónyuges a la que se alude, en la que se decidía sobre quién hizo frente durante el matrimonio a los gastos que una obra de rehabilitación de la que fue vivienda familiar, quedó saldada el pasado mes de agosto cuando la señora Jiménez procedió al ingreso de las cantidades que adeudaba a su ex marido tras la venta de la vivienda que le había sido adjudicada en el reparto de los bienes”. La Consejería explicó quie Jiménez saldó la deuda el pasado agosto teniendo que pagar un total de 235.000 euros. Alega que no recibió la notificación porque llegó a la casa que ya había vendido.