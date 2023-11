Decenas de miles de personas claman en Sevilla contra Pedro Sánchez y la amnistía

Decenas de miles de personas, aproximadamente 60.000 según los organizadores y unas 30.000 según la Delegación del Gobierno, han desafiado al calor impropio de mediados de noviembre y han clamado este domingo en Sevilla contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la amnistía acordada con los independentista catalanes de Junts. La manifestación, convocada por el Partido Popular, ha reunido a tal multitud alrededor de la plaza de San Francisco que también estaban abarrotadas la avenida de la Constitución y las calles adyacentes al núcleo del acto, como Sierpes o Entrecárceles. También al contrario de lo que ocurrió en otras convocatorias similares a lo largo de la semana en Madrid o Barcelona, la protesta se ha desarrollado en paz y sin incidentes.

Antes de subir a la tribuna de oradores ha atendido a la prensa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha sido muy duro. "Debo agradecer a las decenas de miles de personas que han venido a pedir a Pedro Sánchez que dé marcha atrás, aunque no va a atender esa petición porque está descontrolado", ha indicado.

"Va a romper la igualdad entre los españoles después de pactar a miles de kilómetros de España, a oscuras y sin ningún tipo de transparencia. Ha conseguido enfrentar a la sociedad española. No podemos soportar eso, que se rompan los principios básicos de consenso", ha añadido. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertir la situación. Con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance, no vamos a tolerar que los andaluces sean ciudadanos de segunda", ha proseguido.

El presidente andaluz, por último, ha pedido "reflexionar" a los dirigentes del PSOE "que no están convencidos de lo que está haciendo Pedro Sánchez". "Lo que está pasando es muy grave", ha concluido.

👏🏼 Andalucía se echa a la calle para decir ¡AMNISTÍA NO!🇪🇸 Ambientazo en Sevilla antes de comenzar el acto.#EspañaNoSeRinde

Moreno ha sido sin duda el dirigente más aclamado por la multitud: a su llegada, a su subida a la tribuna y a su salida por un pasillo camino de la Plaza Nueva. Pero obviamente no ha sido el único alto cargo del PP presente en el acto. Allí han estado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a muchos de sus concejales y concejalas; el eurodiputado y exalcalde Juan Ignacio Zoido; el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; o el portavoz del grupo popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín.

El manifiesto contra el pacto: "¡España no se rinde!"

Otro de los puntos neurálgicos de la concentración ha sido la lectura de un manifiesto elaborado por el PP para todas las manifestaciones que ha habido por el país. El presidente de la formación en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha sido el encargado de leer el texto, titulado "En defensa de la igualdad de todos los españoles".

"Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía", ha dicho en primer lugar.

"En esta ocasión, la amenaza se redobla porque es el presidente del Gobierno el que, tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado", ha continuado.

"Somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar, liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo", ha añadido.

"Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme. Tenemos la convicción de que la democracia española prevalecerá. Algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles. ¡España no se rinde!", ha concluido.

El cántico más repetido: "Puigdemont, a prisión"

La manifestación, que ha durado una media hora, ha estado exenta de grandes insultos, al contrario de las pequeñas concentraciones de los anteriores días ante las sedes del PSOE. A diferencia de la agresividad verbal exhibida en esos otros actos, en el del PP tampoco ha habido ni por asomo referencias críticas con la Familia Real. El tono ha sido tan distinto que cuando algunos asistentes han intentado emprender un cántico insultante hacia Pedro Sánchez, nadie más los ha secundado. El grito más aclamado ha sido el de "Puigdemont, a prisión". De hecho, ha sido el primero y el último que se ha exclamado por parte de la multitud. También ha habido otros como "no amnistía, huelga general" o "España, unida, jamás será vencida".

El nivel de las pancartas se ha correspondido con el de los cánticos, así que la puesta en escena ha sido coherente en ese sentido. Además de muchos "no a la amnistía", había quien con educación pedía a Pedro Sánchez "por favor, no traiciones a tu nación, los españoles no nos merecemos esto". Y otro que, en inglés, avisaba al resto del Viejo Continente: "Europe, listen, Spanish democracy is being atacked" ("Europa, escucha, la democracia española está siendo atacada".

Presencia testimonial de Vox

La concentración fue apoyada en los días previos por Vox, pero su presencia en el acto ha sido testimonial y, visualmente hablando, no ha pasado de una bandera situada cerca de la tribuna de oradores, rodeada de los centenares de enseñas de España y de Europa que copaban toda la plaza. Al final del evento, cerrado con los himnos de Andalucía y España, un hombre con un megáfono recordaba a los asistentes que desde allí se iban a la sede del PSOE andaluz, en la calle San Vicente, para participar en una nueva protesta contra Sánchez y la amnistía, como ha venido ocurriendo a lo largo de la semana con el apoyo explícito de la formación verde.