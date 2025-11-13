'Una década luchando contra el comercio ilícito'

Dentro del X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, organizado por Altadis Imperial Brands en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción, se ha celebrado una mesa redonda con el título de 'Una década luchando contra el cambio climático'. Moderada por la directora de Asuntos Corporativo y Legales de Altadis-Imperial Brands, Rocío Ingelmo, en ella han participado el teniente general, retirado, exdirector adjunto Operativo de la Guardia Civil, Pablo Martín Alonso, la exdirectora general de la Junta de Extremadura y exdelegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, el subdirector general de operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Fernando Iglesias, y el presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbres de Cádiz, Salvador Vera.

Rocío Ingelmo, como moderadora de la mesa y en representación de Altadis- Imperial Brands, aportó la visión optimista de la mesa y señaló que la conciencia social sobre el contrabando de tabaco, así como las políticas y la legislación en este sentido han mejorado durante los diez años que se viene celebrando esta cita, que sirve para entablar lazos entre los distintos actores que protagonizan esta lucha.

Además, agradeció la participación en esta mesa redonda de personas que, aunque ya no se dedican a la lucha contea el contrabando de manera activa, sí lo han hecho a lo largo de los últimos años y "con gran esfuerzo y éxito".

"Desde 2017, cuando las cifras de contrabando tocaron techo, la situación he mejorado notablemente"

Salvador Vera

El presidente de la Asociación Provincial de Expendedores de Tabaco y Timbres de Cádiz, Salvador Vera, señaló que los estanqueros llevan muchos años luchando contra este grave problema social y económico. "Si antes el problema era el contrabando con Gibraltar, ahora se han sumado la falsificación y la venta por internet como principales enemigos", explicó. Y aportó como dato que en 2013 se desarticuló la primera fábrica ilegal de tabaco en España y ya en 2015 se desmantelaron siete, lo que deja entrever la evolución ascendente de esta actividd ilegal. "Sin embargo, desde 2017, que es cuando se tocó techo con las cifras del contrabando de tabaco y del consumo ilícito, la situación ha mejorado notablemente.

Aún así, los datos del primer semestre de 2025 de la Encuesta de Paquetes Vacíos (EPS) de IPSOS, señalan que este tipo de consumo se disparó cinco puntos porcentuales, alcanzando el 10,2%, frente al 5,2%, "por lo que nos ha entrado algo de miedo y nos mantenemos alerta ante estas cifras. Ante estas cifras y ante el nuevo acuerdo con Gibraltar, que es clave para nuestro futuro". En este sentido, incidió en la alarma constante de los estanqueros ante cualquier legislación nueva. "Tenemos el ejemplo de Francia o Reino Unido, con un consumo ilícito mucho mayor que Espña de media, debido a la enorme fiscalidad del tabaco. Hay que tener en cuenta a la hora de legislar, las consecuencias que pueden tener esas leyes", recalcó.

"A problemas estructurales, soluciones estructurales"

Fernando Iglesias

El subdirector general de operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Fernando Iglesias, hizo un recorrido por la evolución de las distintas metodologías implantadas en la lucha contra el contrabando e indicó la importancia de aportar soluciones estructurales a problemas estructurales.

"Si en los años 80 había un buque nodriza a unas millas de la costa y las lanchas rápidas descargaban el material en las costas, se creó una legislación que nos permitía luchar contra esta práctica. Lo mismo ha pasado con el contrabando mediante contenedores, con el transporte por carretera o con la paquetería, que han sido otros canales utilizados para el contrabando. Distintas legislaciones que aparecen para luchar contra algo concreto. Es decir, existe una situación y aparece nuestra reacción", explicó Iglesias..

"En Extremadura nos adelantamos al problema"

Yolanda García

La exdirectora general de la Junta de Extremadura y exdelegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García, hizo balance sobre la lucha contra el contrabando de tabaco realizada en Extremadura, teniendo en cuenta que la comunidad extremeña lleva más de cien años cultivando tabaco y produce el 98% de la hoja de tabaco en España y el 20% de Europa.

"Al tratarse de un sector que genera un empleo en la zona de calidad, sostenible y con un valor social enorme, desde las autoridades extremeñas vimos fundamental cuidar y proteger esta fuente de riqueza. En el momento en que se atisbó, de manera muy escasa, la desviación de hoja de tabaco por cauces ilegales, tuvimos que tomar medidas. Pero la legislación era prácticamente inexistente. Nos acogimos a lo que pudimos y, con la colaboración de otras autoridades y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los productores, cultivadores y las tabacaleras, pudimos atajar esas prácticas y forjar una legislación que después ha sido ejemplo para otras zonas. Con pocas herramientas, conseguimos un gran objetivo. Por tanto, en Extremadura nos adelantamos al problema y pudimos frenarlo antes de que se extendiera", señaló.

"La colaboración entre todos es fundamental"

Pablo Martín

El teniente general, retirado, exdirector adjunto Operativo de la Guardia Civil, Pablo Martín, concluyó las intervenciones de la mesa redonda, con la visión general de la evolución de la Guardia Civil en la lucha contra el contrabando. Explicó que fue en 1940 cuando a la Guardia Civil se le une el Cuerpo de Carabineros, y se hace cargo de la vigilancia costera y de fronteras y de la función de resguardo fiscal. "Como siempre hace la Guardia Civil, tuvo que evolucionar y adapatrse a los tiempos y a las nuevas funciones con formación y especialización, cosa que sigue haciendo a día de hoy", alabó Martín.

Otro de los cambios importantes que sucedieron en esta lucha fue la entrada de España en la entonces Comunidad Económica de Europa, hoy Unión Europea, que hizo desaparecer las fronteras por tieras con el resto de Europa. Esto provocó, como indicó el teniente general, que los esfuerzos se centraran en las costas. "La Guardia Civil, con sus valores tradicionales, pero con su capacidad de innovación, se preocupó por poseer una formación específica y cualificada", hizo hincapié.

Asimismo, quiso mencionar la necesidad de la colaboración entre todos para que la lucha sea más fructífera y que las relaciones de la Guardia Civil con otros fuerzos y cuerpos de seguridad, con el cuerpo aduanero y con el sector privado es constante.