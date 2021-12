¿Cómo se debe ventilar un establecimiento de hostelería y ocio?

La Consejería de Salud y Familias ha publicado la Guía de buenas prácticas para laventilación de espacios interiores de establecimientos de hostelería y ocio, dirigida a los titulares de estos espacios para mejorar la ventilación de los interiores. Se trata de una medida "importante y necesaria para reducir las posibilidades de transmisión del Covid-19", explica la Consejería de Salud a través de un comunicado.

Las claves de la ventilación

La ventilación busca una renovación del aire para garantizar una buena calidad del mismo, diluyendo las partículas suspendidas. Al ventilar los espacios interiores, se diluyen los aerosoles potencialmente infecciosos y se reduce el riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2.

La buena ventilación no debe sustituir, sino complementar, al resto de medidas de prevención: el uso de mascarillas por las personas trabajadoras y clientes (salvo en los momentos necesarios para la consumición); la distancia entre los grupos; las medidas de limpieza y desinfección; así como mantener un nivel de ruido de fondo bajo que no obligue a elevar la voz a los clientes. La guía, entre las prioridades que establece, recomienda que los establecimientos den preferencia al uso de espacios exteriores no cerrados, como las terrazas.

En los interiores debe priorizarse una ventilación adecuada sobre el confort térmico; debe haber ventilación natural, especialmente ventilación cruzada, y es preferible, en lugar de abrir totalmente una ventana, repartir la misma apertura entre el mayor número de puntos; finalmente, si las condicionesmeteorológicas lo permiten, las puertas y ventanas permanecerán abiertas total oparcialmente durante el máximo tiempo posible".

Pasos a seguir: identificar el tipo de ventilación disponible en cada estancia del establecimiento (natural, mecánica o combinación de ambas); comprobar mediante mediciones si es suficiente para alcanzar los valores recomendados; si fuera necesario, introducir ajustes y comprobar que estos garanticen las renovaciones de aire recomendados; elaborar unas instrucciones de ventilación para el personal que trabaja en el establecimiento; y hacer comprobaciones periódicas.

Para saber si la ventilación natural del establecimiento es adecuada, hay que medirla concentración de CO 2 en las estancias, realizándose mediciones de forma periódica, por ejemplo, en los diferentes turnos de comidas y con diferentes nivelesde ocupación si se trata de un restaurante.

Es importante mantener estas mediciones de forma rutinaria durante una o dos semanas, para asegurarse que se está consiguiendo el objetivo deseado. En cuanto a la ventilación mecánica, por su parte, también se puede comprobar con un medidor de CO 2, que también es recomendable su uso cuando se combina la ventilación natural con la ventilación mecánica. En el caso del uso de ventilación mecánica, es necesario revisar su funcionamiento para conseguir la ventilación adecuada deseada, recomendándose en cualquier caso mantener unas pautas de ventilación natural periódicas.

Equipos purificadores con filtros HEPA

Según la guía, la ventilación con purificadores de aire con filtros HEPA se recomienda como una última opción, dándole siempre prioridad a la ventilación natural o, en su caso, mecánica. Se trata de unidades portátiles que recogen aire en la estancia, lo hacen pasar por un filtro que retiene partículas y, una vez filtrado, lo vuelve a introducir en la sala.

La vida útil de estos filtros es limitada, debiendo ser reemplazados cuando pierdensu eficacia o alcanzan la pérdida de carga final recomendada. Además, deberánubicarse adecuadamente, ya que por su limitada área de influencia no llega a todoslos rincones. La verificación de su eficacia final es difícil de llevar a cabo por elusuario final, por lo que se recomienda el asesoramiento por personal técnicocualificado.