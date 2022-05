¿Y no habrá debate electoral en Canal Sur?

Cualquiera diría que nuestro querido Juande Mellado, director de la RTVA, se ha dormido en los laureles de las encuestas que auguran una suerte de Lampedusa en la Andalucía posterior al 19-J. Estamos viendo más sondeos que puestos de gofres Belinda y Hamburguesas Uranga en las ferias de los pueblos. Las hay, como el empalagoso dulce, con todo tipo de salsas: Juanma suma más que las izquierdas, Olona supera los veinte diputados, Olona no supone mucho más valor a la marca Vox, mi Juan (Espadas) repite al menos el resultado de Susana... Usted puede elegir la encuesta que más le guste como un traje a medida.

Hace dos semanas que el presidente anunció que votamos el 19 de junio y no se sabe nada del posible interés de la RTVA por organizar al menos un debate entre los candidatos. Raro, ¿no? Hay ya tres televisiones que han presentado por escrito su propuesta y una de las grandes emisoras de radio. Y con todo lujo de detalles. La Sexta, por ejemplo, señala ya a Ana Pastor como moderadora. En el PSOE nos precisan que TVE les ha ofrecido un debate con los principales candidatos y otro con formatos reducidos. Todo se mueve... pero nuestro Juande no ha dicho ni pío, cosa que extraña y mucho a los buenos trabajadores de la casa. La verdad es que los propios dirigentes políticos se olvidan de la RTVA cuando llegan los días importantes. Pasaba con Susana Díaz, que a la hora de la verdad prefería una emisora de radio privada, y le pasa al presidente Moreno, que hace lo mismo. Mucho elogiar a la RTVA como vertebradora de los valores andaluces y otras gaitas pero cuando queremos garantizarnos un eco fuerte elegimos la privada. Ay, ay, ay... que me sabe a Calisay.

Todo esto dicho con excepción del tío del flotador, el vicepresidente que se ha marcado un ridículo reportaje de fotos en el que aparece emergiendo de una piscina como si fuera una orca en un documental de La 2. Marín apuesta todo lo que haga falta por la RTVA y cualquier medio. Sin complejos. De aquí al 19-J nos falta verlo en la hoja parroquial. A lo que íbamos: que dos semanas después del anuncio de las elecciones, aquella a la que llamaban La Nuestra no ha dicho esta boca es mía. Y que sepamos hay magníficos compañeros con capacidad sobrada para organizar uno, dos y todos los debates que hagan falta. Que para eso es el medio de comunicación público por excelencia. Estoy seguro de que mi dilecto Elías, al que ahora disfrutamos menos desde que logró irse a Madrid, se encargará de que haya debate. Se interesan más por nosotros en la capital de España que aquí. Qué cosas. Le voy a pedir el flotador prestado a Marín... lo voy a necesitar a este paso. Cave canem.