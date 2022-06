Trabajadoras de ayuda a domicilio se echan a la calle este sábado para exigir mejoras

UGT ha convocado a las más de 50.000 trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de toda Andalucía a una protesta este sábado, 25 de junio, en defensa de la negociación de su convenio colectivo.

La manifestación tendrá lugar a las 11:30 en Plaza Nueva (frente al Ayuntamiento de Sevilla) y finalizará su recorrido al llegar al Palacio de San Telmo.

Denuncian: "años de espera para la negociación de un convenio nacional, la negativa de los empresarios a pagar el 6,5% comprometido en el convenio anterior, denuncias ante la Audiencia Nacional, incumplimientos de las más básicas medidas de Prevención de Riesgo Laborales, acoso por parte de empresas, usuarios y administraciones a las trabajadoras, jornadas interminables, amenazas de usuarios si no se hace lo que ellos dicen y como ellos dicen, presiones de las familias para que hagan tareas que no tienen nada que ver con sus funciones, sueldos miseros y condiciones de trabajo leoninas que conllevan a enfermedades laborales no reconocidas y situaciones estresantes a niveles insoportables".

Son las razones, que según explican fuentes sindicales, han llevado a este colectivo a manifestarse este sábado, 25 de junio.