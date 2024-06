Las cuentas del Estado con la Junta de Andalucía: este año faltan 155 millones al mes

Las discrepancias económicas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central son recurrentes y, en general, nunca cuadran las cuentas que defienden una y otra administración. Salvo en este caso concreto donde la controversia está en las explicaciones que ofrecen ambas partes. Con los datos sobre la mesa, a la Junta de Andalucía le faltan 155 millones de euros al mes (exactamente 154.397.410 euros) de las entregas a cuenta que envía el Ministerio de Hacienda a las comunidades autonómas.

Hasta este mes de junio, por lo tanto, a la Junta le faltan casi mil millones (926.384.460 euros) para hacer frente a los pagos ordinarios y la gestión de los servicios públicos. Unos fondos bloqueados que desde el Ministerio de Hacienda consideran que no es más que un problema de tesorería para la administración andaluza. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero confirman que esos fondos se van a enviar antes de final de año, si bien todavía no hay fecha cerrada para ello.

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (el órgano de negociación entre el Estado y los gobiernos regionales) que se celebró en Madrid el 11 de diciembre, el Ministerio informó a las comunidades de la cantidad que iban a transferir a cada una de ellas en concepto de entregas a cuenta siguiendo lo establecido en el modelo de financiación autonómico vigente.

Pero como el Gobierno de Pedro Sánchez no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2024, el ministerio no ha podido actualizar las cuantías conforme a lo pactado con las autonomías. Está enviando las mismas cantidades que en 2023.María Jesús Montero ha afirmado que ese dinero llegará de todas formas a las comunidades aunque no haya cuentas aprobadas para este año.

El resultado de esta situación política se traduce en fondos concretos. La Junta de Andalucía está recibiendo mensualmente una transferencia del Estado por un total de 1.936.255,80 euros cuando la cantidad establecida se cifra en 2.090.653,21 euros, por lo que faltan 155 millones de euros mensuales. La crítica desde las comunidades autónomas pasa por argumentar que la Hacienda Pública sí que recauda ese dinero vía impuestos pero que lo mantiene retenido y no llega a los gobiernos autonómicos que son los que sufragan el grueso de los servicios públicos.

Precedente

No es la primera vez que se produce una situación de este tipo. Ya sucedió en el ejercicio de 2019 cuando el entonces Gobierno central tampoco aprobó los Presupuestos Generales del Estado. En ese año, el Ministerio de Hacienda mantuvo retenidas hasta el mes de noviembre, es decir once meses del año, la actualización de las entregas a cuenta.

En ese año la cuenta ascendió a 800 millones de euros que permanecieron bloqueados para Andalucía, si bien el dinero se transfirió finalmente. La ministra María Jesús Montero argumentó entonces que había un informe -que nunca se hizo público- que negaba la posibilidad de transferir las entregas a cuenta con un presupuesto prorrogado. Posteriormente se demostró que sí era posible entregar el dinero, aunque había que hacerlo mediante un real decreto.

Esto significa que María Jesús Montero puede mantener las entregas a cuenta congeladas hasta que estime oportuno. En 2019 el problema se resolvió en cuanto de convocaron elecciones: ya no era necesario conseguir una mayoría para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.Desde la Consejería de Hacienda explican a este diario que Andalucía se ha preparado para que esta situación no afecte demasiado a su tesorería, previendo lo que sucedió en el año 2019 y que supuso serios problemas para el Ejecutivo regional, igual que para la gran mayoría de las comunidades autónomas.

La financiación

Hay que recordar que estas cuentas se hacen siguiendo los parámetros establecidos en el actual modelo de financiación autonómica que se pactó en el año 2009 y está caducado desde 2014. Un modelo contra el que Andalucía se ha pronunciado en contra de forma rotunda.

Ahí sí hay consenso entre todos los partidos que cifran en 4.000 millones de euros al año la infrafinanciación de Andalucía. Desde el Gobierno autonómico se han propiciado reuniones con los presidentes de las otras comunidades más afectadas: Valencia y Murcia, además de Castilla-La Mancha, tratando de impulsar un nuevo modelo.

Sin embargo, la actual composición del Congreso de los Diputados ha frenado todas las iniciativas y desde el Ejecutivo central no se han iniciado las negociaciones formales para ello con todas las comunidades autónomas, si bien sí ha habido conversaciones con la Generalitat que, por el momento, no se han materializado.