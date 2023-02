“En cualquier crisis económica, el lujo siempre sale reforzado”

Virginia López Valiente es experta en la industria de cruceros y directora general de Cruises News Media Group y del congreso international Cruise Summit, considerado una de las citas mundiales más importantes de Europa en torno al sector de los cruceros.

–¿De qué manera ha influido la crisis del coronavirus en la eclosión del turismo de cruceros de lujo?

-El segmento de cruceros de lujo es uno de los mejor posicionados para crecer tras la pandemia, debido a la demanda existente tras vencer al Covid-19 junto a un producto cada vez más refinado, basado en buques cada vez más amplios, con una relación pasajeros/espacio inmejorable. Además, el segmento está sumido en un proceso de consolidación, con la entrada de las grandes navieras en el mismo, con nuevas posibilidades financieras y de economía de escala además de las nuevas navieras asociadas a cadenas hoteleras de lujo. El mercado de lujo ha pasado de ofrecer 51 buques en 2019, a 69 este año. En 2027, sólo teniendo en cuenta los pedidos actuales, llegará a 89 buques. Ya sabemos que en cualquier crisis que afecte a la económica, el lujo siempre sale reforzado. No obstante el viajero de cruceros de lujo no tiene por qué ser un cliente millonario, obviamente disfrutará de holgura económica pero sobre todo es un viajero experimentado y por lo tanto muy seguro de como quiere viajar. Déjeme darle unos datos que ya publicamos en la revista CruisesNews el año pasado; en 2018 embarcaron 544.900 pasajeros en los 45 buques pertenecientes al segmento de lujo. En 2027, se prevé que la cifra supere el millón de pasajeros, lo que supone un incremento del 139%.

-¿Este tipo de turismo necesita buscar nuevos puertos para así huir de las masificaciones?

-No se trata solo de huir de masificaciones porque puede y de hecho también visita destinos famosos pero su forma de hacerlo es con todas las comodidades y seguramente de otra forma. Además también buscan lugares nuevos que conocer o que conocer de forma diferente. Las navieras de lujo llegan a casi todos los rincones del mundo y algunos de ellos no pueden visitarse de otra manera o no pueden ser visitados por todos. El lujo es un concepto que puede ser subjetivo porque cada persona tiene sus gustos y apetencias pero es evidente que para ser un crucero de lujo hay unos estándares mínimos que debes cumplir tanto a bordo como en las extensiones en tierra, traslados, vuelos, hoteles, etcétera. Algunos viajeros de este segmento puede que valoren más o menos un servicio de mayordomo pero que mayor lujo que no hacer ni una sola cola vayas a donde vayas, aunque sea un destino concurrido.

-¿Una opción alternativa podría ideas como la de MSC Cruceros de crear en sus buques una clase como la Yacht Club?

-El Yacht Club es un clase superior y exclusiva dentro de un barco diseñado para el gran público, por lo que puedes disfrutar de ambos ambientes y servicios en el mismo barco. No es que sea una opción alternativa , en mi opinión es una más de las múltiples opciones que el turismo de cruceros ofrece.

-¿Cree que puertos pequeños como el de Cádiz deberían abrirse un hueco en este nicho de mercado?

-Si claro, creo que es un mercado muy interesante para todos los puertos del mundo, sin renunciar de ninguna forma a los grandes cruceros. Cádiz ya recibe cruceros de lujo y por supuesto que puede recibir más. La primera vez que yo llegué a Cádiz en crucero lo hice a bordo de un barco de Crystal Cruises, hace ya más de 12 años de aquello. Los barcos de lujo son barcos pequeños de normalmente menos de 600 pasajeros y contrasta con los grandes barcos para el gran público de hasta más de 6000 pasajeros. En ambos casos el impacto económico para las ciudades es amplio pero diferente.

-¿Qué buscan principalmente en el destino los potenciales clientes de este tipo de cruceros de lujo?

-Los pasajeros de un crucero de lujo suelen buscar en destino lugares exclusivos como los restaurantes con estrella michelín locales o experiencias culinarias, deportivas, culturales o de ocio que sean exclusivas, únicas, cómodas, incluso muy sencillas a veces. Los turoperadores locales que trabajan para las navieras de lujo están altamente especializados y saben buscar las mejores experiencias.