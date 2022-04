La cruz que viene en Andalucía

Hace dos años comenzó la Semana Santa con un refuerzo de las medidas restrictivas. Nos cerraron aún más que a mitad de cuaresma. España se paró, el mundo entero se detuvo. Vivimos tan deprisa que se nos olvidan hechos recientes de verdadera importancia por mucho que haya un género periodístico que se dedique a las efemérides de consumo. En cuanto consumimos por consumir ya se sabe lo que ocurre:no comprendemos, ni digerimos, ni analizamos, ni sacamos provecho. Andaluz, esta es tu Semana Santa, dicho sea con voz de Lauren Postigo. La Semana Santa vertebra Andalucía como el Camino de Santiago, los Erasmus y la Champions lo hacen con Europa, que no es poco.

La Semana Santa es tan larga y Andalucía es tan extensa que puede usted estar a Dios rogando con túnica, antifaz y cinglo, y el sol tomando en bañador en menos de cuarenta y ocho horas sin salir de la región. O revestirse de nazareno y meterse en un hostel de esos en los que comparte la leche envasada en cartón del desayuno con un tipo del que no sabe absolutamente nada, pero ya sabe que ahora más que nunca se lleva la intimidad exprés y el buen rollito, no me sea rancio. Pásame el cuchillo de la mantequilla cardiosaludable y yo te cedo el aceite ecológico mientras tú examinas el registro de los huevos (de la gallina), que hay que consultar bien las letras y números de cada uno, que no es lo mismo el huevo de corral que el que te ponen en los desayunos de los hoteles. A comer huevos revueltos aunque usted en su día a día no pase de la media tostada con aceite. Que lo de viajar se hace en buena medida para lo mismo que se manda a un hijo a Irlanda: para contarlo en la cena de los viernes a esos peñazos de amigos que a su vez te cuentan que ellos se plantean el colegio donde va la Princesa Leonor. Los sábados, en cambio, son para descansar y ver Informe Semanal. Andaluz, coge la cruz esta Semana Santa. Abrázala más que nunca porque hemos sufrido como nunca antes habíamos padecido.

Si Dios quiere, la pandemia remitirá poco a poco, como se mueven los tronos y pasos. La primavera declinará entre oraciones, vítores y fervores celestiales, llegarán las ferias, las romerías y los días más largos. Y entonces nos convocarán a las urnas. O eso dicen. Nos cargarán con otra cruz más pesada de la que no nos librará ninguna penitencia. Andalucía, eres mi cruz, que llevas sobre el hombre como Jesús. De esa cofradía de las urnas no nos libera la lluvia. De ese cáliz hay que beber, con la nariz tapada y los ojos cerrados. Que suene el órgano. Perdón, oh Dios mío.