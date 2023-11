Los críticos del PSOE sostienen que España corre riesgo de aislarse como en el franquismo

"España vuelve a ser una anomalía en Europa". De un modo tan contundente, con esta alusión a la dictadura franquista, en la que España estuvo excluida de los acuerdos e instituciones europeas, se ha referido el ex dirigente socialista vasco Nicolás Redondo a la situación en la que queda el país a las puertas de la aprobación de la ley de amnistía.

Hasta el momento, la Comisión Europea no se ha manifestado sobre el proyecto de amnistía. Sí será objeto de debate este miércoles en el Parlamento europeo.

Redondo ha vuelto a reunir este martes en Madrid al Colectivo Fernando de los Ríos, una asociación formada por antiguos militantes socialistas que son contrarios a la ley de amnistía y al liderazgo de Pedro Sánchez. El ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y el ex secretario general de la UGT Cándido Méndez han participado en el acto. Estos críticos se suman a los argumentos empleados por Felipe González y Alfonso Guerra contra la medida de gracia a los independentistas catalanes.

"Por desgracia -ha indicado Redondo-, hemos vuelto a ser una anomalía en Europa". Entre los presenten también se encontraban los ex ministros José Luis Corcuera y José Barrionuevo, además de la ex alcaldesa de Sevilla Soledad Becerril, miembros de La Tercera España, el ex ministro del PP Rafael Arias-Salgado, o el ex portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal.

En palabras de Redondo, "muchos de los que lucharon contra el franquismo" tenían un sentimiento "intenso y poderoso que era ser igual que los países del entorno, que los países europeos", algo que, ha recordado, se llegó a conseguir "con Adolfo Suárez en la Presidencia" y que "ahora lo estamos perdiendo" con la "anomalía" de la ley de amnistía.

José Rodríguez de la Borbolla ha comparado la forma de abordar la Transición y la manera -actual- de abordar las "transacciones" que Pedro Sánchez y ha sostenido que en entonces hubo un "compromiso con la creación de una nueva situación en España, ingenuidad y buena fe", en contraposición de la forma de actuar de Sánchez en la que el pensamiento social reformista "se ha volatilizado". "Mientras que en la Transición construimos un campo de juego, un campo de batalla se está creando", ha apostillado.