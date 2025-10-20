La crisis de los cribados pone en riesgo la mayoría absoluta de Moreno en intención de voto

Los errores en los cribados del cáncer de mama pasan factura política al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Hasta tal punto que podría perder su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico o eso es lo que recoge la encuesta del Centro Andaluz de Estudios Andaluces, Centra, se ha realizado entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, al inicio de la polémica ya que la Cadena Ser lo destapó el 24 de septiembre. Una crisis que también empuja al PSOE que recupera una parte del voto perdido por la corrupción, mientras que Vox sigue a lo suyo, subiendo progresivamente, esta vez 1,2 puntos en un camino ascendente en todas las encuestas. Sería fuerza política y estaría entre 14 y 16 diputados (ahora tiene 14).

Los datos de esta encuesta que realiza un centro dependiente de la Consejería de Presidencia tenían especial interés precisamente por la crisis sanitaria y porque el PSOE había caído hasta el nivel más bajo de su historia en el Barómetro realizado en verano, en plena polémica por los casos de corrupción de Koldo, Ábalos y Cerdán. Tantos vaivenes evidencian la sensibilidad del electorado andaluz a pesar de apoyos sólidos para el PP y de una base mínima para los socialistas.

De celebrarse ahora nuevas elecciones al Parlamento de Andalucía, el PP sería la fuerza política más votada con el 40,7% de los apoyos, obteniendo entre 54 y 56 diputados en la Cámara autonómica, una cifra psicológica ya que la mayoría absoluta está en 55 escaños. Esto supone un descenso de un punto porcentual con respecto a la anterior encuesta realizada en verano pero una bajada de 2,4 puntos porcentuales en el apoyo ciudadano desde las elecciones de 2023.

El PSOE, segunda fuerza política, obtendría el 23,3% de los votos y entre 26 y 29 escaños, lo que muestra una recuperación de una parte del voto perdido en verano cuando la candidatura de María Jesús Montero registró su dato peor a causa de los escándalos de corrupción. Supone una subida importante, de 3,5 puntos, con respecto a esa encuesta, aunque no llega a alcanzar los 30 diputados que tiene ahora en la Cámara andaluza, un dato muy pobre e insuficiente para plantear ninguna coalición a su izquierda, que también sube.

Vox, por su parte, sigue creciendo poco a poco en todas las encuestas.Sería tercera fuerza, con el 15,9% de los sufragios, equivalentes a entre 16 y 18 escaños; sube 1,2 puntos con respecto a la encuesta de verano y sube hasta los 18 escaños, cuatro más de los que tiene ahora en el Parlamento.

Suben los partidos de izquierdas

A la izquierda del PSOE también suben los partidos de manera global aunque hay diferencias por coaliciones. Por Andalucía/Sumar que, con el 8% de los votos, lograría entre seis y ocho representantes en el Parlamento Andaluz, bajaría dos puntos porcentuales con respecto al barómetro de verano pero sube en diputados con respecto los actuales; pasaría de cinco a entre 8 y 9. Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,4% de los apoyos, que le podrían suponer entre dos y tres escaños, manteniendo una leve tendencia a subir, son sólo dos décimas más que en la encuesta del verano, pero también un diputado más de los que tiene en la actualidad.

Valoración de los políticos

Hay un dato interesante en el estudio demoscópico del Centro de Estudios Andaluces. El político más valorado es José Ignacio García, el líder de Adelante Andalucía, con un 5,2 de puntuación, pero es precisamente quien queda en último lugar en la encuesta. Le sigue Juanma Moreno, con un 5; la siguiente es Inma Nieto, con 4,99 puntos; el líder de Vox Manuel Gavira, con 4,40 puntos y en último lugar se sitúa María Jesús Montero, a la que los andaluces le conceden un 3,74 puntos de valoración.