La corte de 'agradaores' de San Telmo

El presidente toma posesión de su cargo en la vía pública para simbolizar su deseo de estar en la calle. Pero, ojo, el fondo de la escena es un palacio barroco levantado por los Montpensier, que establecieron una suerte de corte paralela a la real. Ni el PSOE de los 66 escaños, el todopoderoso partido del puño y la rosa en el rojo, rojísimo año de 1982, se atrevió a una exhibición de músculo como la que vivimos ayer. La verdad es que el discurso de Moreno, un buen orador menos cuando se permite licencias de humor, podía ser oído sin rechazo a derecha e izquierda. Y ese es su gran mérito: haber fabricado un partido que no molesta, sin aristas, a la medida de una Andalucía que se conforma con un cambio más en la formas que en el fondo, que no provoca escándalos, que no supone una amenaza y que se atreve, por fin, a organizar actos como el de este sábado, donde demuestra una absoluta pérdida de complejos.

¿Alguien duda de que el PSOE ha dejado de ser el partido de la tierra?Moreno tiene ya su corte de aduladores como la tuvieron los presidentes socialistas, pelotas lamiosos de todos los ámbitos, agradaores profesionales a sueldo o con aspiración a tenerlo. Para ver a un sujeto con poder en toda su plenitud hay que fijarse siempre en el predicado de reidores de las gracias, los mismos que desaparecen con las turbulencias. Moreno interpreta a la perfección el político con éxito del momento actual. Desideologizado, sonriente, estéticamente equilibrado y con capacidad de sufrir. Ni muy a la derecha (saludo cortés al arzobispo) ni con el mínimo riesgo de provocar rechazo en la izquierda (alusión de evocación guerrista al nieto del jornalero que llega a presidente). Por supuesto, su discurso es emocional, dirigido al corazón, preparado para despertar los mejores sentimientos de los oyentes. Todo perfecto en unos tiempos de fuertes cambios, pero donde la política, precisamente, parece anclada en el poder de la imagen, la frase, el tuit, el pensamiento rápido y penetrante.

Moreno encarna tanto la nueva Andalucía como el prototipo de político de éxito en la España de 2022. ¿Para qué cambiar, pues? Todo lo que ha sido un éxito con 26 diputados podría ser mantenido con 58 si se sigue este punto de vista, salvo retoques obligados como la necesidad de cubrir los puestos de mi dilecto Elías y de Juan Bravo, Petronio andaluz. Y tal vez le haga falta proveerse en la cuadriga del poder de un buen auriga que le recuerde en voz baja su condición de mortal mientras el Arco del Triunfo del 19-J sigue con las flores frescas. Un cuarto de hora nos queda a todos siempre, señor presidente, no sólo a los consejeros. El PP es el nuevo partido de la tierra en Andalucía. Siempre se dijo: el campo es para quien lo trabaja. Y Moreno lo hace tempranito, cuando aprieta menos el sol y da más sombra el palacio. Y convidar a café es más barato que a un aperitivo.