"Soy cortador de jamón en el paro y he entregado mi currículum en 50 bares"

Las declaraciones del número uno del PP al Congreso de los Diputados por Sevilla han sorprendido a muchos aspirante a un empleo en el sector de la hostelería. Juan Bravo ha criticado que haya más de tres millones de desempleados en España, pero no se encuentren cortadores de jamón. Literal. Quizás estemos ante un caso de los que un dato mata un relato. Emilio Cordero Barrionuevo es un sevillano de 39 años que forma parte de una familia reconocida en el sector. Por circunstancias lleva un mes entregando sin éxito su currículum en muchos negocios de la ciudad: "Soy camarero, ayudante de cocina y cortador de jamón. He trabajado de dependiente de tienda, tengo mucha experiencia en el sector. Llevo un mes dejando el currículum en más de 50 bares y tiendas. No encuentro trabajo. Todos me dicen que ya en septiembre o directamente no me cogen el currículum".

Emilio ha trabajado hasta en negocios de alta moda de caballeros en el centro de Sevilla, donde demostró su saber estar y sus habilidades en el trato con el cliente, aunque el suyo sea un currículum claramente enfocado al sector servicios. Quiere que queden claras sus ganas de trabajar con quien le ofrezca la oportunidad de hacerlo.

Quizás una clave a considerar sean las condiciones que se ofrecen para ciertos empleos, por mucho que a veces sea cierto que cuesta encontrar a gente con ganas de arrimar el hombro y esforzarse. La realidad se explica casi siempre por una combinacion de factores y después conviene analizar caso por caso. Por eso las afirmaciones tajante suelen ser de alto riesgo.